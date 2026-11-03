Florida: Il voto terra mette in gioco i bilanci locali

La Florida vota per un aumento dell’esenzione da terra da residenze principali. Il progetto esclude le tasse scolastiche e rimane soggetto al voto. Miami-Dade anticipa i ricavi ridotti per i suoi servizi locali. Il risparmio dipenderebbe dall’alloggio, dai tassi e dalle decisioni di bilancio prese dopo l’eventuale adozione del testo.

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Il 3 novembre 2026, gli elettori della Florida hanno votato sull’emendamento 3, che aumenterebbe l’esenzione dalle residenze principali. A Miami-Dade, le autorità prevedono una significativa diminuzione dei ricavi dei servizi locali. Il testo rimane soggetto al voto: non abolisce automaticamente alcuna tassa di proprietà.

Secondo la contea di Hillsborough Perceptor, consultata il 3 novembre, la proposta deve ottenere almeno il 60% del voto a livello statale. La sua possibile adozione non avrebbe effetto sulle tasse dovute entro il 2026. Il primo termine sarebbe il 1° gennaio 2027.

Esenzione estesa, escluse le spese scolastiche

Il voto ufficiale di Miami-Dade per le elezioni del 3 novembre ha fornito un’esenzione di $ 150.000 nel 2027 e $250,000 nel 2028 per le spese non scolastiche. Questa è una frazione del valore della proprietà esente da imposta, non un pagamento al proprietario. Indicizzazione dell’inflazione seguirebbe.

Questa misura si applica all’alloggio idoneo per lo status di residenza principale permanente, noto come « casa ». Non si applica a residenze secondarie e alloggi in affitto.

Il bollettino distingue anche le persone che non risiedono in Florida al 31 dicembre 2026. Una volta ammesse, avrebbero beneficiato dell’esenzione esistente e poi dell’aumento del loro quinto anno di esenzione, entro i limiti consentiti dalla Costituzione federale.

Miami-Dade valuta le conseguenze di bilancio

Nella sua presentazione ufficiale consultata il 3 novembre, la contea di Miami-Dade stima che avrebbe ricevuto 385,8 milioni di dollari in meno di entrate terrestri da ottobre 2027 e 696,7 milioni da ottobre 2028. Queste proiezioni implicano l’adozione del testo e la manutenzione dei tassi attuali.

La seconda cifra rappresenta una diminuzione annuale a seguito dell’attuazione dell’esenzione di 250.000 dollari. Non aggiunge al primo per calcolare una perdita annuale. Questi importi riguardano questa contea, non tutta la Florida.

Le entrate del terreno includono il finanziamento per vigili del fuoco, biblioteche, parchi, trasporti e servizi agli anziani. La perdita stimata dei profitti non è una lista di tagli già decisi. Il suo effetto sugli abitanti dipenderebbe dai futuri arbitrati di bilancio.

Le fatture resterebbero diverse a seconda dell’alloggio

Il collezionista di Hillsborough ha sottolineato che i guadagni potrebbero variare con valore imponibile, esenzioni e tassi locali. Le spese di valore di proprietà separate, in particolare per i rifiuti o le acque reflue, sarebbero rimaste. Una maggiore esenzione non toglierebbe quindi alcuna fattura.

La risoluzione parlamentare CS/HJR 1F prevede anche una riduzione dal 10% al 5% del massimale annuo per la valutazione di alcune proprietà diverse dalle residenze principali, escluse le spese scolastiche. Ciò potrebbe includere l’alloggio a noleggio e locali commerciali. Limita una valutazione fiscale, non un aumento di qualsiasi importo richiesto dal proprietario.

Le Comunità mantengono le decisioni prese

Il sistema parlamentare prevede una procedura che consente alle contee e ai comuni di estendere ulteriormente l’esenzione per i rispettivi prelievi fino al valore totale valutato. I distretti speciali avrebbero una possibilità paragonabile, con un referendum.

Il bollettino regola anche l’uso delle entrate terrestri, consentendo ai funzionari locali di approvare altre spese se la legge statale non li vieta. Ciò non implica un divieto automatico di tutti i servizi non elencati. L’esito delle elezioni e delle successive decisioni determineranno l’effettiva portata della riforma.

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