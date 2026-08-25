Rassegna stampa: Libano sotto pressione tra l’escalation nelle braccia sud-americane e iraniana

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Il sud al centro delle preoccupazioni e Ali al-Taher come punto di cristallizzazione

La stampa del 25 agosto 2026 mette il Libano di fronte a due movimenti che intersecano. Il primo è militare e riguarda direttamente il Sud, con la continuazione delle operazioni israeliane e la tensione intorno alle altezze di Ali al-Taher. Il secondo è regionale. Ne consegue l’inasprimento drammatico della pressione economica statunitense contro l’Iran. Tra i due c’è lo Stato libanese, che cerca di preservare il cammino dei negoziati cercando garanzie internazionali. Diversi giornali descrivono una fase in cui il calendario diplomatico rimane sospeso dagli sviluppi militari. Al Jumhouria del 25 agosto 2026 riferisce che non è ancora stata fissata alcuna data per l’ottava sessione di negoziazione diretta tra Libano e Israele a Roma. Secondo le fonti diplomatiche citate dal quotidiano Beirut non ha ricevuto alcuna nuova informazione dal mediatore americano. Essi credono, tuttavia, che Washington preferisca limitare le operazioni intorno a Ali al-Taher piuttosto che permettere il confronto di diffondersi. La stessa pubblicazione menziona una paura diversa: Israele potrebbe aver scelto un’opzione militare per imporre una nuova realtà nel Sud prima che venisse raggiunto un compromesso politico. Questa ipotesi si basa, tra l’altro, sulla continuazione di bombardamenti e operazioni di distruzione in diversi settori. Al Jumhouria sottolinea anche che l’evoluzione di Ali al-Taher può influenzare direttamente la ripresa dei negoziati.

Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 presenta anche Ali al-Taher come uno dei principali punti di tensione. Secondo le informazioni raccolte dal giornale, l’esercito libanese non si opponeva a prendere posizione su queste altezze. Tuttavia, richiederebbe garanzie americane. Questi dovrebbero includere la cessazione delle operazioni israeliane nella zona e un ritiro israeliano completo prima del dispiegamento delle truppe libanesi. Il quotidiano dice che la questione è una parte importante delle discussioni tra Beirut e Washington. Egli riferisce anche che il presidente Joseph Aoun ha scambiato con gli americani su una formula che ha permesso all’esercito di schierarsi dopo il ritiro degli elementi di Hezbollah. L’oratore ha anche informato il presidente della Camera, Nabih Berri, di questo processo. Il giornale aggiunge, tuttavia, che Hezbollah è diffidente di garanzie americane o israeliane. Questa divergenza complica quindi una soluzione che, su carta, trasferirebbe il controllo della zona all’esercito senza una battaglia importante. Al Arabi Al Jadid riporta anche la continuazione degli scioperi israeliani e ricorda che le Nazioni Unite considerano la linea blu come riferimento rilevante nel Sud. La United Nations Interim Force in Lebanon afferma che qualsiasi presenza militare israeliana a nord di questa linea costituisce una violazione della Risoluzione 1701.

Annahar del 25 agosto 2026 descrive due scenari relativi alle altezze di Ali al-Taher. Secondo una fonte di sicurezza citata dal quotidiano, Hezbollah cede l’area all’esercito libanese o Israele lancia un’operazione militare per prenderne il controllo. Questa alternativa illustra la riduzione del margine libanese di manovra. Il giornale sottolinea anche che la questione del futuro metodo di verifica degli accordi rimane nelle mani del mediatore americano. Una fonte ufficiale sostiene che Joseph Aoun non ha negoziato con i funzionari italiani la scelta del paese o dell’agenzia responsabile di questa missione. Secondo questa versione, Washington si assume la responsabilità di definire la formula appropriata. Allo stesso tempo, Annahar nota che le operazioni di bombardamento, distruzione e movimento terra israeliano continuano in diverse località del sud. La combinazione di questa pressione militare e la mancanza di un calendario preciso per il nuovo incontro a Roma è quindi incerta.

Parigi e Riyadh vogliono rafforzare lo stato mentre Washington mantiene il ruolo decisivo

L’attività diplomatica intorno al Libano è l’altra componente principale della prima pagina. Asharq Al-Awsat del 25 agosto 2026 dà un posto centrale alla visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salmane a Parigi e le sue discussioni con il presidente francese Emmanuel Macron. Il comunicato congiunto Franco-Saudi afferma la volontà di entrambi i paesi di intensificare i loro sforzi per raggiungere un accordo finale del conflitto in Libano. Questo approccio deve, secondo la relazione quotidiana, rafforzare lo Stato libanese e le sue istituzioni, preservare la sua sovranità e l’integrità territoriale. Parigi e Riyadh riaffermano anche il loro sostegno alle forze armate libanesi. Essi chiedono la piena attuazione della risoluzione 1701, il disarmo dei gruppi armati non statali e il ritiro israeliano da tutto il territorio libanese. Il comunicato supporta anche gli sforzi di Joseph Aoun e del governo guidato da Nawaf Salam. Il riavvicinamento franco-sudi dà così al dossier libanese una dimensione che va oltre i negoziati con Israele solo. Essa pone la ricostruzione delle istituzioni e il rafforzamento dell’esercito al centro della strategia diplomatica.

Ad Diyar del 25 agosto 2026 chiede precisamente gli obiettivi francesi. Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano, Parigi cercherà un significativo impegno saudita nella preparazione di una conferenza a sostegno dell’esercito libanese e delle forze di sicurezza. La Francia vorrebbe una partecipazione finanziaria e politica capace di dare a questa iniziativa una più forte fondazione araba. Il giornale si riferisce anche al dibattito sulla possibile forza di successore alla Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano. Parigi vorrebbe mantenere un posto in questa futura architettura. Tuttavia, la stampa descrive anche la crescente influenza dell’Italia, in particolare dopo i contatti politici e militari libanesi con Roma. Ad Diyar considera che Washington rimane comunque l’attore esterno con il peso decisivo. Secondo la sua analisi pubblicata il 25 agosto 2026, gli altri poteri devono affrontare le scelte americane, sia che sia il ruolo francese, italiano, saudita o iraniano.

Lo stesso contesto spiega l’importanza della visita annunciata da una importante delegazione economica degli Emirati Arabi Uniti. Diversi giornali del 25 agosto 2026 riferiscono che Joseph Aoun ha discusso i preparativi per questa visita con l’ambasciatore libanese negli Emirati Arabi Uniti, Tarek Mnaymneh. La delegazione, guidata dal ministro degli Esteri Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, comprende 67 leader economici e commerciali e viaggia in Libano il 26 e 27 agosto. Al di là della sua dimensione commerciale, questa visita viene come le autorità cercano di porre il Libano in canali di investimento arabi. Esso integra così l’aspetto politico franco-sudi con una prospettiva economica del Golfo. Ad Diyar del 25 agosto 2026 lo fa anche uno dei titoli principali del suo, evocando la riapertura delle porte dell’investimento del Golfo.

Washington trasforma il confronto con Teheran in una guerra finanziaria

La seconda grande notizia comune a tutti è l’Iran. Diverse pubblicazioni del 25 agosto 2026 danno un posto importante al nuovo meccanismo di sanzioni annunciato da Washington. Asharq Al-Awsat presenta questa offensiva come un « atterraggio economico » progettato per isolare ulteriormente Teheran. Secondo il giornale, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ampliato la portata delle sanzioni secondarie per includere beni digitali, tecnologia, oro, aviazione e spedizione. Circa 60 persone, entità e navi collegate all’Iran sono interessate dalle misure riportate nella vita quotidiana. Il Ministro del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent spiega che l’obiettivo è quello di tagliare i canali economici che ancora permettono al sistema iraniano di funzionare. Avverte anche paesi e aziende che continuano il loro rapporto con Teheran che possono essere esclusi dal sistema finanziario basato sul dollaro. Il presidente Donald Trump dice che l’Iran sta crollando.

Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 dettagli ulteriori i meccanici ricercati da Washington. Il quotidiano riporta che le nuove sanzioni dovrebbero includere acquirenti e vettori petroliferi iraniani, compagnie di navigazione, uffici di cambio stranieri, zone libere, operazioni finanziarie e altri intermediari che permettono all’economia iraniana di rimanere connessi al commercio internazionale. Allo stesso tempo il rial iraniano ha raggiunto un nuovo basso, circa 2.02 milioni di rial per un dollaro secondo i dati riportati dal giornale. Washington vuole mettere i partner commerciali dell’Iran prima di un’alternativa: mantenere il loro rapporto con Teheran o mantenere il loro accesso al sistema finanziario dominato dagli Stati Uniti. Tuttavia, i funzionari iraniani hanno sfidato la presentazione americana. Il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi sottolinea la contraddizione che vede tra la pretesa americana di aver in gran parte distrutto le capacità iraniane e la necessità dichiarata di condurre un’offensiva finanziaria di eccezionale grandezza.

Al Akhbar del 25 agosto 2026 dedica anche grande attenzione a ciò che descrive come un « carnivale » di sanzioni. Il giornale nota che la Cina è uno dei principali test dell’efficienza del dispositivo americano, dal momento che avrebbe acquistato più dell’80% del petrolio iraniano esportato da fonti che riprende. Il vero problema diventa quindi l’applicazione delle sanzioni secondarie agli attori al di fuori dell’Iran. Se Washington riesce a convincere o costringere acquirenti, vettori e intermediari finanziari a ritirarsi, l’impatto potrebbe essere notevole. In caso contrario, Teheran avrebbe mantenuto rotte commerciali che gli permetterebbero di ammortizzare parte dello shock. Questa domanda passa attraverso diversi giornali: l’annuncio americano è enorme, ma la sua efficacia dipenderà dal comportamento dei partner economici dell’Iran.

La mediazione rimane attiva nonostante l’escalation economica

Ma l’indurimento americano non significa fermare la diplomazia. Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 riferisce che il leader dell’esercito pakistano, Asim Munir, ha visitato Teheran nel tentativo di ravvivare gli sforzi di mediazione con Washington. Secondo fonti pakistane riportate da diversi giornali, Munir aveva scambiato con Donald Trump prima del suo viaggio. La visita mira in particolare a ridurre la crisi della fiducia tra gli Stati Uniti e l’Iran. Intervenne anche prima di una visita a Teheran da parte del ministro degli Esteri di Omani Badr Al Busaidi. Oman sta per discutere di navigazione nello Stretto di Ormuz. La coesistenza tra sanzioni massime e mediazioni mostra che le due logiche non escludono. Washington aumenta il costo economico del rifiuto dell’Iran, consentendo al contempo di mantenere i canali per riportare le parti alla negoziazione.

Ad Diyar del 25 agosto 2026 descrive anche gli scambi che coinvolgono il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, Oman e Pakistan come un tentativo di ricircolo dei messaggi tra Washington e Teheran. La questione dello Stretto di Ormuz rimane essenziale. Le disgregazioni nel traffico marittimo hanno effetti che superano molto l’Iran. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 nota che il petrolio sta evolvendo a circa $90 e che i prezzi del carburante stanno subendo le conseguenze di fermare o ridurre il passaggio di alcune navi che trasportano prodotti petroliferi. Il confronto economico diventa così un problema globale di approvvigionamento e prezzo. Colpisce anche il Libano, la cui vulnerabilità energetica rimane elevata.

Questa fragilità appare già nel settore elettrico libanese. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riferisce che l’eccezionale aumento dei prezzi del petrolio colpisce direttamente l’elettricità in Libano. Il prezzo internazionale del petrolio diesel si sarebbe avvicinato $1.500 per tonnellata, mentre il bilancio dell’istituzione 2026 era stato costruito su un’ipotesi di circa $680. Il quotidiano aggiunge le conseguenze della guerra, le perdite non tecniche e la diminuzione della raccolta delle fatture in diverse regioni. Il braccio tra Washington e Teheran non è quindi solo un soggetto politico internazionale per Beirut. Le sue conseguenze energetiche possono esacerbare direttamente le difficoltà finanziarie e sociali libanesi.

Il caso Shibani rivela tensioni interne intorno al rapporto con l’Iran

La questione iraniana ha finalmente un’estensione diretta libanese con il destino di Mohammad Reza Shibani. Diversi giornali il 25 agosto 2026 riferiscono che l’ex ambasciatore iraniano ha ottenuto una residenza di sei mesi in Libano senza riguadagnare lo status di ambasciatore accreditato. Al Akhbar sostiene che il Direttore Generale della Sicurezza Hassan Choucair ha svolto un ruolo nella ricerca di una formula per evitare ulteriori scontri con Teheran. Secondo il quotidiano, la soluzione ora distingue due domande: il diritto di Shibani di rimanere in Libano e il suo status diplomatico. La sua presenza diventa legale per sei mesi, ma la sua missione di ambasciatore rimane completa. Al Akhbar presenta questa evoluzione come un fallimento per coloro che hanno chiesto la sua partenza.

Annahar del 25 agosto 2026 adotta una lettura diversa e insiste sulle contraddizioni istituzionali causate da questa soluzione. Il giornale riporta che la direzione generale della sicurezza ha concesso a Shibani una residenza di cortesia, mentre il Ministero degli Affari Esteri non sarebbe stato coinvolto in questa decisione. Ricorda che il ministro degli Esteri Youssef Raggi aveva difeso una posizione molto più rigida dopo la classifica di Shibani tra gli indesiderati. Per Annahar, il caso va oltre la situazione personale dell’ex ambasciatore. Essa solleva la questione della capacità dello Stato di attuare costantemente le proprie decisioni sulla sovranità e sulle relazioni diplomatiche. Asharq Al-Awsat del 25 agosto 2026 conferma la concessione di una residenza di sei mesi in una capacità civile e riporta che il Ministero degli Affari Esteri non era stato informato della decisione al momento dell’intervista delle sue fonti.

Il trattamento di quello del 25 agosto mostra così una singola linea di tensione in diverse forme. Nel sud, il Libano sta cercando di evitare una battaglia intorno ad Ali al-Taher che derigono la via diplomatica. A Parigi, la Francia e l’Arabia Saudita stanno cercando di mettere lo stato e l’esercito al centro dell’insediamento. A Washington, l’amministrazione Trump lancia un’offensiva economica di eccezionale portata contro Teheran. Infine, a Beirut, il caso Shibani mostra che il rapporto con l’Iran continua a causare differenze all’interno delle istituzioni stesse. Il filo comune non è quindi un evento isolato, ma una questione di equilibrio di potere: chi può imporre le regole della fase successiva, mentre i negoziati continuano senza aver ancora prodotto un insediamento e la pressione militare, finanziaria e diplomatica sta aumentando contemporaneamente?

Politica locale: lo stato libanese di fronte al test sud, alle divisioni negoziali e al rapporto con l’Iran

Joseph Aoun difende lo stato mentre la crisi del Sud impone il suo calendario

La politica interna del Libano rimane dominata dalla guerra del Sud e dalla capacità dello Stato di prendere l’iniziativa in una questione trasversale tra Hezbollah, Israele e gli Stati Uniti. Il 25 agosto 2026, diverse pubblicazioni descrissero una presidenza che cercava di mantenere il percorso diplomatico evitando un’ulteriore estensione del conflitto. Questa strategia si riflette nelle attività del presidente Joseph Aoun, ma anche nei dibattiti sulle altezze di Ali al-Taher e nelle trattative dirette con Israele. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che Joseph Aoun ricevette il ministro della Difesa Michel Menassa per esaminare la situazione di sicurezza e le esigenze dell’esercito. Ha anche incontrato diversi politici. Insieme al deputato Ahmad al-Khair, ha discusso i risultati della sua visita a Roma e le discussioni sull’accordo quadro. La questione è centrale, in quanto le autorità sperano ancora di fissare le disposizioni per stabilizzare il Sud senza ulteriore confronto generale. Allo stesso tempo, Aoun ha approfittato della commemorazione della nascita del profeta per chiamare i libanesi alla pazienza, all’unità e alla ricostruzione di uno Stato forte e giusto. Ha presentato l’unità nazionale come il bulwark principale di fronte alle sfide. Questa dichiarazione assume un significato politico particolare in un paese in cui la scelta dei negoziati con Israele è ora direttamente contestata da Hezbollah.

La situazione di Ali al-Taher concentra gran parte di queste contraddizioni. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riferisce che l’esercito libanese sarebbe disposto a prendere il controllo delle altezze, a condizione che le garanzie americane siano state ottenute sulla cessazione delle operazioni israeliane e sul previo ritiro delle forze israeliane. Secondo le notizie del giornale, Joseph Aoun si avvicinò a questa possibilità con gli americani e informò il presidente della Camera, Nabih Berri. L’obiettivo sarebbe quello di impedire che la disputa culmini in una battaglia che potrebbe portare ad un’ulteriore estensione della guerra. Tuttavia, Hezbollah non si fiderebbe di salvaguardie americane o israeliane. La domanda non è più solo militare. Essa colpisce direttamente la divisione delle responsabilità tra la presidenza, l’esercito e Hezbollah. Essa solleva anche la questione se lo Stato possa diventare unico interlocutore nel regime relativo al territorio libanese.

Annahar del 25 agosto 2026 riassume questa situazione con due scenari: una consegna delle altezze di Ali al-Taher all’esercito libanese o un’operazione israeliana per prenderli con la forza. Il quotidiano ritiene che il file sia ora integrato nelle relazioni di potere regionali. Questa lettura dà alla decisione di Hezbollah una grande importanza politica. Un trasferimento all’esercito rafforzerebbe la posizione dello Stato e potrebbe evitare una battaglia. Un prolungato rifiuto aumenterebbe invece il rischio di un’operazione israeliana. La questione della sovranità, regolarmente invocata dalle varie forze politiche, si trova quindi di fronte ad una situazione molto concreta: determinare chi controlla una posizione militare strategica e in quali condizioni tale controllo può essere trasferito all’esercito.

Hezbollah attacca la scelta dei negoziati e apre contemporaneamente la questione di un dialogo con Washington

Il disaccordo politico più chiaro riguarda i negoziati diretti tra Stato e Israele. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riportò le dichiarazioni del deputato Hassan Ezzeddine, membro del blocco parlamentare Hezbollah. Ritiene che l’accordo quadro abbia condotto il potere politico a allontanarsi dai propri impegni. Egli accusa le autorità di perdere il loro orientamento nazionale e chiede anche l’accusa dei responsabili del coordinamento con Israele. Per Hezbollah, il problema include l’esistenza di un coordinamento di sicurezza e militare previsto nel meccanismo di negoziazione. Queste dichiarazioni mostrano l’entità del conflitto politico intorno al metodo scelto dallo Stato. Il governo vede i negoziati come un modo per ottenere il ritiro e la stabilizzazione israeliani. Al contrario, Hezbollah lo vede come un meccanismo che potrebbe imporre condizioni israeliane al Libano.

Al Sharq del 25 agosto 2026 riporta una simile critica di Hassan Ezzeddine. L’onorevole parlamentare chiede quali sono i negoziati diretti da quando sono stati lanciati e accusa il potere di aver scelto questo cammino nonostante le divisioni che provoca. Si opponeva ai negoziati diretti di una formula indiretta che, a suo avviso, avrebbe potuto beneficiare di un più ampio sostegno nazionale. Egli va fino a considerare che il potere politico ha perso la sua capacità di governare quando si allontana dalle preoccupazioni della popolazione mentre persegue una strategia che non ha ancora ottenuto il ritiro israeliano. La virulenza di questa posizione mostra che la questione del Sud non è più limitata al disaccordo tattico. Essa fa parte del dibattito sulla legittimità delle decisioni esecutive e sul modo in cui devono essere prese importanti decisioni di sicurezza nazionale.

Eppure lo stesso Hezbollah invia un segnale diverso a Washington. Annahar del 25 agosto 2026 torna a Mahmoud Qomati, che ha detto che il partito non chiude definitivamente la porta a diretto contatto con gli americani e che una decisione dipenderebbe dalle circostanze e dall’interesse politico. Il quotidiano nota che tale dichiarazione non è presentata come un’improvvisazione. Sarebbe stato preceduto da discussioni interne sulla possibile utilità di un canale con Washington. Il paradosso è importante: Hezbollah critica i negoziati diretti condotti dallo Stato con Israele, ma prevede la possibilità di un contatto diretto con gli Stati Uniti. Annahar nota, tuttavia, che il partito non considera Washington come un mediatore neutrale e non prevede necessariamente l’apertura immediata di un dialogo.

Al Akhbar del 25 agosto 2026 pone questo problema nei dibattiti interni dell’amministrazione americana. Il quotidiano riferisce che alcuni funzionari americani ritengono che le autorità libanesi stanno affrontando gravi difficoltà nell’attuazione dei loro impegni e che gli intermediari arabi o regionali hanno menzionato l’utilità dei contatti con Hezbollah. Il giornale menziona anche un approccio attribuito al vicepresidente statunitense JD Vance, secondo il quale il caso libanese potrebbe essere integrato in un più ampio insediamento con l’Iran. Egli insiste sulle dichiarazioni di Tom Barrack, che aveva ritenuto difficile raggiungere un serio accordo in assenza di Hezbollah e Iran, prima di chiarire che Washington stava negoziando con lo Stato libanese e considerando Hezbollah come un’organizzazione terroristica straniera. Queste posizioni successive si nutrono in Libano interpretazioni contrastanti della possibile esistenza di un nuovo cammino di dialogo.

Nawaf Salam favorisce il ritorno delle persone sfollate e mantiene l’obiettivo del ritiro israeliano

Il primo ministro Nawaf Salam, da parte sua, cerca di collegare la politica di negoziazione con le conseguenze concrete della guerra. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che ha ricevuto una delegazione dalla città meridionale di Dhayra. Il capo di governo ha dichiarato che lo Stato non consentirebbe agli abitanti di questa e di altre popolazioni del Sud di sopportare le conseguenze dello spostamento da solo. Sono state studiate diverse soluzioni abitative, tra cui il pagamento delle quote di affitto. In particolare, Salam ha dichiarato che tali misure dovrebbero essere prese in parallelo con gli sforzi per ottenere un completo ritiro israeliano e creare condizioni per un ritorno sicuro degli abitanti ai loro villaggi e terre.

Al Sharq del 25 agosto 2026 riferisce anche che Nawaf Salam rifiuta di governare da perdite o da dichiarazioni attribuite a fonti anonime. Il suo ufficio ha sottolineato che le sue posizioni dovrebbero essere considerate ufficiali quando pubblicate direttamente da lui o dai suoi servizi. Questo chiarimento si verifica in un clima politico in cui le informazioni sui negoziati, le relazioni con Washington e le differenze istituzionali spesso circolano attraverso fonti anonime. Esso riflette il desiderio di controllare ulteriormente le parole del governo. Allo stesso tempo, il Primo Ministro mantiene la sua linea a favore di un unico, forte e giusto stato. In occasione della commemorazione religiosa del 25 agosto, sperava che i libanesi potessero trovarsi sotto il tetto dello stesso Stato capace di proteggere la loro dignità e sicurezza.

Questa linea riceve un supporto esplicito dai Mufti della Repubblica, Abdellatif Deriane. Al Jumhouria del 25 agosto 2026 riferisce che il mufti ha dichiarato il suo sostegno al presidente, al governo e al suo primo ministro nei loro sforzi per fermare gli attacchi israeliani, liberare il territorio e imporre autorità statale sul Libano nel suo complesso. Ha anche difeso gli sforzi del governo per risolvere la crisi economica e sociale. Deriane ha sottolineato soprattutto la necessità di avere il coraggio della pace, credendo che una decisione di tregua di porre fine alla distruzione può essere più difficile e coraggiosa di una decisione di guerra. Ha infine affermato che qualsiasi attacco politico alla presidenza del Consiglio dei ministri ha costituito un attacco al paese e ha difeso la cooperazione tra le tre presidenze.

