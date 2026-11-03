Bulgaria: ufficialmente proclamata la vittoria di Iliana Iotova

La Commissione Elettorale Bulgara proclama la vittoria di Iliana Iotova e Kiril Valchev nel secondo turno presidenziale. Il loro tandem ha ottenuto il 57,6% dei voti. Già capo di stato dal gennaio, Iotova difende un esito diplomatico in Ucraina e pone la sicurezza del Mar Nero tra le sue priorità diplomatiche e di sicurezza.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il 3 novembre 2026, la Commissione Centrale Elettorale Bulgara proclamò la vittoria di Iliana Iotova e Kiril Valchev. Il tandem vinse il secondo turno presidenziale il 1o novembre. Iotova ha già tenuto la presidenza dal gennaio, dopo le dimissioni di Rumen Radev.

Una vittoria ora proclamata

La decisione n. 441 della Commissione Elettorale Centrale stabilisce i risultati finali delle elezioni. Iotova e Valchev hanno ricevuto 1,093,852 voti, contro 750,251 per Andrei Gyurov e Georgi Kandev. L’opzione di non sostenere qualsiasi candidato totali 56,080 voti.

Il portale ufficiale del secondo turno ha assegnato rispettivamente il 57,566% e il 39,483% ai due tandem. Queste percentuali includono l’opzione « nessun candidato », che rappresenta il 2,951% dei voti registrati in questa allocazione. Il punteggio di Iotova è quindi 57,6%.

La proclamazione del 3 novembre va oltre la fase delle stime elettorali e il conteggio regionale completo pubblicato il giorno precedente. La Commissione dichiara Iotova eletto presidente e Valchev eletto vicepresidente. Esso prevede la pubblicazione della sua decisione nella Gazzetta ufficiale bulgara.

Già capo di stato dal gennaio

Questa vittoria non corrisponde ad un primo assunzione immediata di doveri. Secondo la sua biografia ufficiale pubblicata il 23 gennaio 2026, Iotova divenne capo di stato quel giorno. La Corte costituzionale terminò i poteri di Rumen Radev dopo le dimissioni.

È stata eletta vice-presidente a fianco di Radev nel novembre 2016, e rieletta nel 2021. Un’ex giornalista televisiva pubblica, ha poi lavorato nel Partito Socialista Bulgaro. Dal 2005 al 2007 è anche al Parlamento Europeo. La sua traiettoria combina così le responsabilità parlamentari e l’esercizio delle funzioni presidenziali.

Sicurezza nel Mar Nero al centro delle sue posizioni

Nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 23 settembre 2026, pubblicato dalla Presidenza, Iotova difese un esito diplomatico alla guerra in Ucraina. Ha chiesto di spostare il conflitto sul terreno politico e per i negoziati con le garanzie.

Ha anche posto la sicurezza del Mar Nero tra le sue priorità. La presidenza ha fatto riferimento ad un’iniziativa bulgara per cercare un accordo con i paesi della regione e le parti interessate. Lo scopo dichiarato era quello di proteggere la libertà e la sicurezza della navigazione. Queste linee guida rientrano nelle sue posizioni pubbliche; Il solo risultato elettorale non è un accordo diplomatico.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews