Pipeline Iraq-Lebanon: la sfida di un corridoio mediterraneo

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L’idea è spettacolare: portare fino a due milioni di barili di olio iracheno al giorno al Mediterraneo utilizzando un nuovo corridoio terrestre attraverso la Turchia, la Siria e il Libano. Viene soprattutto in un momento in cui la crisi nello Stretto di Ormuz ha mostrato la vulnerabilità strategica dell’Iraq, la maggior parte dei quali dipende storicamente dal Golfo. In questa fase, tuttavia, i progetti formalmente studiati da Baghdad devono essere distinti dalla prospettiva di un’estensione al territorio libanese. Il 25 agosto,Al Akhbarriferisce che il Direttore Generale della Sicurezza Hassan Choucair ha parlato ai funzionari libanesi di un nuovo progetto di pipeline che coinvolge la società americana Chevron. Diversi elementi di questa architettura energetica sono ben documentati. L’intero corridoio in Libano non ha ancora un accordo interstatale pubblicato, nessun finanziamento annunciato, nessun calendario di attuazione.

Un progetto evocato da Hassan Choucair dopo la sua visita in Iraq

SecondoAl AkhbarHassan Choucair ha informato le cifre politiche, ufficiali e media libanesi sulle discussioni di cui era stato riferito durante una recente visita in Iraq. Il direttore generale della sicurezza generale ha incontrato il primo ministro iracheno Ali Faleh al-Zaidi e diversi funzionari.

Il quotidiano descrive un progetto iracheno per stabilire un nuovo asse petrolifero per trasportare il petrolio grezzo alla costa mediterranea. Il percorso segnalato passerebbe attraverso Iraq, Turchia, Siria e Libano prima di raggiungere le strutture di carico marittimo. La capacità riferita raggiungerebbe circa due milioni di barili al giorno.

Confronto, tale volume rappresenterebbe una grande infrastruttura in Medio Oriente. Due milioni di barili al giorno corrispondono ad una quota molto grande delle esportazioni in Iraq. L’oleodotto non sarebbe quindi una semplice estensione tecnica al mercato libanese. La sua funzione principale sarebbe l’esportazione internazionale del greggio iracheno dal Mediterraneo.

Al Akhbarassocia anche Chevron al progetto. Tuttavia, questa partecipazione deve essere formulata con precisione. Il coinvolgimento del gruppo americano in diversi studi e progetti sui gasdotti iracheni è confermato dalle autorità di Baghdad. D’altra parte, i documenti pubblici disponibili non stabiliscono ancora che un contratto finale sarebbe stato assegnato a Chevron per costruire un corridoio integrato che passa successivamente attraverso la Turchia, la Siria e il Libano.

Questa sfumatura è essenziale. Il progetto si basa su vere discussioni sull’energia, ma diversi progetti sembrano ancora coesistere.

Ciò che l’Iraq ha commesso

Baghdad lavora da diversi mesi su una diversificazione accelerata delle sue rotte di esportazione. La chiusura o la rottura dello Stretto di Ormuz durante la guerra regionale ha trasformato una vecchia preoccupazione strategica in un’emergenza economica.

Il Ministero dell’Olio iracheno ha confermato nel mese di luglio che stava studiando una nuova architettura pipeline. Uno degli assi è quello di collegare Bassora, nel petrolio meridionale del paese, a Fishkhabur, nel nord. Si potrebbe quindi unire la rete che porta al porto turco di Ceyhan. Un altro asse collegava Haditha, nell’Iraq occidentale, al porto siriano di Banias sul Mediterraneo.

Un consorzio composto da Chevron, la società americana TI Capital e il gruppo Qatar UCC è coinvolto negli studi tecnici e finanziari di alcuni di questi progetti. Le autorità irachene hanno anche annunciato discussioni con Chevron sull’aumento della produzione e lo sviluppo di nuove capacità logistiche.

Tuttavia, la distinzione tra studio e costruzione rimane cruciale. Il ministero del petrolio iracheno ha precisato che alcuni accordi firmati a luglio si sono concentrati su studi tecnici, progettazione iniziale e fattibilità. Questi documenti non creano necessariamente, in questa fase, un obbligo finanziario definitivo per lo Stato iracheno.