Il caso Shibani espone una divergenza istituzionale sul rapporto con Teheran

La situazione di Mohammad Reza Shibani è un altro problema politico interno in cui le differenze sono visibili. L’ex ambasciatore iraniano non è stato accreditato come nuovo ambasciatore, ma il suo soggiorno in Libano è stato alla fine esteso. Al Akhbar del 25 agosto 2026 riferisce che il Direttore Generale della Sicurezza Generale, Hassan Choucair, ha contribuito ad una soluzione che consente a Shibani di rimanere nel territorio per sei mesi. Il giornale afferma che la formula si basa sulle competenze amministrative della Sicurezza Generale e separa il suo diritto di soggiorno dal suo precedente status diplomatico. Egli afferma che questa soluzione è stata coordinata politicamente con Joseph Aoun e Nabih Berri. Secondo Al Akhbar, impedisce al caso di diventare un confronto diretto con Teheran.

Annahar del 25 agosto 2026 insiste più sui problemi istituzionali posti da questa decisione. Il giornale riferisce che il Ministero degli Affari Esteri non sarebbe stato consultato prima della concessione della residenza di comity. Il ministro Youssef Raggi ha tuttavia sostenuto che la continua esistenza di Shibani in Libano dopo la sua classificazione come persona indesiderabile poneva un problema giuridico e diplomatico. Il giornale ricorda che la domanda ora supera la persona di Shibani. Riguarda la capacità dello Stato di far rispettare una decisione sovrana uniformemente. Per Annahar, la soluzione amministrativa evita certamente una crisi immediata con l’Iran, ma rivela anche l’esistenza di diverse letture all’interno dell’apparato statale.

Asharq Al-Awsat del 25 agosto 2026 conferma l’esistenza di questa divergenza. Il quotidiano riferisce che Shibani ha ottenuto una residenza legale di sei mesi come cittadino iraniano e non come diplomatico. Una fonte di sicurezza spiega che Hassan Choucair ha proposto questa soluzione sulla base della sua competenza legale e ha informato i politici rilevanti. D’altra parte, le fonti del Dipartimento degli Affari Esteri hanno dichiarato che il dipartimento non era stato informato della decisione al momento dell’intervista. La coesistenza di queste due versioni mostra che il problema riguarda anche i canali decisionali tra la presidenza, il governo, la sicurezza generale e la diplomazia libanese.

L’esercito diventa il punto di convergenza delle strategie concorrenti

In questo paesaggio frammentato, l’esercito libanese sembra essere una delle poche istituzioni intorno alle quali diversi attori, tuttavia contrari al resto, convergono. Joseph Aoun insiste sul suo ruolo nel sud. Nawaf Salam cerca di rafforzare l’autorità statale. Francia e Arabia Saudita annunciano il loro sostegno alle forze armate. Anche gli scenari relativi ad Ali al-Taher prevedono l’esercito come la forza che potrebbe prendere il controllo della posizione se si trova una soluzione politica. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che Parigi desidera ottenere da Riyadh un importante impegno alla conferenza preparatoria per sostenere l’esercito e le forze di sicurezza. In particolare, la Francia cercherà la partecipazione finanziaria saudita che darebbe al progetto una dimensione araba più forte.

Il ruolo dell’esercito è anche legato al futuro dei macchinari internazionali nel sud. Al Joumhouria del 25 agosto 2026 sottolinea che la visita del comandante dell’esercito Rodolphe Haykal a Roma era pianificata indipendentemente dai negoziati diretti con Israele e riguardava i meccanismi di sostegno per l’istituzione militare. Allo stesso tempo, le discussioni sulla Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano rimangono aperte. La mancanza di accordo sulla forza o il meccanismo per svolgere alcune missioni dopo la fine del mandato attuale rende ancora più importante la capacità dell’esercito di schierare ed esercitare la sua autorità.

La politica interna libanese del 25 agosto 2026 è così strutturata intorno ad una contraddizione persistente. Le principali istituzioni statali difendono una strategia di negoziazione, rafforzando l’esercito e cercando garanzie internazionali. Hezbollah sfida una parte essenziale di questa strategia, in particolare i negoziati diretti con Israele, consentendo al tempo stesso una possibile apertura a Washington. Il caso Shibani mostra che il rapporto con l’Iran continua a causare differenze all’interno delle istituzioni stesse. Tra queste linee di frattura, Ali al-Taher diventa molto più di una posizione militare. Il suo destino può determinare la credibilità dell’esercito, la continuità dei negoziati e l’equilibrio politico tra lo stato e Hezbollah nella fase successiva.

Quotazioni e discorsi di figure politiche: Stato, pace e sovranità nel cuore dei discorsi

Joseph Aoun pone l’unità nazionale sopra le divisioni politiche

Le dichiarazioni dei funzionari libanesi riportate dalla stampa il 25 agosto 2026 sono in gran parte dominate da tre nozioni: lo Stato, la sovranità e la ricerca di un’uscita dalla guerra. Il presidente Joseph Aoun usa la commemorazione della nascita del profeta per porre queste questioni in una più ampia richiesta di unità nazionale. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che si riferisce ad un Libano di fronte a gravi sfide, tra ripetuti attacchi israeliani sul territorio e una crisi economica e sociale che continua a influenzare i cittadini. Il Presidente invita i libanesi a trarre i valori della pazienza, della consistenza e dell’unità per affrontare queste difficoltà e continuare la ricostruzione di uno stato « forte e giusto ». Sottolinea soprattutto la capacità di tale Stato di proteggere tutti i suoi cittadini senza discriminazioni. Il suo messaggio termina con una chiara dichiarazione politica: l’unità nazionale deve essere il principale baluardo del paese di fronte alle sfide. La dichiarazione assume una dimensione particolare in un momento in cui i negoziati con Israele, la questione del disarmo e il controllo delle posizioni militari nel Sud provocano forti divisioni interne.

Al Binaa del 25 agosto 2026 riporta la stessa affermazione sottolineando la chiamata di Joseph Aoun a ricostruire un’autorità pubblica capace di proteggere tutti i libanesi. Il Presidente associa esplicitamente i valori della coesistenza e della tolleranza al patto nazionale libanese. Il discorso cerca quindi di presentare il rafforzamento dello Stato non come la vittoria di un lato sull’altro, ma come condizione per il mantenimento del sistema di convivenza. Questa idea si riflette anche nella sua attività politica. Diversi giornali il 25 agosto hanno riferito di aver ricevuto il ministro della Difesa Michel Menassa per esaminare la situazione di sicurezza e le esigenze dell’istituzione militare. Ha anche incontrato i membri con i quali ha discusso i risultati della sua visita a Roma e l’accordo quadro. Il messaggio presidenziale sull’unità è così accompagnato da un’azione focalizzata sull’esercito, la negoziazione e la ricerca di sostegno internazionale.

Il deputato Ghassan Hasbani, ricevuto da Joseph Aoun, dà a questa domanda una formulazione politica più diretta. Al Sharq del 25 agosto 2026 riferisce che insiste sull’esistenza di uno Stato legittimo libanese che rappresenta la popolazione in forum nazionali e internazionali. Essa ritiene essenziale, in questa fase, preservare questo ruolo e non riconoscere alcuna legittimità parallela in grado di parlare a nome del Libano. Questa dichiarazione si riferisce direttamente al dibattito sul posto di Hezbollah e l’identità dell’interlocutore autorizzato a negoziare questioni di guerra e di pace. Completa così il discorso presidenziale: dove Joseph Aoun insiste sull’unità e sulla ricostruzione dello Stato, Hasbani sottolinea l’esclusività della sua rappresentanza politica.

Nawaf Salam associa la pace al ritorno del popolo del Sud

Il primo ministro Nawaf Salam prende una linea stretta, ma il suo discorso si concentra più sulle conseguenze umane della guerra. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che in occasione della commemorazione religiosa, Salam invita a conservare dalla tradizione profetica la giustizia, la compassione, la tolleranza, il rifiuto delle divisioni e la priorità data alla pace. Egli spera che i prossimi giorni porteranno sicurezza e stabilità al Libano, permettano agli abitanti di tornare alle loro case e condurre tutti i libanesi a trovarsi sotto l’autorità di uno stato « forte e giusto ». L’espressione si unisce direttamente al vocabolario usato da Joseph Aoun. Essa mostra l’esistenza di un asse comune tra la presidenza della Repubblica e la presidenza del Consiglio sulla centralità dello Stato.

Nawaf Salam ha poi trasformato questo principio in un impegno concreto quando ha ricevuto una delegazione da Dhayra. Secondo Ad Diyar del 25 agosto 2026, il primo ministro afferma che lo stato non abbandonerà gli abitanti di questa località o di altre popolazioni del sud che affrontano l’onere dello spostamento. Ha annunciato lo studio di diverse soluzioni abitative, comprese le assegnazioni di affitto. Soprattutto, essa collega questa risposta sociale all’azione diplomatica a favore del completo ritiro israeliano. L’obiettivo dichiarato è quello di creare condizioni per gli abitanti del Sud per tornare in modo sicuro ai loro villaggi e terreni. La formula mostra che il governo cerca di descrivere la negoziazione non come una scelta astratta, ma come un modo per ottenere lo spostamento indietro.

Al Sharq del 25 agosto 2026 riferisce anche sullo sviluppo dell’ufficio Nawaf Salam per quanto riguarda la sua comunicazione. Il Primo Ministro sostiene di non usare perdite o dichiarazioni attribuite a fonti anonime. Le sue posizioni, dice il suo ufficio, sono annunciate direttamente e ufficialmente. Questo intervento può sembrare secondario, ma interviene in un contesto in cui i negoziati e i rapporti tra funzionari libanesi sono alimentati da numerose informazioni anonime. Salam cerca così di distinguere il suo discorso ufficiale dal flusso di scenari politici che circolano intorno ai negoziati, Hezbollah e le relazioni con Washington.

Nabih Berri favorisce un discorso di coesione e lascia aperti percorsi politici

Il presidente Nabih Berri utilizza anche la commemorazione religiosa per trasmettere un messaggio politico incentrato sulla giustizia e sulla dignità. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che vuole opportunità spirituali per diventare momenti di azione quotidiani basati sui valori della giustizia e sulla protezione della dignità umana. Essa insiste sulla dimensione morale della vita pubblica senza entrare nelle controversie immediate relative ai negoziati in questa dichiarazione.

Questa restrizione è notevole mentre Berri è al centro di diversi casi sensibili. Le informazioni riportate da Al Arabi Al Jadid il 25 agosto 2026 indicano che Joseph Aoun gli aveva informato delle sue azioni riguardanti Ali al-Taher e la possibilità di un dispiegamento militare dopo il ritiro degli elementi di Hezbollah. Berri rimane quindi un interlocutore indispensabile tra la presidenza e il movimento sciita. Il suo ruolo appare anche nel caso Mohammad Reza Shibani. Al Akhbar del 25 agosto 2026 afferma che la formula che ha permesso all’ex ambasciatore iraniano di ottenere una residenza di sei mesi è stata coordinata con il presidente della Camera. La posizione di Berri è quindi meno moltiplicare le dichiarazioni pubbliche che mantenere canali di compromesso nei casi in cui le posizioni istituzionali sono molto distanti.

Al Akhbar del 25 agosto 2026 riporta inoltre che Berri è ottimista sul futuro sviluppo delle relazioni tra Libano e Siria. Il giornale lo accredita con una valutazione positiva del suo incontro con il ministro degli Esteri siriano Assaad al-Chibani. Secondo questa lettura, la nuova Siria cercherà di stabilizzare il suo ambiente e ridurre le tensioni con i vari componenti libanesi. Questa posizione è importante perché il rapporto con Damasco sta gradualmente tornando al dibattito politico libanese dopo gli sconvolgimenti in Siria. Inoltre dimostra che Berri intende preservare una funzione di mediazione regionale al di là del Sud.

