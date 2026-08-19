Beirut-Damas: il nuovo rapporto con il test

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Il trasferimento in Siria del generale Adel Issa, ex funzionario militare senior sotto Bashar Al-Assad, è un primo test concreto per il rapporto che Beirut sta cercando di ricostruire con le nuove autorità Damasco. Una versione descrive la decisione libanese come applicazione della convenzione giudiziaria bilaterale del 1951. Un altro rapporto si riferisce alla pressione siriana per accelerare il processo. Questa divergenza va oltre il destino di un uomo: solleva la domanda che ora accompagnerà ogni questione sensibile tra i due paesi. Può il Libano sviluppare una stretta collaborazione con il prossimo senza ricreare i meccanismi di influenza e le relazioni asimmetriche che hanno segnato la loro storia recente?

Il cambiamento del potere a Damasco dopo la caduta di Bashar Al-Assad nel dicembre 2024 ha interrotto i rapporti tra Libano e Siria senza eliminare i problemi accumulati tra i due stati. Gli interlocutori sono cambiati. I file sono ancora qui.

Passi di confine e clandestini, cooperazione di sicurezza, detenuti siriani in Libano, libanesi dispersi in Siria, leader del vecchio regime ricercato dalle nuove autorità, persone perseguitate dalla giustizia libanese e presenti nel territorio siriano: quasi ogni area sensibile richiede ora la costruzione di nuove procedure.

Questa situazione è unica. Beirut e Damasco non devono aprire solo una nuova fase diplomatica. Essi devono determinare cosa può essere mantenuto dalla vecchia architettura legale, ciò che deve essere rinegoziato e, soprattutto, come prevenire le pratiche passate dal cambiamento di regime sopravvissuto.

Il caso Adel Issa interviene esattamente in questo posto.

L’ex generale siriano, che comandava la 17a divisione militare sotto l’ex regime, era fuggito dalla Siria dopo la caduta di Bashar Al-Assad. Entrò in Libano illegalmente e fu arrestato l’8 agosto 2026 dopo aver viaggiato all’ambasciata siriana a Beirut. Damasco sostiene questo per accuse di crimini commessi durante la guerra siriana, in particolare nelle aree Deir ez-Zor e Raqqa. Egli contesta le accuse contro di lui.

Il Libano ha finalmente accettato il suo trasferimento in Siria. Questo è il primo caso di questa natura riguardante un ex funzionario militare senior del regime di Assad dalla sua caduta.

Ma il modo in cui è stata raggiunta questa decisione è già stato discusso.

Adel Issa, due versioni della stessa decisione

Una prima versione presenta il trasferimento a seguito di una procedura giudiziaria basata su un testo perfettamente identificabile:la Convenzione giudiziaria tra Libano e Siria nel 1951.

La presente Convenzione organizza l’estradizione tra i due paesi. Il suo principio generale prevede la possibilità di restituire una persona ricercata quando le condizioni stabilite nel testo sono soddisfatte. È su questa base che il caso siriano riguardante Adel Issa è stato esaminato dai tribunali libanesi.

Inoltre, la procedura non consisteva in una resa immediata alle autorità siriane.

Dopo la trasmissione del caso da parte di Damasco, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Giudice Jamal Hajjar, interrogò Adel Issa e ordinò la sua continua detenzione durante l’esame della richiesta di estradizione. Il caso doveva quindi passare attraverso l’autorità giudiziaria libanese prima di qualsiasi decisione di trasferimento.

Questa cronologia sostiene la lettura istituzionale del caso: la Siria chiede, il Libano esamina e la giustizia libanese decide secondo il quadro applicabile.

Tuttavia, una seconda versione pubblicata il 19 agosto introduce un elemento diverso. Secondo i rapporti stampa,Damasco presumibilmente ha messo pressione su Beirut per accelerare la consegna di Adel Issa.

Ciò non significa che il quadro giuridico del 1951 sarebbe stato escluso. Risulta un’altra domanda: le condizioni politiche che circondano la sua applicazione.

I due elementi non sono necessariamente incompatibili. L’estradizione può avere una base giuridica e può essere soggetta a procedure diplomatiche insistenti. Ma nel contesto libanese-siriano, la distinzione è politicamente importante.

Per il vero test non è solo se Damasco può rivendicare un fuggitivo. È quello di determinarecome la domanda siriana entra nel sistema libanese, che lo esamina e mantiene il potere di dire sì o no.

La Convenzione del 1951 sopravvive ai cambiamenti di regime

Il caso in primo luogo evidenzia una realtà giuridica spesso mascherata da sconvolgimenti politici: la partenza di Bashar Al-Assad non ha cancellato gli accordi tra i due stati.

La convenzione giudiziaria del 1951 era decenni prima del regime di Assad. Appartiene al rapporto tra la Repubblica libanese e lo Stato siriano, non al rapporto tra Beirut e un particolare governo siriano.

Il testo prevede, tra l’altro, l’estradizione, l’assistenza legale reciproca e alcune procedure tra i due paesi. Esso prevede condizioni e eccezioni. L’estradizione può essere rifiutata in alcuni casi, per esempio quando il reato è di natura politica. La nazionalità della persona ricercata è altresì soggetta alle condizioni previste dalla procedura.

La Convenzione fornisce così a Beirut e a Damasco una base esistente in un momento in cui le nuove autorità siriane moltiplicano le richieste relative a quelle responsabili dell’ex regime.

Ma non risolve tutto.

Dal 2025, entrambi i governi stanno lavorando proprio suun nuovo quadro giudiziarioaffrontare i problemi che il vecchio sistema non permette più di essere risolti in modo soddisfacente.

Il dossier principale riguarda i molti cittadini siriani detenuti nelle prigioni libanesi.

Damasco vuole recuperare alcuni di questi detenuti e permettere alle persone condannate di continuare le loro pene in Siria. Beirut ha però fissato dei limiti. Tra l’altro, le discussioni si sono concentrate sul destino di coloro che sono coinvolti nell’uccisione di militari o civili libanesi e in alcuni altri crimini gravi.

Il governo libanese ha insistito su un principio: la cooperazione deve rispettare le decisioni della giustizia libanese e della sovranità di entrambi gli Stati.

Il caso Issa interviene così mentre il vecchio e il nuovo sistema coesistono:la Convenzione del 1951 continua a servire da base per alcune estradizioni, mentre Beirut e Damasco negoziano un meccanismo più adattato ai problemi che sono sorti dalla guerra siriana e dalla caduta dell’ex regime.

La vera posta in gioco: prevenire il ritorno dei circuiti paralleli

Questa questione giuridica ha una dimensione politica in Libano che non si riflette in una relazione bilaterale ordinaria.

Durante la presenza siriana in Libano, le relazioni tra i due paesi non passavano sempre attraverso le istituzioni previste per un rapporto tra Stati sovrani. Dispositivi di sicurezza, politici e reti di influenza avevano i propri canali.

Il ritiro delle truppe siriane nell’aprile 2005 pose fine alla presenza militare. L’istituzione formale delle relazioni diplomatiche e l’apertura delle ambasciate nel 2008 sono stati poi un passo importante verso una relazione classica stato-stato.

Ma l’eredità politica e di sicurezza non scomparve immediatamente.

Ecco perché le informazioni sulle « pressure » siriane hanno una particolare risonanza a Beirut.

Il problema non è che la Siria difenda le sue richieste. Tutti gli Stati adottano un’azione diplomatica per ottenere decisioni favorevoli. La linea rossa si trova altrove:un approccio siriano non deve sostituire la decisione di un giudice, ministro o istituzione libanese competente.

Nel caso di Adel Issa, la procedura giudiziaria seguita da Beirut è quindi almeno tanto importante quanto il risultato finale.

Esso offre un possibile modello per la suite: Damasco trasmette una richiesta documentata; il Libano lo esamina; i suoi giudici verificano le condizioni legali; l’esecutivo interviene entro i limiti delle sue competenze; la decisione viene poi applicata.

È questa trivializzazione di procedure che, paradossalmente, costituirebbero la più profonda trasformazione del rapporto libanese-siriano.

I prigionieri aprono un file molto più grande

Tuttavia, Adel Issa è solo un caso individuale in una negoziazione giudiziaria più complessa.

Le discussioni tra i dipartimenti di giustizia dei due paesi si concentrano su diverse categorie di individui le cui situazioni legali differiscono.

Ci sono i primi siriani detenuti o condannati in Libano. Damasco vuole risolvere la loro situazione e ottenere il trasferimento di parte di loro. Beirut, tuttavia, ha rifiutato di permettere a questo problema di portare ad un rilascio generale ignorando i crimini commessi in Libano.

Poi ci sono le persone ricercate dalla nuova giustizia siriana per il loro ruolo sotto il regime di Assad che avrebbero trovato rifugio in Libano.

Il caso Issa mostra che Damasco intende utilizzare meccanismi di estradizione per recuperarli.

Ma la cooperazione deve funzionare in entrambe le direzioni.

Il Libano chiede anche alla Siria di cercare le persone con la propria giustizia. Le discussioni giudiziarie comprendevano quindi il principio di ricerca di fuggitivi che avevano lasciato il territorio libanese per la Siria e la loro resa alle autorità libanesi quando le condizioni erano soddisfatte.

Questa reciprocità è politicamente essenziale.

Un nuovo rapporto in cui Beirut avrebbe sistematicamente trasmesso a Damasco le persone richieste senza cooperazione siriana sui propri fascicoli riprenderebbe presto un’impressione di asimmetria.

I mancanti e gli omicidi, l’altro debito del passato

La cooperazione non si limita alle persone attualmente detenute o ricercate.

Beirut invita anche le nuove autorità siriane a trasmettere le loro informazioni sumancante o detenuto libanese in Siria, un dossier che ha avvelenato le relazioni bilaterali per decenni.