Il progetto è quindi più avanzato di una semplice idea politica, ma meno avanzato di un progetto completamente finanziato.

Due milioni di barili: una cifra credibile, ma non ancora libanese

Il volume di due milioni di barili al giorno non è solo dalla storia pubblicata il 25 agosto. Appare già nei progetti discussi ufficialmente tra l’Iraq e i suoi partner.

I funzionari iracheni hanno menzionato una nuova capacità di questo tipo per il sistema che collega i campi meridionali alle uscite del Mediterraneo. I progetti sull’asse Haditha-Banias sono stati presentati con una potenziale capacità di 2 milioni di barili al giorno.

Questa concordanza rafforza la credibilità della figura. Non conferma automaticamente l’itinerario completo in Libano.

Gli annunci pubblici iracheni oggi identificano due importanti mercati mediterranei: Ceyhan in Turchia e Banias in Siria. Il Libano appare in un’altra serie di discussioni con Baghdad, tra cui intorno a Tripoli e la possibilità di riprendere una funzione di transito e stoccaggio.

In altre parole, ci sono diverse camere. Resta da dimostrare che sono già parte di un unico progetto industriale.

Perché Ormuz cambia completamente il calcolo iracheno

La crisi dello Stretto di Ormuz fornisce la principale giustificazione economica per questa accelerazione. Prima della guerra regionale, l’Iraq ha esportato la maggior parte del suo petrolio grezzo attraverso i suoi terminal del Golfo. Questa geografia offre una notevole capacità, ma si concentra anche sul rischio di un singolo passaggio marino.

Quando il traffico nello Stretto è stato gravemente interrotto, le esportazioni irachene sono cadute bruscamente. Baghdad si è trovata di fronte ad un problema strutturale: avere grandi riserve e capacità produttiva è solo parzialmente utilizzata quando il petrolio non può più raggiungere i mercati internazionali.

La dipendenza è tanto più significativa quanto i ricavi petroliferi forniscono la maggior parte delle risorse di bilancio dell’Iraq. Una prolungata interruzione delle esportazioni non riguarda solo le compagnie petrolifere. Essa minaccia direttamente le finanze pubbliche, la spesa statale e la stabilità economica.

Una rete terrestre per il Mediterraneo offrirà una garanzia strategica. Probabilmente non avrebbe sostituito il Golfo, ma avrebbe permesso all’Iraq di avere diverse uscite indipendenti. Il petrolio grezzo potrebbe raggiungere Ceyhan, Banias o, nel caso libanese, strutture sulla costa libanese.

La strategia irachena si è quindi spostata dall’ottimizzazione commerciale alla resilienza.

Ceyhan esiste già, Banias deve essere in gran parte ricostruito

Il corridoio verso la Turchia ha un chiaro vantaggio: alcune infrastrutture esistono già. La pipeline Iraq-Turchia collega l’Iraq settentrionale al porto Mediterraneo di Ceyhan. Baghdad e Ankara hanno firmato un accordo di un anno all’inizio di agosto, ora in funzione, in attesa di un accordo più ampio.

L’accordo copre una capacità di trasporto fino a 750.000 barili al giorno nella sua fase attuale. Il sistema storico ha teoricamente capacità superiori, ma i suoi flussi reali rimangono colpiti da problemi tecnici, conflitti sulle esportazioni curde e le conseguenze della guerra.

Il modo siriano pone un problema diverso. L’ex oleodotto Kirkuk-Banias è stato a lungo uno sbocco occidentale per l’olio iracheno. Ma l’infrastruttura è vecchia, danneggiata e in gran parte insufficiente per i volumi attualmente previsti.

Le stime riportate nel mese di agosto stimano il costo di un nuovo sistema Iraq-Siria almeno 15 miliardi di dollari e il tempo di costruzione necessario a circa quattro anni. Questi dati danno un’idea della portata finanziaria del progetto.

Ecco perché parlare di « riapertura » un vecchio tubo sarebbe fuorviante. Per trasportare fino a due milioni di barili al giorno, gran parte del sistema dovrebbe essere ricostruito o nuovi tubi, stazioni di pompaggio, capacità di stoccaggio e terminali installati.

In Libano, un nuovo condotto piuttosto che un restauro

La stessa logica appare nelle informazioni attribuite a Hassan Choucair. SecondoAl AkhbarIl funzionario libanese avrebbe capito dai suoi interlocutori iracheni che il progetto libanese avrebbe richiesto una nuova pipeline.

La vecchia rete non avrebbe né le caratteristiche tecniche né la capacità di trasportare i volumi menzionati. Un corridoio di due milioni di barili al giorno richiederebbe una infrastruttura molto diversa dalle strutture storiche che una volta collegavano le reti siriane a Tripoli.

Questa precisazione altera significativamente la portata del progetto. Il ripristino di una vecchia pipeline può essere un progetto importante ma relativamente limitato. Costruire una nuova pipeline transfrontaliera richiede studi di mappatura, espropriazioni, stazioni di pompaggio, dispositivi di sicurezza, capacità di stoccaggio e strutture portuali dimensionate per flussi internazionali.

Il Libano dovrebbe anche decidere dove sarebbe diretto il petrolio. Tripoli ha un patrimonio petrolifero e strutture di stoccaggio, ma richiederebbero anche importanti investimenti per diventare il terminal per un corridoio che trasporta volumi di questa dimensione.

Il Libano aveva già proposto una strada a Tripoli

L’ipotesi non sorge interamente il 25 agosto. Alla fine di luglio, il primo ministro Nawaf Salam visitò Baghdad con una delegazione tra cui il ministro dell’energia Joe Saddi. Le discussioni si erano concentrate sull’energia e sulle opportunità per rafforzare il commercio tra i due paesi.

Il Libano ha poi proposto di ristabilire un ruolo nel transito del petrolio iracheno nel Mediterraneo. Gli scenari menzionati includono il trasporto di petrolio grezzo per terra, l’uso di strutture a Tripoli e, a più lungo termine, la riabilitazione o la costruzione di infrastrutture fisse.

Un team tecnico congiunto doveva esaminare le opzioni disponibili. Questo è un passo importante, in quanto conferma l’esistenza di un interesse politico bilaterale. Tuttavia, non è una decisione di costruire un oleodotto.

Le prime discussioni del Libano si sono concentrate anche su soluzioni più immediate, tra cui il trasporto delle petroliere in tutta la Siria. Tale formula richiederebbe già la riabilitazione di strade, attraversamenti di confine, capacità di stoccaggio e strutture di accoglienza a Tripoli.

L’oleodotto corrisponderebbe quindi ad una fase di cooperazione molto più ambiziosa.

Una geografia che richiede ancora spiegazioni

Il percorso riportato daAl Akhbarmerita anche un’attenta lettura tecnica. Un corridoio che passa in seguito attraverso Iraq, Turchia, Siria e Libano sarebbe particolarmente complesso. Esso coinvolgerebbe quattro giurisdizioni, diverse reti e connessioni esistenti che non sono ancora pubblicamente dettagliate.

I piani ufficialmente descritti da Baghdad sono ora più leggibili: un asse verso la Turchia e Ceyhan, e un altro verso la Siria e Banias. L’estensione al Libano potrebbe teoricamente diventare parte di una rete siriana o formare un ramo indipendente. Le informazioni disponibili non permettono ancora di determinare l’architettura scelta.

Questa mancanza di dettaglio non rende il progetto impossibile. Significa solo che il concetto politico precede ancora l’ingegneria definitiva.

Un vero progetto di pipeline deve specificare la sua origine, diametro, portata, stazioni di pompaggio, percorso esatto, terminali serviti e condizioni commerciali di accesso alla rete. Nessun insieme completo di tali dati è ancora stato reso pubblico per un corridoio Iraq-Lebanon.

Quattro Stati dovrebbero garantire lo stesso tubo

L’ostacolo più evidente sarebbe diplomatico. Una pipeline transfrontaliera è praticabile solo se tutti gli Stati attraversati accettano le condizioni di transito per diversi decenni.

L’Iraq avrebbe fornito petrolio. Turchia, Siria e Libano dovrebbero garantire il passaggio della rete secondo il percorso finalmente scelto. Tutti vorrebbero negoziare i loro diritti di transito, le responsabilità tecniche, le possibili tasse e i meccanismi di risoluzione delle controversie.

La sicurezza sarebbe altrettanto importante. Una pipeline di questa dimensione costituisce un’infrastruttura strategica esposta al sabotaggio, agli scioperi militari, ai gruppi armati e alle tensioni politiche. Una rottura su alcuni chilometri potrebbe immobilizzare l’intera catena.

La Siria è una sfida centrale a questo proposito. Nonostante la nuova configurazione politica, alcune regioni rimangono fragili e l’infrastruttura energetica siriana ha subito anni di guerra e di sottoinvestimento.

Il finanziamento sarebbe enorme

Il secondo ostacolo riguarda i soldi. Le uniche stime per l’asse Irak-Siriano già evocano almeno 15 miliardi di dollari. L’aggiunta di un ramo libanese, l’ammodernamento dei terminali e la capacità di stoccaggio degli edifici aumenterebbero necessariamente gli investimenti.

Una società come Chevron può portare la sua competenza tecnica e facilitare la mobilitazione del capitale, ma la sua partecipazione non toglie la necessità di un modello economico chiaro.

Gli investitori vorrebbero conoscere i volumi garantiti, la durata dei contratti di transito, le tariffe, i rischi sovrani e i meccanismi di protezione in caso di guerra o di cambiamento politico.

Al fine di trasportare due milioni di barili al giorno, ci sarebbe anche bisogno di essere forti abbastanza impegni commerciali per garantire l’uso delle tubazioni per un lungo periodo di tempo.

Ciò che il Libano può guadagnare

Per il Libano, l’interesse non sarebbe principalmente quello di accedere al petrolio greggio stesso. Sarebbe nel ritorno del paese sulla mappa delle infrastrutture energetiche regionali.

Un terminal mediterraneo potrebbe generare diritti di transito, ricavi di stoccaggio, investimenti portuali e una nuova attività logistica. Tripoli potrebbe recuperare una funzione energetica che ha perso con l’arresto delle vecchie installazioni.

Il progetto potrebbe anche giustificare l’ammodernamento di attrezzature petrolifere, strade e impianti portuali. In un paese alla ricerca di investimenti produttivi e guadagni di cambio stranieri, questa prospettiva ha una dimensione economica evidente.

Ma questi benefici rimangono ipotetici per il momento. Nessuna tariffa di transito è stata fissata. Non è stato annunciato alcun volume riservato al Libano. Nessun investimento portuale direttamente collegato a questa pipeline è confermato.

Un progetto credibile dai suoi componenti, incerto nel suo complesso

È in definitiva questa distinzione che permette di valutare correttamente le informazioni del 25 agosto. L’Iraq sta cercando di ridurre la sua dipendenza dallo Stretto di Ormuz. Investe in diversi corridoi terrestri. Negozia con la Turchia, studia un nuovo legame con la Siria e lavora con un consorzio tra cui Chevron. La cifra di 2 milioni di barili al giorno appare bene nei progetti attualmente in corso di studio.

Il Libano, da parte sua, sta cercando di trovare un posto nel trasporto del petrolio iracheno al Mediterraneo. Sono inoltre stabilite discussioni tra Beirut e Baghdad.

Ciò che non è ancora stabilito, tuttavia, è l’esistenza di una decisione finale che trasforma questi elementi in un unico canale Iraq-Turchia-Siria-Lebanon. Mancano ancora studi dettagliati, accordi di transito, finanziamento, percorso finale e calendario.

La crisi di Ormuz ha reso l’idea molto più rilevante di quanto sarebbe stato qualche anno prima. Non ha rimosso gli ostacoli. Per il Libano, il ritorno a una funzione di transito energetico regionale diventa quindi una prospettiva credibile da esaminare, ma non ancora un’infrastruttura che può essere considerata come acquisita.