Hezbollah indurisce il suo discorso contro i negoziati, ma rilassa quello su Washington

Il contrasto più marcato nelle dichiarazioni politiche deriva da Hezbollah. Hassan Ezzeddine assume una posizione molto dura sul potere. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riferisce che egli accusa l’accordo quadro di aver condotto l’autorità politica a rivoltarsi contro le priorità che aveva stabilito. Egli ritiene che il potere abbia perso la sua bussola nazionale e la parte spezzata dell’unità interna. Più importante, chiede l’accusa dei responsabili di ciò che chiama comunicazione e coordinamento con il nemico israeliano. Essa si basa sulle leggi libanesi che proibiscono le relazioni con Israele e critica la presenza di meccanismi di sicurezza e di coordinamento militare nell’accordo quadro.

Al Sharq del 25 agosto 2026 riferisce un’altra parte del suo argomento. Hassan Ezzeddine ha chiesto cosa le autorità avevano ottenuto scegliendo trattative dirette. Egli ricorda che una formula indiretta avrebbe, a suo avviso, consentito allo Stato di negoziare con un più ampio sostegno domestico. Al contrario, la scelta delle discussioni dirette è stata fatta in un contesto di profonda divisione. Egli accusa anche il potere di voler soddisfare le condizioni americane e israeliane. Il deputato va fino a credere che le autorità perdono la loro capacità di governare quando si allontanano dai problemi dei cittadini e perseguono una politica che non ha prodotto i risultati annunciati. Il discorso costituisce quindi un attacco diretto alla strategia di Joseph Aoun e Nawaf Salam.

Tuttavia, Mahmoud Qomati introduce contemporaneamente una grande sfumatura nel discorso di Hezbollah. Annahar del 25 agosto 2026 riferisce che non chiude definitivamente la porta alla comunicazione diretta con gli Stati Uniti. A suo avviso, tale decisione sarebbe presa alla luce degli interessi politici e delle circostanze. Il quotidiano ritiene che questa affermazione sia stata riflessa e che non sia una semplice improvvisazione mediatica. Hezbollah sembra quindi distinguere due casi: rifiuta il principio o la forma di negoziati diretti con Israele, ma non considera più il contatto con Washington come assolutamente impossibile. Questo sviluppo è tanto più notevole in quanto gli Stati Uniti mantengono una posizione molto ostile verso di essa.

Tuttavia, l’ombra è rapidamente incorniciata dal partito. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che, dopo le interpretazioni delle parole di Qomati, Hezbollah ha specificato che il « processo politico » a cui ha concesso una possibilità designata il canale americano-iraniano legato a Islamabad e non l’accordo quadro libanese-israeliano. L’accuratezza impedisce alle dichiarazioni di Qomati di essere interpretate come aderenza alla strategia seguita dallo Stato. Hezbollah afferma quindi la sua volontà di aspettare e dare la possibilità alla politica, ma continua a favorire un insediamento regionale in cui l’Iran svolge un ruolo centrale.

Abdellatif Deriane fa della pace una scelta politica coraggiosa

Il discorso più sviluppato sulla pace è quello dei Mufti di Abdellatif Deriane Republic. Al Jumhouria del 25 agosto 2026 riportò il suo esplicito sostegno a Joseph Aoun, Nawaf Salam e al governo nei loro sforzi per porre fine agli attacchi israeliani, liberare il territorio e estendere l’autorità statale su tutte le terre libanesi. Sostiene anche gli sforzi per risolvere la crisi economica e sociale e il rinnovamento delle relazioni con la Siria e il riavvicinamento con l’Arabia Saudita.

Deriane, soprattutto, formula una difesa politica della scelta della pace. Egli ritiene necessario possedere il » coraggio della speranza » e il » coraggio della pace ». Secondo lui, la pace può essere più difficile della guerra. Ha presentato la decisione di una tregua per fermare gli attacchi e la distruzione come una decisione coraggiosa. Al contrario, ritiene che la guerra non sia necessariamente la scelta giusta per la protezione della vita, della dignità e del futuro. Il suo intervento fornisce quindi legittimità religiosa e politica alla strategia di negoziazione difesa dall’esecutivo.

La discussione sull’equilibrio istituzionale è anche coinvolta. Ha detto che qualsiasi attacco alla presidenza del Consiglio era rivolto al paese nel suo insieme. Rifiutò anche gli attacchi alle altre due presidenze e considerava la cooperazione tra i tre come garanzia dell’unità nazionale. In un contesto in cui il governo è direttamente contestato da Hezbollah e dove i disaccordi istituzionali appaiono nel caso Shibani, questa affermazione è chiaramente intesa a impedire che le dispute politiche si trasformino in conflitto tra istituzioni o comunità.

Saad Hariri mette la moderazione al centro del suo messaggio politico

Anche l’ex primo ministro Saad Hariri ha parlato nel dibattito. Al Sharq del 25 agosto 2026 riferisce che approfitta della commemorazione religiosa per ricordare i valori della compassione, della moderazione e della giustizia. Ritiene che il Libano abbia particolarmente bisogno di questi principi nel periodo attuale. Il suo messaggio politico si basa su tre idee: moderazione capace di proteggere l’unità nazionale, uno Stato capace di proteggere i cittadini e un dialogo capace di preservare il futuro. Anche se non ha più la presidenza del governo, il suo intervento si unisce alla linea difesa da Nawaf Salam e Abdellatif Deriane sulla priorità data alle istituzioni e al dialogo.

I discorsi politici del 25 agosto 2026 rivelano così due visioni concorrenti dell’uscita dalla crisi. Joseph Aoun, Nawaf Salam, Abdellatif Deriane e diversi funzionari vicini alla linea istituzionale presentano lo stato, l’esercito, la negoziazione e la pace come strumenti per recuperare il territorio e proteggere i cittadini. Hezbollah, attraverso la voce di Hassan Ezzeddine, sfida fortemente i negoziati diretti con Israele e accusa il potere di aver oltrepassato i confini politici e legali. Ma Mahmoud Qomati introduce anche la possibilità di contatto con Washington, segno che il rifiuto di negoziare non è assoluto e dipende dall’interlocutore e dal quadro scelto. Tra queste posizioni, Nabih Berri mantiene un discorso pubblico di coesione pur rimanendo impegnata nei compromessi politici. Le citazioni di oggi mostrano quindi meno consenso di una battaglia sulla definizione stessa del cammino verso la sovranità: negoziazione guidata dallo stato, insediamento regionale più ampio o combinazione dei due.

Diplomazia: Parigi e Riyadh spingono un insediamento libanese mentre Washington mantiene la sua mano

Parigi e Riyadh collocano il Libano nel cuore del loro coordinamento

La diplomazia libanese del 25 agosto 2026 è segnata da un aumento delle iniziative esterne intorno al futuro del Sud, dell’esercito e del luogo dello Stato. La sequenza più importante proviene da Parigi. La visita del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in Francia portò ad una posizione comune con il presidente Emmanuel Macron in Libano. Asharq Al-Awsat, del 25 agosto 2026, riferisce che i due leader hanno accettato di intensificare i loro sforzi per raggiungere un accordo finale del conflitto in Libano. Il loro approccio si basa sul rafforzamento dello Stato e delle sue istituzioni, oltre a preservare la sovranità e l’integrità territoriale del paese. Il comunicato franco-saudi sostiene anche gli sforzi del presidente Joseph Aoun e del governo guidato da Nawaf Salam. Esso chiede la piena attuazione della risoluzione 1701, il continuo disarmo dei gruppi armati non statali e il ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Infine, Parigi e Riyadh affermano il loro impegno per le forze armate libanesi. Il messaggio va quindi oltre la cessazione delle ostilità da solo. Esso stabilisce un regolamento basato su un aumento della forza delle istituzioni libanesi e dell’esercito.

Al Joumhouria del 25 agosto 2026 insiste anche su questa affermazione. Tuttavia, il quotidiano nota un importante elemento diplomatico: il testo Franco-Saudi si concentra sulla risoluzione 1701 senza incorporare esplicitamente la formula dell’accordo quadro che attualmente struttura negoziati diretti tra Libano e Israele. Questa differenza è nota mentre non è ancora stata fissata la data per l’ottava riunione dei negoziati a Roma. Secondo fonti diplomatiche citate da Al Joumhouria, Beirut non ha ricevuto alcuna nuova informazione dal mediatore americano per la creazione di questo incontro. La diplomazia franco-saudi e il processo guidato da Washington perseguono quindi lo stesso obiettivo generale della stabilizzazione, ma non sono descritti nei giornali come meccanismi perfettamente identici.

Ad Diyar del 25 agosto 2026 va oltre nella sua interpretazione degli obiettivi francesi. Secondo fonti diplomatiche citate dal giornale, Parigi sta cercando due impegni da Riyadh. La prima riguarda la conferenza per sostenere le forze armate e di sicurezza libanesi. La Francia vorrebbe la partecipazione saudita che non è solo politica. Vorrebbe anche un contributo finanziario in grado di dare alla conferenza un peso superiore arabo e internazionale. A questo proposito, il giornale ricorda gli ex tre miliardi di dollari di aiuti sauditi all’esercito libanese, gran parte dei quali doveva essere fornito con attrezzature francesi prima della sospensione del regime. Parigi cercherà quindi di ripristinare la cooperazione triangolare tra la Francia, l’Arabia Saudita e l’istituzione militare libanese.

Il secondo obiettivo assegnato a Parigi riguarda il futuro della presenza internazionale nel Sud. Ad Diyar del 25 agosto 2026 afferma che la Francia vorrebbe il sostegno saudita per ridurre le riserve statunitensi della sua partecipazione alla futura forza di successore alla Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano. Parigi vorrebbe anche che Riyadh usasse la sua influenza per incoraggiare le autorità libanesi a prendere le misure necessarie con le Nazioni Unite. La Francia cercherà quindi di mantenere un ruolo operativo nel regime di sicurezza del Sud, non solo un’influenza diplomatica generale. Questa lettura riflette anche una preoccupazione francese: vedere altre potenze occidentali occupare lo spazio che ha tradizionalmente tenuto in Libano.

Roma si stabilisce in accordi diplomatici e militari

L’Italia sembra essere uno degli attori il cui ruolo è in crescita. I recenti spostamenti di Joseph Aoun e il comandante dell’esercito Rodolphe Haykal a Roma hanno rafforzato questa percezione. Ad Diyar del 25 agosto 2026 descrive una nuova mappa di influenza internazionale in cui Washington rimane dominante, ma dove Roma acquisisce sempre maggiore importanza. Il quotidiano collega questa evoluzione al desiderio americano di diversificare i partner europei coinvolti in Libano. L’Italia ha diversi vantaggi: la sua esperienza nella Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano, il peso politico del suo governo e la presenza vaticana. Il giornale ritiene che Roma possa svolgere un ruolo nei negoziati libanesi-israeliani, nel futuro meccanismo di verifica o nel meccanismo per sostituire l’attuale forza internazionale.

Al Joumhouria del 25 agosto 2026, tuttavia, fornisce una precisazione importante. Secondo le sue fonti diplomatiche, la visita di Rodolphe Haykal a Roma era stata pianificata in precedenza e non dovrebbe essere interpretata come una tappa nelle trattative dirette con Israele. Riguarda gli sforzi e i meccanismi per sostenere l’esercito libanese. Questa distinzione è essenziale. Essa mostra che il riavvicinamento con Roma si sta sviluppando su diversi livelli che non devono essere confusi: negoziato politico da un lato, e sostegno militare e istituzionale dall’altro.

Annahar del 25 agosto 2026 riferisce che una fonte ufficiale libanese ha negato che Joseph Aoun aveva negoziato in Italia la scelta dell’attore responsabile del futuro meccanismo di verifica. Secondo questa fonte, il caso rimane nelle mani del mediatore americano, che conosce le caratteristiche precise della missione. Lei sostiene anche che le informazioni su un elenco di paesi tornati in Libano non sono accurate. Questo sviluppo conferma una gerarchia diplomatica: L’Italia sta diventando importante e può diventare un partner importante, ma Washington mantiene la responsabilità centrale nella definizione del meccanismo.