Le discussioni giudiziarie si sono concentrate anche sulle informazioni disponibili negli archivi siriani sulle operazioni di sicurezza in Libano durante il periodo Assad, compresi gli assassini politici.

Le nuove autorità siriane si sono impegnate, attraverso scambi bilaterali, a cercare e trasmettere le informazioni disponibili su questi casi.

Questo impegno potrebbe diventare uno dei test più significativi di rottura con il vecchio regime.

Damasco detiene potenzialmente archivi o informazioni a cui lo Stato libanese non ha avuto accesso. La loro trasmissione non sarebbe quindi limitata alla cooperazione giudiziaria. Esso coprirebbe parte del passivo storico tra i due paesi.

La nuova relazione comporta quindi uno scambio implicito: la Siria chiede al Libano di cooperare ai fuggitivi dell’ex regime e ai detenuti siriani; il Libano chiede alla Siria di cooperare alle persone scomparse, agli assassini politici e ai propri fuggitivi.

Il confine sarà la prova quotidiana della relazione Beirut-Damas

Il secondo importante cantiere è sulla mappa.

Libano e Siria condividono un confine di quasi 375 chilometri. Parte della strada passa attraverso aree montagnose che sono difficili da controllare, dove percorsi informali hanno a lungo permesso il movimento di persone, merci, carburante e armi.

Il cambiamento di regime a Damasco ha cambiato gli attori presenti sul lato siriano. Non ha rimosso i problemi.

Gli incidenti di frontiera dal 2025 hanno dimostrato la necessità di meccanismi di comunicazione tra i due eserciti e i servizi pertinenti. Una crisi locale può rapidamente assumere una dimensione politica se non esiste un canale istituzionale per determinare ciò che è accaduto e per organizzare una risposta.

La delimitazione del confine rimane anche un problema strutturale.

A parere di Beirut, chiarire che il confine rafforzerebbe il controllo territoriale e ridurrà le aree ambigue. Per Damasco, questo contribuirebbe a stabilizzare il suo confine occidentale come le nuove autorità stesse cercano di ricostruire le istituzioni siriane.

Contare il contrabbando è un interesse comune, ma non necessariamente per le stesse ragioni.

Il Libano vuole limitare le perdite fiscali, la tratta e i movimenti di armi. La Siria vuole controllare le reti che attraversano il suo territorio e affermare l’autorità del nuovo potere. Questa convergenza crea un’area concreta di cooperazione, purché, ancora una volta, passi attraverso le istituzioni.

I passaggi di frontiera sono anche un problema economico

Ridurre il confine alla sicurezza sarebbe comunque un errore.

La Siria è l’unico passaggio terrestre dal Libano alla Giordania, all’Iraq e ai mercati del Golfo. Il funzionamento delle strade e dei passaggi di frontiera è quindi di importanza diretta per gli esportatori, i vettori e l’economia libanesi.

La standardizzazione con Damasco può facilitare il movimento delle merci e ridurre gli ostacoli accumulati durante gli anni di guerra.

Esso può anche riaprire le discussioni sul transito, i diritti di accesso, le infrastrutture stradali e la cooperazione doganale.

Questa dimensione economica dà a entrambi i governi un motivo supplementare per stabilizzare il loro rapporto. Ricorda soprattutto che una relazione libanese-siriana normalizzata non può essere costruita esclusivamente intorno alla sicurezza e ai prigionieri.

Normalizzare senza tornare alla vecchia normalità

È finalmente tutta l’ambiguità della nuova fase.

Il Libano ha bisogno di un rapporto funzionale con Damasco. La geografia rende impossibile una politica di indifferenza. Le frontiere, il commercio, la sicurezza, i detenuti e i movimenti di popolazione richiedono che entrambi gli Stati lavorino insieme.

Ma Beirut deve dimostrare contemporaneamente che la normalizzazione non significa un ritorno alle pratiche che avevano svuotato il rapporto istituzionale del suo significato.

Il trasferimento di Adel Issa è più di un punto di svolta. La decisione ha una vecchia base giuridica ed è stata esaminata dai tribunali libanesi. Allo stesso tempo, i rapporti stampa indicano una volontà siriana di accelerare l’esecuzione. Le due letture pongono il dibattito proprio dove dovrebbe essere: non sull’esistenza di un rapporto con Damasco, ma sulle regole che la governano.

I casi futuri saranno ancora più difficili. Entrambi i governi devono avanzare su un nuovo accordo giudiziario, determinare il destino dei detenuti siriani in Libano, affrontare le richieste reciproche di fuggitivi, ottenere risposte sui mancanti e assassini del periodo Assad, passaggi sicuri e progressi al confine.

Il vero indicatore del nuovo rapporto di Beirut-Damas sarà allora semplice: quando sorge un disaccordo, la decisione finale sarà presa in un ministero, davanti a un giudice e secondo un accordo noto, o dipenderà di nuovo da un rapporto di potere politico? Dopo il caso di Adel Issa, i negoziati sui detenuti e il confine fornirà le prossime risposte.