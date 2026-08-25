Libano: L’OIF accoglie con favore l’adozione della nuova legge sui media

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Parigi, 25 agosto 2026 — L’Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF) accoglie con favore l’adozione della nuova legge sui media da parte del Parlamento libanese dell’11 agosto 2026. Questa prevista riforma rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione del quadro giuridico applicabile ai media e nel rafforzamento della libertà di stampa in Libano.

L’OIF si compiace dei progressi positivi compiuti dalla nuova legge, in particolare in termini di trasparenza del settore e di tutela dei giornalisti. Si ricorda anche che la lotta contro la disinformazione deve essere condotta nel pieno rispetto della libertà di espressione del Libano e degli impegni internazionali.

A questo proposito, l’OIF incoraggia il dialogo continuo tra le autorità libanesi, i professionisti dei media e le organizzazioni della società civile, comprese le disposizioni della Legge sulla Penalizzazione della Disseminazione delle False Informazioni, al fine di preservare pienamente i progressi compiuti da questa riforma.

Ribadisce la sua disponibilità a continuare a sostenere l’attuazione di questa nuova legislazione e, più in generale, a facilitare lo sviluppo di risposte sostenibili e multi-stakeholder ai disordini informativi in Libano.

L’OIF collabora da diversi anni con le autorità libanesi, i media e la società civile per promuovere l’integrità dell’informazione e combattere il disordine dell’informazione. Su richiesta del Ministero dell’Informazione, ha condotto una missione nel settembre 2025 per valutare i meccanismi di regolazione della disinformazione in Libano. La missione aveva raccomandato l’adozione della legge sui media, sottolineando, tra l’altro, l’importanza della decriminalizzazione dei reati di stampa e la trasparenza della proprietà dei media.

Ci sono 90 Stati e governi: 53 membri, 5 membri associati e 32 osservatori.

Per maggiori informazioni su La Francophonie: www.francophonie.org