La questione di Roma rimane anche legata ai negoziati diretti con Israele. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riferisce che la presidenza libanese non ha ancora ricevuto una data finale per un ulteriore incontro. Un accordo di principio esisterebbe per una riunione all’inizio di settembre, ma diverse questioni rimangono aperte. Questi includono la definizione di una seconda zona sperimentale, il paese responsabile del monitoraggio della sua attuazione e il coordinamento che sostituirà alcune funzioni della Forza Intermazionale delle Nazioni Unite in Libano dopo la fine del suo mandato. La diplomazia libanese è quindi in una fase in cui si identifica il luogo di discussione, ma dove il contenuto operativo rimane incompleto.

Washington rimane l’arbitro centrale del caso libanese

Il posto americano è la forza trainante di quasi tutte le iniziative. Ad Diyar del 25 agosto 2026 ritiene che gli Stati Uniti dominano la nuova mappa dell’influenza internazionale in Libano. Secondo l’analisi del giornale, nessun altro attore può svolgere pienamente il suo ruolo senza considerare le scelte di Washington. Questa situazione riguarda sia la Francia che l’Italia, ma anche l’Arabia Saudita. Il peso americano deriva dalla sua capacità di influenzare Israele, di organizzare saldi regionali e di determinare le modalità dei meccanismi di sicurezza.

Questa centralità è particolarmente evidente nel caso di Ali al-Taher. Al-Arabi Al-Jadid del 25 agosto 2026 riferisce che l’esercito libanese potrebbe accettare di prendere il controllo delle altezze, ma che ha richiesto garanzie americane circa la cessazione delle operazioni israeliane e il previo ritiro delle forze israeliane. Secondo il giornale, Joseph Aoun ha discusso questa possibilità con gli americani. La diplomazia libanese cerca quindi meno mediazione di una garanzia per evitare che un trasferimento all’esercito venga seguito da ulteriori scioperi.

Tuttavia, la posizione americana non appare perfettamente uniforme nei giornali. Le dichiarazioni di Tom Barrack hanno generato un dibattito importante. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che riteneva difficile raggiungere un grave insediamento fino a quando Hezbollah e l’Iran furono rappresentati nel processo. L’ufficiale statunitense dichiarò che Washington stava negoziando con lo Stato libanese e non con Hezbollah. Al Akhbar del 25 agosto 2026 interpreta queste dichiarazioni come una riflessione di un dibattito all’interno dell’amministrazione statunitense. Secondo il quotidiano, alcuni funzionari ritengono che una soluzione duratura potrebbe richiedere un trattamento del caso libanese in un contesto regionale che coinvolge l’Iran. Questa lettura rimane quella delle fonti citate dal giornale e non è una posizione ufficiale americana stabilita. Tuttavia, dimostra che il problema dell’interlocutore rilevante rimane al centro della speculazione diplomatica.

La relazione Shibani mette in evidenza le relazioni tra Beirut e Teheran

La diplomazia libanese deve anche gestire una crisi con l’Iran intorno a Mohammad Reza Shibani. Il dossier rivela i limiti tra la politica interna e le relazioni internazionali. Asharq Al-Awsat del 25 agosto 2026 riferisce che le autorità libanesi gli hanno concesso una residenza per sei mesi come cittadino iraniano e non come diplomatico. La soluzione gli permette di rimanere nel territorio senza restituire il suo status di ambasciatore. Secondo una fonte di sicurezza citata dal quotidiano, il Direttore Generale della Sicurezza Generale Hassan Choucair ha proposto questa formula basata sulla sua competenza giuridica e ha informato i leader politici interessati.

Tuttavia, la situazione rimane istituzionalemente sensibile. Asharq Al-Awsat riferisce che fonti del Ministero degli Affari Esteri libanese sostenevano che non erano stati informati della concessione di questa residenza al momento dell’intervista. Il ministro Youssef Raggi aveva in precedenza difeso una linea più rigorosa riguardante l’applicazione della decisione presa rispetto a Shibani. Il compromesso amministrativo evita così una rottura con Teheran, ma non elimina le differenze all’interno dello stato libanese.

Al Akhbar del 25 agosto 2026 dà alla decisione una lettura molto più politica. Il quotidiano ritiene che la formula sia un contrattempo per coloro che desiderano trasformare il caso Shibani in un confronto con l’Iran. Secondo le sue informazioni, Hassan Choucair aveva condotto una mediazione che aveva portato all’accordo di Joseph Aoun, con coordinamento con Nabih Berri. Il giornale afferma inoltre che Teheran potrebbe utilizzare l’ex ambasciatore in una funzione politica in materia di Libano e Siria. Queste ultime informazioni rimangono attribuite al quotidiano e non sono confermate da altre pubblicazioni del corpo. Tuttavia, dimostra che la domanda di Shibani è percepita per andare ben oltre una semplice formalità di residenza.

Damasco torna gradualmente all’equazione libanese

Il rapporto con la Siria è un altro progetto diplomatico. Al Akhbar del 25 agosto 2026 riferisce che Nabih Berri è ottimista sull’evoluzione dei rapporti tra Beirut e Damasco. Il presidente della Camera ha riferito di aver descritto il suo incontro con il ministro degli Esteri siriano Assaad al-Chibani come franco e produttivo. Secondo il giornale, Berri ritiene che le nuove autorità siriane cercano stabilità e vogliono ridurre le tensioni con il loro ambiente. Questa valutazione suggerisce una volontà di normalizzare dopo i sconvolgimenti politici a Damasco.

Tuttavia, la questione siriana rimane strettamente legata alle relazioni tra Siria, Israele, Turchia e Stati Uniti. Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 riferisce che Assaad al-Chibani ha incontrato in Giordania con il capo del servizio di intelligence estera israeliano, Roman Gofman. Secondo fonti citate dal quotidiano, le discussioni si sono concentrate sulle questioni di sicurezza, compresa la possibilità di un meccanismo di coordinamento per evitare il confronto tra Siria e Israele o tra Israele e Turchia sul territorio siriano. Le discussioni si stanno svolgendo mentre le forze israeliane continuano a razziare le zone della Siria meridionale.

Questo sviluppo riguarda direttamente il Libano. Una stabilizzazione del rapporto tra Damasco e i suoi vicini cambierebbe l’ambiente strategico di Beirut. Al contrario, un confronto israeliano-turco o israeliano-siriano aggiungerebbe una nuova fonte di tensione al confine orientale e in tutta la regione. La diplomazia libanese deve quindi ricostruire le sue relazioni con la nuova Siria, seguendo un processo regionale che non controlla.

Gli Emirati preparano un importante ritorno economico

Infine, la dimensione economica della diplomazia appare con la preparazione di una importante visita emirati. Diverse pubblicazioni del 25 agosto 2026 riferiscono che Joseph Aoun ha ricevuto l’ambasciatore del Libano negli Emirati Arabi Uniti, Tarek Mnaymneh, per discutere i preparativi per la delegazione prevista il 26 e 27 agosto. Deve essere guidato dal Ministro degli Esteri degli Emirati Thani ben Ahmed Al Zeyoudi e includere 67 leader economici e uomini d’affari. Ad Diyar presenta questa visita come possibile riapertura delle porte di investimento del Golfo in Libano.

Il rapporto economico con gli Emirati è già basato su scambi significativi. I dati pubblicati da Al Sharq il 25 agosto 2026 indicano che gli Emirati Arabi Uniti si classificano secondo tra le destinazioni delle esportazioni libanesi nelle statistiche quotidiane, a $167 milioni, o 11 per cento delle esportazioni totali. Una delegazione di tale portata può quindi essere interpretata come un tentativo di trasformare un rapporto commerciale esistente in nuovi investimenti.

Questa visita completa le disposizioni diplomatiche osservate in altre capitali. Parigi e Riyadh stanno lavorando sull’insediamento politico e sul sostegno istituzionale. Roma sta sviluppando il suo ruolo militare e diplomatico. Washington mantiene il controllo delle garanzie e dei meccanismi di negoziazione. Teheran rimane un giocatore chiave attraverso Hezbollah e relazioni bilaterali. Damasco sta gradualmente tornando agli scambi politici. Abu Dhabi, infine, porta una dimensione economica che può diventare essenziale se la situazione di sicurezza permette una ripresa degli investimenti.

La diplomazia libanese del 25 agosto 2026 sembra quindi essere una diplomazia di moltiplicazione del sostegno piuttosto che allineamento con un partner. Ma questa diversificazione ha un chiaro limite: le varie iniziative rimangono dipendenti dall’evoluzione del conflitto nel Sud e dalla capacità degli Stati Uniti di ottenere concessioni israeliane o no. Il sostegno franco-Saudi rafforza politicamente le istituzioni. L’Italia offre una nuova piattaforma. Gli Emirati aprono una prospettiva economica. Tuttavia, fintanto che le questioni di Ali al-Taher, il ritiro israeliano e il futuro accordo internazionale non sono risolti, la diplomazia libanese rimane essenzialmente impegnata in una gara volta a impedire alla dinamica militare di prendere definitivamente il controllo dei negoziati.

Politica internazionale: Washington strangola l’Iran mentre le crisi regionali cercano un nuovo equilibrio

L’offensiva finanziaria statunitense apre una nuova fase contro Tehran

Il confronto tra Stati Uniti e Iran domina in gran parte la politica internazionale nella stampa del 25 agosto 2026. Dopo diversi mesi di conflitti e tensioni militari, Washington sposta una parte essenziale della sua offensiva sul terreno economico. Asharq Al-Awsat del 25 agosto 2026 riferisce che l’amministrazione del presidente Donald Trump presenta questa nuova fase come un « atterraggio economico ». Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta estendendo sanzioni secondarie a beni digitali, tecnologia, oro, aviazione e spedizione. Circa 60 persone, entità e navi collegate all’Iran sono mirate. Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent spiega che l’obiettivo è quello di tagliare l’ultimo percorso economico per il sistema iraniano per rimanere connesso ai mercati globali. I partner commerciali di Teheran sono quindi sotto pressione diretta. Washington minaccia aziende e istituzioni che facilitano le transazioni iraniani con un’esclusione dal sistema finanziario basato sul dollaro. Donald Trump riassume la sua lettura della situazione dicendo che l’Iran « scrambles completamente. ».

Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 descrive un’operazione economica e finanziaria progettata per isolare il regime iraniano in tutto il mondo. Secondo il quotidiano, le autorità americane vogliono imporre ad ogni paese un calendario per ridurre o fermare determinate attività con Teheran. Lo schema dovrebbe includere i rami bancari iraniani all’estero e le reti utilizzate per il mercato del petrolio. Sono menzionati cinque settori: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e spedizione. Il messaggio americano è un deterrente deliberato. Qualsiasi entità che continui a finanziare o facilitare le attività economiche iraniana potrebbe essere soggetta a sanzioni secondarie.

Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 sottolinea che questa offensiva si verifica quando il rial iraniano raggiunge un nuovo basso. Il quotidiano rappresenta circa 2.02 milioni di rial per dollaro al momento dell’apertura del mercato. Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti presenta sanzioni come la fase decisiva di una strategia per tagliare i « arteri economici dell’Iran ». Ha anche avvertito che una possibile reazione militare di Teheran contro le forze americane o contro i paesi del Golfo avrebbe provocato una risposta rapida da Washington. La strategia combina quindi due strumenti. La pressione finanziaria deve indebolire l’economia iraniana, mentre la minaccia militare mira a scoraggiare Teheran dall’ampliamento del conflitto.

Al Akhbar del 25 agosto 2026 si concentra sui limiti possibili di questo dispositivo. Il giornale ritiene che il vero test non sia più in Iran, ma in paesi che acquistano il petrolio, trasportano le merci o ne facilitano le transazioni. La Cina è centrale per questa equazione. Secondo i dati quotidiani, Pechino comprerebbe più dell’80% del petrolio iraniano esportato. L’efficacia della strategia statunitense dipende quindi dalla capacità di Washington di costringere gli attori esterni a rompere o ridurre i loro rapporti con Teheran. Se le sanzioni secondarie raggiungono questi intermediari, l’economia iraniana potrebbe perdere risorse essenziali. In caso contrario, le reti commerciali che permettono a Teheran di aggirare alcune delle sanzioni continuerebbero ad operare.

Teheran contesta la storia americana e mantiene la minaccia per Ormuz

I funzionari iraniani rispondono alla pressione contestando prima la storia di una vittoria americana. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riferisce che il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi sta mettendo in discussione la coerenza delle dichiarazioni di Washington. Ha notato che gli Stati Uniti hanno affermato che aveva in gran parte smantellato le capacità militari iraniani e fortemente indebolito il programma nucleare, considerando che è necessario lanciare ciò che ha presentato come la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario. Il funzionario iraniano trasforma così l’argomento americano in un segno della resistenza di Teheran. Il presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, risponde anche a Donald Trump in un tono impegnativo.

Allo stesso tempo, lo Stretto di Ormuz rimane una leva importante. Secondo Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026, il segretario del Consiglio di sicurezza supremo iraniano Mohsen Rezaei sostiene che lo stretto rimane chiuso nonostante le dichiarazioni americane. È condizionata da un cambiamento del comportamento di Washington e dall’adempimento degli impegni precedenti. Il funzionario iraniano insiste anche sulla lunghezza delle coste iraniane nel Golfo per giustificare il ruolo di Teheran nella gestione della sicurezza del passaggio. Ha fatto riferimento ad un accordo con Oman riguardo a una via d’acqua, ma ha detto che la sua attuazione è rimasta legata al comportamento americano.

Questo confronto va oltre i due protagonisti. La disgregazione del passaggio attraverso Ormuz colpisce direttamente gli esportatori di energia, gli importatori e i vettori di spedizione. Al Binaa del 25 agosto 2026 ha riferito il traffico marittimo molto più basso del solito all’inizio della settimana. I dati citati dal giornale indicano che meno di 20 navi hanno attraversato lo stretto per un periodo in cui il traffico era in precedenza significativamente superiore. La questione diventa quindi un problema di sicurezza economica internazionale. Spiega anche perché diversi poteri regionali stanno cercando di riaprire i canali diplomatici con Teheran.

Islamabad e Muscat cercano di prevenire la rottura definitiva

L’iniziativa principale di mediazione è lo spostamento del leader dell’esercito pakistano Asim Munir a Teheran. Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 riferisce che questa visita mira a rilanciare gli sforzi tra Iran e Stati Uniti. Tre fonti pakistane citate dalla stampa indicano che Munir ha scambiato con Donald Trump prima del suo spostamento. Secondo una di queste fonti, Washington voleva che il Pakistan usasse la sua influenza per riportare l’Iran alla negoziazione. Il capo dell’esercito è accompagnato dal ministro degli interni pakistano Mohsin Naqvi. Islamabad presenta ufficialmente la visita come contributo alla pace e alla stabilità regionale.

Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 afferma che le discussioni non riguardano solo le relazioni tra Washington e Teheran. La sua delegazione dovrebbe anche affrontare gli attacchi Houthis all’Arabia Saudita e la nuova architettura di cooperazione tra Pakistan, Turchia e Arabia Saudita. Una fonte pakistana descrive una crisi di fiducia tra americani e iraniani e presenta la missione di Munir come un tentativo di ridurre questa sfiducia. L’Iran, da parte sua, accoglie favorevolmente questa visita nel contesto di un rapporto bilaterale che il suo Ministero degli Affari Esteri descrive come particolarmente buono.

Oman agisce in parallelo. Il Ministro degli Esteri di Omani Badr Al Busaidi si reca a Teheran per discutere, tra l’altro, la navigazione nello Stretto di Ormuz. Questa sequenza mostra che i mediatori non cercano necessariamente di risolvere immediatamente l’intero conflitto. Il loro primo obiettivo è quello di impedire la guerra economica e la crisi marittima di causare un nuovo confronto militare. Così le sanzioni e la mediazione degli Stati Uniti funzionano simultaneamente: Washington aumenta il costo economico mentre i suoi partner regionali mantengono canali di discussione.

Siria e Israele riprendono il dialogo di sicurezza sotto la sorveglianza degli Stati Uniti

La Siria è la seconda più grande questione regionale. Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 riferisce un incontro in Giordania tra il ministro degli Esteri siriano Assaad al-Chibani e il capo del servizio di intelligence estera israeliano Roman Gofman. Intervenne alcuni giorni dopo uno sciopero israeliano contro la base aerea di Abu Douhour nel nord-ovest della Siria. Israele aveva presentato l’operazione come mezzo per prevenire un dispiegamento turco, mentre Ankara aveva negato una visita militare turca al sito.

Secondo fonti diplomatiche e governative citate da Al Quds Al Arabi il 25 agosto 2026, le discussioni si sono concentrate su diversi problemi di sicurezza, tra cui la possibilità di istituire un meccanismo congiunto di supervisione degli Stati Uniti in Giordania. Lo scopo sarebbe quello di evitare un confronto tra Siria e Israele, ma anche un confronto tra Israele e Turchia sul territorio siriano. Una fonte citata dal giornale ha descritto l’incontro come difficile ma serio. Si dice che il caso di Soueida sia stato uno dei temi in discussione. La questione immediata non è ancora un trattato politico completo. Il primo è quello di ridurre il rischio di incidenti militari e creare canali di coordinamento.

Ad Diyar del 25 agosto 2026 si riferisce anche al tentativo di rilanciare il processo di negoziazione siriano-israeliano. Tuttavia, il giornale evidenzia il peso della Turchia. Ankara vuole consolidare la sua influenza in Siria, mentre Israele si oppone a certe dispiegazioni militari turche. La Siria si trova così tra diversi imperativi: ricostruire la sua autorità, negoziare una riduzione degli attacchi israeliani e preservare il suo rapporto strategico con la Turchia. La ripresa di un canale con Israele sembra essere un tentativo di affrontare queste contraddizioni senza entrare in una nuova guerra aperta.

Gaza rimane sotto attacco nonostante il cessate il fuoco

La situazione palestinese rimane un’altra casa importante. Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 riferisce la continuazione degli scioperi israeliani contro Gaza, tra cui un attacco a una stazione di desalinizzazione a nord-ovest della città di Gaza. I bombardamenti hanno avuto luogo dopo un ordine di evacuazione riguardante un’area che comprende gli abitanti e le persone sfollate. Il giornale riporta almeno otto morti in vari attacchi e si riferisce alle continue violazioni del cessate il fuoco identificate dalle autorità di Gaza.

Allo stesso tempo, la questione degli aquiloni lanciati da Gaza sta diventando una nuova fonte di tensione. Le autorità israeliane le presentano come una potenziale minaccia e avvertono che potrebbero aumentare le operazioni se tali lanci continuano. Le organizzazioni palestinesi sostengono che questi sono principalmente giochi utilizzati dai bambini nei campi per le persone sfollate internamente. Il dibattito illustra l’estrema fragilità della situazione: un incidente limitato può essere trasformato in giustificazione per una nuova serie di operazioni militari.

Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 dedica anche la sua prima pagina a questo problema e considera che Israele sta costruendo una minaccia intorno agli aquiloni per giustificare ulteriori spostamenti e distruzione. La pubblicazione riporta anche la continuazione delle morti e delle ferite a Gaza. I due giornali convergono quindi sulla persistenza di una situazione di violenza nonostante i meccanismi che dovrebbero governare il cessate il fuoco.

A livello interno palestinese, Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 riferisce gli sforzi egiziani per avvicinare Fatah e Mohammed Dahlan alle prossime elezioni. Un incontro si è tenuto in Egitto con una delegazione guidata da Hussein al-Sheikh e rappresentanti della Corrente Dahlan. Ulteriori discussioni si sono svolte con i gruppi di sinistra palestinesi. In questo modo, Cairo cerca di ridurre le divisioni di preelezione e di impedire ulteriori frammentazioni delle forze palestinesi di indebolire la loro rappresentanza politica.

Lo Yemen riapre il fronte marittimo contro l’Arabia Saudita

Lo Yemen sta vivendo anche una nuova escalation. Al Quds Al Arabi del 25 agosto 2026 riporta che gli Houthis annunciarono di aver preso di mira la petroliera saudita Amzan a nord del Mar Rosso fuori Yanbu, usando un missile balistico. La compagnia marittima saudita ha confermato che una delle sue navi era stata attaccata. Gli Houthis annunciano anche operazioni contro le concentrazioni militari saudite in diversi settori e sostengono di mantenere la loro pressione marittima.

Al Akhbar del 25 agosto 2026 pone questa escalation nell’equilibrio del potere tra Sana’a e Riyadh. I rapporti quotidiani avvertono che il rifiuto saudita di rispondere a certe richieste spingerebbe le autorità Sana’a ad aumentare le loro richieste e intensificare le loro operazioni militari. Questa lettura è quella delle fonti citate da Al Akhbar e riflette il posizionamento editoriale del giornale. Tuttavia, conferma un fatto più ampio: il fronte yemenita sta di nuovo diventando parte della sicurezza regionale come il Pakistan cerca di mediare tra l’Iran e gli Stati Uniti.

Questa simultaneità complica gli sforzi diplomatici. Il Pakistan ha buoni rapporti con l’Iran, ma l’Arabia Saudita è anche un importante partner strategico. La mediazione di Islamabad deve quindi tener conto del confronto americano-iraniano, della sicurezza del Golfo e della ripresa degli attacchi legati allo Yemen. Il sistema regionale funziona sempre più come un insieme di crisi intrecciate piuttosto che come una serie di conflitti indipendenti.

Ucraina, Africa e Mediterraneo prolungano una giornata internazionale dominata dalle crisi

Fuori dal Medio Oriente, la guerra in Ucraina rimane presente nelle edizioni del 25 agosto. Al Arabi Al Jadid sottolinea il rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbandonare il Donbass in occasione della commemorazione dell’indipendenza ucraina. Asharq Al-Awsat, da parte sua, sottolinea il nuovo sostegno europeo a Kiev alla stessa data. Questi elementi dimostrano che, nonostante la dominazione dell’Iran e del Medio Oriente in quella araba, la guerra russo-ucraina rimane un problema diplomatico attivo.

In Africa, Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riporta la ripresa del dialogo tra Mali e Algeria dopo tre anni di crisi. Il primo ministro malian Abdoulaye Maiga ha incontrato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Le discussioni dovrebbero includere la sicurezza dei confini e la possibilità di rilanciare un processo di dialogo sul Mali settentrionale. Il quotidiano riferisce anche l’inizio di una missione nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo per monitorare il cessate il fuoco tra le forze governative e il movimento del 23 marzo, come parte di un meccanismo risultante da un accordo negoziato con il Qatar.

La politica internazionale del 25 agosto 2026, tuttavia, rimane strutturata dal confronto tra Washington e Teheran. Le sanzioni statunitensi cercano di trasformare la superiorità finanziaria degli Stati Uniti in uno strumento globale di restrizione. L’Iran risponde utilizzando le sue capacità regionali, il commercio con l’Asia e la leva strategica dello Stretto di Ormuz. Tra i due, Pakistan e Oman cercavano di preservare un percorso diplomatico. Altri negoziati si stanno sviluppando intorno a questo braccio: la Siria sta cercando un meccanismo di sicurezza con Israele, l’Egitto sta cercando di ridurre le divisioni palestinesi e diversi attori stanno cercando di contenere case yemenite e africane. L’equilibrio internazionale descritto dai giornali non è quindi quello del relax. Si basa su una moltiplicazione di mediazioni volte a prevenire diverse crisi che sono già attive simultaneamente da trasformarsi in una nuova fase militare.

Economia: Il Libano soffre di shock energetico regionale cercando di riaprire le porte degli investimenti arabi

L’aumento di energia indebolisce ulteriormente l’elettricità in Libano

La stampa del 25 agosto 2026 descrive un’economia libanese che rimane vulnerabile alle conseguenze della guerra e sta ora affrontando la crisi energetica regionale. Il confronto tra Stati Uniti e Iran, le interruzioni nello Stretto di Ormuz e l’aumento dei prezzi del petrolio costituiscono un rischio immediato per un paese che dipende fortemente dalle importazioni di energia. Questa mostra appare in particolare nella situazione dell’elettricità del Libano. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 riferisce che l’istituzione pubblica sta affrontando un forte aumento del costo del carburante. Il prezzo internazionale del diesel avrebbe raggiunto quasi $1.500 per tonnellata, mentre il suo budget per 2026 era basato su un presupposto di quasi $680. La differenza quindi supera le previsioni finanziarie su cui si basava. La domanda non riguarda solo il prezzo di acquisto. L’azienda deve anche affrontare gli effetti della guerra, la difficoltà di recupero in alcuni settori e le perdite che continuano a influenzare il suo saldo finanziario.

La situazione regionale rende ancora più difficile la proiezione. Al Arabi Al Jadid del 25 agosto 2026 nota che le perturbazioni legate allo Stretto di Ormuz hanno spinto i prezzi dell’olio intorno a $90 per barile e hanno causato un aumento molto maggiore in alcuni prodotti raffinati. Per il Libano, questa tendenza si sta rapidamente spostando ai costi di produzione, ai trasporti e all’elettricità privata. Il paese non ha un margine significativo per assorbire uno shock energetico esterno in modo sostenibile. Un prolungato aumento degli idrocarburi può quindi diffondersi in gran parte dei prezzi nazionali, anche se i PDF di oggi non forniscono ancora una misura completa del suo effetto sull’inflazione libanese.

Il problema dell’elettricità del Libano illustra anche i limiti del miglioramento del bilancio che non sarebbe accompagnato dalla stabilizzazione regionale. Le ipotesi finanziarie effettuate pochi mesi prima possono essere rese obsolete da un forte aumento del petrolio. Il costo aggiuntivo deve quindi essere assorbito dall’istituzione, trasmesso ai consumatori o compensato da interventi pubblici. Ognuna di queste possibilità ha un costo. Un aumento delle tariffe influenzerebbe le famiglie e le imprese. La proprietà statale aumenterebbe le finanze pubbliche. Infine, una riduzione dell’offerta potrebbe aumentare l’uso di generatori privati e quindi la spesa energetica delle famiglie.

La guerra trasforma il recupero atteso in contrazione economica

Al Akhbar del 25 agosto 2026 presenta un quadro più generale delle conseguenze della guerra sull’economia libanese. Il quotidiano evidenzia il passaggio dalla crescita inizialmente prevista ad una contrazione del 6,4%. Questo inversione riflette l’entità dell’impatto dell’attività. Il conflitto non solo distrugge le infrastrutture. Colpisce simultaneamente il consumo, il turismo, il commercio, il reddito e la capacità delle imprese di funzionare normalmente.

Uno dei meccanismi di questa contrazione è lo spostamento della popolazione. Quando una famiglia lascia la loro casa, gli effetti economici non sono limitati al costo di alloggio temporaneo. L’occupazione può essere interrotta, le imprese locali perdono i loro clienti e le loro famiglie riducono le loro spese non essenziali. I territori colpiti stanno perdendo parte della loro attività produttiva. Il ritorno non è automatico quando la lotta diminuisce, dal momento che l’alloggio, le strade o le imprese possono essere stati distrutti. Al Akhbar del 25 agosto 2026 riferisce che 90.747 abitazioni sono state completamente o parzialmente distrutte tra il 2 marzo e il 12 giugno. I rapporti quotidiani che circa il 70 per cento di queste distruzioni sarebbero concentrati in aree particolarmente colpite dalle operazioni militari.

Questa figura dà una dimensione economica al dibattito politico sul ritorno del popolo del Sud. La ricostruzione degli alloggi richiede materiali, lavoro, finanziamento e infrastrutture funzionali. Significa anche che i proprietari o gli occupanti hanno risorse sufficienti. Quando sono coinvolte diverse decine di migliaia di unità, il problema supera le capacità individuali e diventa un problema di politica pubblica. Le autorità devono quindi arbitrare tra il sostegno diretto alle famiglie, la ricostruzione delle infrastrutture, il sostegno ai comuni e i meccanismi di finanziamento a lungo termine.

La guerra ha colpito anche i settori che avevano svolto un ruolo nelle precedenti fasi di recupero. Il turismo e il consumo sono particolarmente vulnerabili all’insicurezza. Un paese che affronta bombardamenti regolari, spostamenti interni e incertezze su una possibile estensione della guerra non può contare su una normale stagione turistica. Allo stesso tempo, le aziende ritardano i loro investimenti quando la visibilità politica e di sicurezza è ridotta. Così, anche una cessazione delle operazioni non sarebbe necessariamente sufficiente a causare un recupero immediato. Restaurare la fiducia diventa una variabile economica importante quanto la ricostruzione fisica.

Lo spostamento delle persone del Sud diventa un problema di bilancio e sociale

Il governo sta cominciando a rispondere a questa situazione attraverso meccanismi di aiuto. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che il primo ministro Nawaf Salam, ricevendo una delegazione da Dhayra, sosteneva che lo Stato non avrebbe permesso alle popolazioni sfollate di sopportare le conseguenze della guerra da sola. Tra le soluzioni studiate c’è il pagamento delle indennità di affitto alle famiglie costrette a lasciare le loro case. Allo stesso tempo, il governo cerca di accelerare le procedure mentre continua i suoi sforzi per garantire un ritiro israeliano e permettere il ritorno degli abitanti.

Questa risposta, tuttavia, mostra il doppio vincolo imposto alle finanze pubbliche. Lo stato deve finanziare l’emergenza mentre deve anche prepararsi alla ricostruzione. L’aiuto all’alloggio è necessario fino a quando le persone possono tornare. Ma la loro estensione aumenta la spesa attuale senza risolvere il problema del patrimonio distrutto. Al contrario, lanciando una massiccia ricostruzione mentre alcune aree rimangono esposte alle operazioni militari comporterebbe il rischio di finanziare infrastrutture che potrebbero essere danneggiate di nuovo.

Le difficoltà non sono limitate all’alloggio. Al Akhbar del 25 agosto 2026 riferisce che i ministeri della sanità e degli affari sociali trovano difficile finanziare protesi destinate ai feriti di guerra che hanno perso un membro. Il costo di una protesi inizia a circa $1,280 secondo le informazioni del giornale. La mancanza di fondi avrebbe messo dozzine di persone nelle liste di attesa. Questa spesa dovrebbe essere ripetuta in quanto alcune protesi devono essere sostituite periodicamente. La guerra produce così obblighi finanziari duraturi che continueranno a lungo dopo la cessazione delle operazioni militari.

Un’altra fonte di costi futuri è il sistema educativo. Al Akhbar del 25 agosto 2026 riferisce che più di metà degli studenti del primo anno non padroneggiano certe abilità matematiche di base e che più di otto su dieci studenti del sesto anno incontrano difficoltà con la divisione. Il quotidiano aggiunge che la guerra ha privato più di 250.000 studenti di istruzione e ha trasformato la metà delle scuole pubbliche in rifugi durante una parte della crisi. Questi dati non sono limitati alla politica sociale. Una perdita a lungo termine di competenze scolastiche riduce la produttività, aumenta il rischio di abbandonare e può influenzare i redditi futuri delle generazioni interessate.

Il commercio estero offre alcuni punti di sostegno

Nonostante ciò, i dati commerciali pubblicati il 25 agosto mostrano che il Libano mantiene opportunità esterne. Al Sharq del 25 agosto 2026 presenta statistiche sulle principali destinazioni delle esportazioni libanesi. Gli Emirati Arabi Uniti sono classificati secondo nei dati citati, a circa $167 milioni, o 11 per cento del totale. Questo posto conferma il peso economico dei mercati del Golfo per le aziende libanesi.

Queste cifre sono di particolare importanza con l’arrivo annunciato di una importante delegazione economica degli Emirati. Ad Diyar del 25 agosto 2026 riferisce che Joseph Aoun ha discusso i preparativi per questa visita con l’ambasciatore libanese negli Emirati Arabi Uniti, Tarek Mnaymneh. La delegazione dovrebbe essere guidata dal ministro degli Esteri degli Emirati Thani ben Ahmed Al Zeyoudi e includere 67 leader economici e uomini d’affari. Si prevede in Libano il 26 e 27 agosto. Il quotidiano presenta l’evento come possibile riapertura delle porte di investimento del Golfo.

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La questione è diversa da quella delle mere esportazioni. Il Libano ha bisogno di capitali per finanziare le imprese, le infrastrutture e, eventualmente, una parte della ricostruzione. Una delegazione di queste dimensioni può identificare i progetti, ma le fonti del 25 agosto non indicano ancora che sono stati effettuati investimenti specifici. La portata politica della visita dovrebbe quindi essere distinta dai suoi effettivi risultati economici. In questa fase, è soprattutto un segnale di interesse e un’opportunità per ripristinare legami economici più forti.

Il ritorno degli investitori del Golfo dipenderà anche da fattori non pienamente controllati dalle autorità libanesi. La sicurezza è la prima. La stabilità giuridica e istituzionale è la seconda. La capacità del settore bancario di riprendere le normali funzioni è un terzo elemento. La visita degli Emirati avviene quindi in un periodo in cui Beirut cerca di dimostrare che lo Stato può ancora una volta diventare un interlocutore affidabile nonostante la continuazione del conflitto.

La ricostruzione diventa una delle principali sfide della diplomazia economica

Allo stesso tempo, l’Arabia Saudita e la Francia svolgono un ruolo importante nella riflessione del dopoguerra. Asharq Al-Awsat del 25 agosto 2026 riferisce che Mohammed bin Salmane e Emmanuel Macron hanno riaffermato il loro sostegno alle istituzioni libanesi e alle forze armate. Il loro rilascio è principalmente politico e di sicurezza, ma ha necessariamente una dimensione economica. Nessun programma di ricostruzione sostenibile può essere separato dal ripristino dell’autorità statale e da un ambiente di sicurezza più stabile.

Ad Diyar del 25 agosto 2026 ricorda che Parigi desidera in particolare ottenere una significativa partecipazione saudita alla conferenza a sostegno dell’esercito e delle forze di sicurezza. Il quotidiano si riferisce all’ex precedente di tre miliardi di dollari in aiuti sauditi all’esercito libanese. Anche se l’attuale regime non è presentato come una riproduzione di questo aiuto, la memoria di questa iniziativa mostra la potenziale importanza del finanziamento esterno quando la capacità di bilancio nazionale è limitata.

L’economia di ricostruzione dipenderà quindi in gran parte dalla capacità del Libano di trasformare il sostegno diplomatico in impegni finanziari. I bisogni includono alloggio, infrastrutture, servizi pubblici, attrezzature militari, salute e istruzione. Ma i giornali del 25 agosto non forniscono ancora una stima consolidata del costo totale della ricostruzione. Qualsiasi valutazione precisa al di là dei dati pubblicati sarebbe quindi prematuro.

Il nuovo progetto di pipeline potrebbe riportare il Libano su una strada energetica regionale

Al Akhbar del 25 agosto 2026 riferisce anche su un progetto che, se attuato, potrebbe cambiare la posizione del Libano nelle reti energetiche regionali. Secondo il quotidiano, il Direttore Generale della Sicurezza Hassan Choucair ha riferito che diversi funzionari libanesi di un progetto iracheno per costruire una nuova pipeline attraverso la Turchia e la Siria prima di raggiungere il Libano e il Mediterraneo. Il progetto sarebbe associato alla società americana Chevron e avrebbe lo scopo di facilitare l’esportazione di circa due milioni di barili di petrolio iracheno al giorno.

Il contesto spiega l’interesse di tale infrastruttura. I problemi nello stretto di Ormuz hanno ricordato agli esportatori del Golfo la loro vulnerabilità quando il loro accesso marittimo è ridotto. Una strada di terra per il Mediterraneo offrirebbe all’Iraq un ulteriore sbocco. Per il Libano, potrebbe creare un’attività di transito e rafforzare il ruolo delle sue strutture costiere. Tuttavia, Al Akhbar afferma che questo è un progetto segnalato da fonti piuttosto che da un’infrastruttura il cui finanziamento e la tempistica sarebbero già stati decisi. Il quotidiano aggiunge che la costruzione proposta comporterebbe un nuovo tubo piuttosto che semplicemente ristrutturare la vecchia rete, che manca della capacità tecnica di trasportare i volumi menzionati.

Tale progetto richiederebbe anche una cooperazione stabile tra Iraq, Turchia, Siria e Libano. Per questo dipenderebbe tanto dalla geopolitica quanto dalla redditività economica. In una regione dove ci sono diversi conflitti, il gasdotto è per il momento più una possibilità strategica di una certa fonte di reddito futuro per Beirut.

Le famiglie e i funzionari continuano a far parte del costo della crisi

Le tensioni economiche si riflettono infine nelle esigenze salariali. Annahar del 25 agosto 2026 riferisce le riunioni di militari e funzionari in pensione a Baalbeck e Tripoli. In particolare, i manifestanti si sono rifiutati di accettare la scissione di alcune somme loro dovute e hanno richiesto una correzione di remunerazione e di benefici. Le organizzazioni dei pensionati sostengono che gli importi retroattivi devono essere pagati integralmente secondo le disposizioni che essi invocano.

Queste mobilitazioni ricordano che l’adeguamento economico libanese rimane incompleto. I redditi pubblici sono stati profondamente colpiti da crisi successive, mentre la spesa quotidiana rimane sensibile ai prezzi energetici e alle fluttuazioni del costo della vita. Lo Stato deve rispondere simultaneamente alle esigenze dei pensionati, alle esigenze delle persone sfollate, alle conseguenze sanitarie della guerra, al finanziamento delle esigenze di istruzione e ricostruzione.

Il quadro economico fornito dai giornali del 25 agosto 2026 è quindi contrastato. Gli indicatori relativi alla guerra sono di preoccupazione: contrazione di attività, distruzione di proprietà, spostamento, difficoltà nel settore elettrico e nuovi costi sociali. La crisi di Ormuz aggiunge un grande rischio energetico. In parallelo, ci sono diverse possibilità. La visita di 67 leader economici e commerciali degli Emirati può riaprire i canali di investimento. I rapporti con l’Arabia Saudita e la Francia possono facilitare il sostegno istituzionale e la ricostruzione. Il progetto di pipeline regionale offre una prospettiva a lungo termine per il riposizionamento dell’energia. Ma nessuna di queste possibilità può ancora compensare le perdite già subite. La loro realizzazione dipende da una condizione che le pagine economiche si uniscano finalmente alle pagine politiche per enfatizzare: senza una stabilizzazione duratura del Sud e il ripristino della fiducia nelle istituzioni, la transizione da un unico aiuto ad una reale ripresa degli investimenti rimarrà difficile.

Società: lo spostamento, la salute e la scuola, il costo umano della guerra aggrava la fragilità libanese

Persone sfollate nel sud di fronte a una crisi di alloggi

Le conseguenze sociali della guerra occupano un posto importante nella stampa libanese del 25 agosto 2026. Dietro i negoziati, le operazioni militari e i dibattiti sulle altezze di Ali al-Taher appaiono una popolazione che affronta lo spostamento, la distruzione di alloggi e l’incertezza sulle possibilità di ritorno. Il caso è diventato un problema diretto per lo stato. Al Sharq, il 25 agosto 2026, riferisce che il primo ministro Nawaf Salam ricevette una delegazione dalla città meridionale di Dhayra che venne a spiegare le difficoltà dei suoi abitanti. Il capo di governo ha assicurato che lo Stato non consentirebbe agli abitanti di questa località, o più in generale al popolo del Sud, di sopportare le conseguenze del loro spostamento da solo. Sono state esplorate diverse soluzioni. Questi includono il pagamento di indennità per coprire gli affitti di famiglie costretti a vivere lontano da casa. Nawaf Salam ha promesso di accelerare le procedure. Tuttavia, ha collegato questa risposta sociale all’obiettivo politico e di sicurezza del governo di garantire il pieno ritiro israeliano e creare le condizioni per un ritorno sicuro degli abitanti ai loro villaggi e terre.

Il problema ora va oltre un’emergenza temporanea. Al Akhbar, il 25 agosto 2026, riferisce che 90.747 unità abitative furono completamente o parzialmente distrutte tra il 2 marzo e il 12 giugno. Il quotidiano evidenzia l’entità della distruzione nelle aree più direttamente colpite dalle operazioni militari. Tale situazione altera profondamente la natura dello spostamento. Per molte famiglie, un cessate il fuoco non significa automaticamente un ritorno a casa. Alcune case devono essere riparate. Altri devono essere completamente ricostruiti. A questo si aggiungono i danni subiti dalle infrastrutture e dai servizi necessari per la vita quotidiana. Le famiglie hanno bisogno di strade accessibili, acqua, elettricità, scuole, negozi e strutture sanitarie. Così, lo spostamento può cambiare da una situazione temporanea a una realtà a lungo termine. Ciò comporterebbe anche conseguenze per le comunità ospitanti, che devono assorbire una popolazione aggiuntiva mentre la loro infrastruttura rimane fragile.

Al Akhbar, il 25 agosto 2026, descrisse anche le difficoltà incontrate in alcune zone del Sud, dove i movimenti della popolazione rimasero sotto forti vincoli. Secondo il giornale, le forze internazionali si trovano ad affrontare ostacoli nei loro movimenti nelle aree controllate da israeliani e richiedono l’autorizzazione per alcune missioni. I contatti con le autorità militari israeliane sarebbero necessari per facilitare il passaggio di veicoli appartenenti alle agenzie umanitarie e permettere il movimento delle persone o delle necessità di base. Il giornale riferisce anche le preoccupazioni di alcuni residenti che desiderano lasciare le aree occupate, ma temono che non saranno più in grado di tornare. Questa situazione trasforma una scelta di base di sicurezza in una decisione pesante di conseguenze. Lasciare può significare perdere definitivamente l’accesso al suo villaggio, alloggio o terreno.

Le persone colpite dalla guerra affrontano il costo duraturo della disabilità

La guerra ha anche lasciato conseguenze fisiche, il cui costo continuerà a pesare sulle famiglie e sui servizi pubblici molto dopo la fine delle operazioni. Al Akhbar, il 25 agosto 2026, dedicò un articolo a persone che avevano perso un membro e le difficoltà incontrate nel finanziamento di protesi. Secondo il quotidiano, i ministeri della sanità e degli affari sociali non hanno più risorse sufficienti per coprire tutte le esigenze, mentre il numero di feriti è aumentato. Il prezzo di una protesi inizia intorno $1,280. Questo importo rappresenta solo una parte della spesa reale, in quanto l’attrezzatura richiede manutenzione e a volte deve essere sostituito. La riabilitazione richiede anche visite mediche e sessioni specializzate.

La mancanza di fondi porta a ritardi. Il direttore esecutivo del Singer Centre, citato da Al Akhbar il 25 agosto 2026, riferisce che decine di feriti sono in lista d’attesa. La pressione riguarda le recenti vittime della guerra, ma colpisce anche le persone che hanno già vissuto con una disabilità e hanno bisogno di rinnovare le loro attrezzature. Il rapido aumento della domanda si verifica quindi in un sistema già in difficoltà prima dell’ultima fase del conflitto.

Il problema va ben oltre il campo medico. Una protesi può determinare la possibilità di camminare, lavorare, perseguire studi o riprendere l’autonomia quotidiana. L’assenza di attrezzature aumenta la dipendenza dai parenti. Può richiedere a un membro della famiglia di ridurre la sua attività professionale al fine di sostenere la persona ferita. La perdita di un membro può quindi portare a minori redditi familiari, aumentando le spese. Inoltre, la riabilitazione, il trasporto e a volte la pianificazione dell’alloggio sono necessari. Il costo sociale di una lesione grave è quindi molto più alto del costo iniziale della protesi.

Il dossier mostra soprattutto la necessità di cure a lungo termine. Una risposta limitata all’emergenza ospedaliera non è sufficiente. I feriti devono poter tornare al lavoro, alla scuola e alla vita sociale. La guerra produce così una nuova categoria di bisogni che aggiunge a quelli accumulati dalla crisi economica. Le associazioni e i centri specializzati svolgono un ruolo chiave, ma la loro azione dipende dai finanziamenti disponibili. Il sistema pubblico deve quindi affrontare un nuovo obbligo in un momento in cui le sue risorse rimangono limitate.

Scuola libanese minacciata da una perdita duratura di apprendimento

La situazione dell’istruzione è una delle questioni sociali più preoccupanti identificate nelle fonti del 25 agosto. Al Akhbar, 25 agosto 2026, si basa su una valutazione pubblicata il 21 agosto dal Centro Arabo di Ricerca e Studi Politici di Beirut. Il rapporto si concentra sul costo della guerra e sulle crisi successive per l’educazione dei bambini in Libano. I dati citati forniscono un’immagine seria. Più della metà degli studenti del primo anno mancherà le competenze di base previste in matematica. Più di otto studenti su dieci di sesta elementare non avrebbero correttamente padroneggiare la divisione. Queste difficoltà non sono nati con l’ultima guerra. Sono il risultato di un accumulo di crisi che hanno gradualmente indebolito il sistema scolastico e le capacità di apprendimento.

Tuttavia, la guerra ha notevolmente peggiorato la situazione. Al Akhbar, il 25 agosto 2026, riferisce che più di 250.000 studenti sono stati privati dell’istruzione e che la metà delle scuole pubbliche sono state trasformate in rifugi durante la crisi. La scuola è stata quindi colpita in due modi. I corsi sono stati interrotti o disorganizzati, mentre gli edifici scolastici hanno dovuto svolgere una funzione umanitaria per la quale non erano stati progettati. Questa trasformazione è stata resa necessaria dall’urgenza dello spostamento, ma ha ulteriormente ridotto la continuità educativa.

Le conseguenze vanno oltre i risultati della scuola immediata. Le competenze di base di alfabetizzazione e matematica determinano la capacità degli studenti di progredire in tutti gli altri soggetti. Quando non sono acquisiti al momento giusto, le difficoltà si accumulano nel corso degli anni. Il rischio è allora che un ritardo non può essere riempito da una semplice normale ripresa dei prezzi. I bambini interessati avrebbero bisogno di programmi di cattura, di sostegno adeguato e di risorse aggiuntive.

Un altro pericolo sta bloccando. Le famiglie colpite dallo spostamento o dal calo dei redditi possono essere tentate di rimuovere gli adolescenti dalla scuola per contribuire alle risorse domestiche. Un’interruzione prolungata aumenta questo rischio. Il disavanzo educativo diventa quindi un problema economico e sociale a lungo termine. Un giovane che lascia la scuola prematuramente di solito ha meno opportunità di lavoro e rimane più vulnerabile all’insicurezza.

La scuola ha anche una funzione protettiva. Al Akhbar sottolinea che i bambini non solo hanno perso ore di insegnamento. Sono stati anche privati di una zona di stabilità, relazioni sociali e supporto psicologico. Per un bambino di fronte al bombardamento o allo spostamento, la classe può rappresentare un elemento di normalità. La sua scomparsa rafforza la sensazione di insicurezza. Ritornare a scuola dovrà quindi rispondere alle conseguenze educative e psicologiche della guerra.

Il raggruppamento delle scuole solleva la questione dell’accesso all’istruzione

Annahar, il 25 agosto 2026, pone la questione di raggruppare le scuole tra i suoi temi importanti e si chiede la sua natura reale: soluzione alle difficoltà del settore o camuffata chiusura di stabilimenti. Il problema viene in un momento in cui l’istruzione pubblica deve già gestire le conseguenze dello spostamento e della perdita di apprendimento. Una riorganizzazione della rete può essere giustificata da vincoli finanziari, demografici o amministrativi. Tuttavia, può creare nuove difficoltà per le famiglie se tiene gli studenti lontano dal loro luogo di residenza.

La questione è particolarmente importante al di fuori dei principali centri urbani. In alcuni settori, la chiusura o la fusione di una scuola richiede agli studenti di viaggiare più lunghe distanze. Il trasporto diventa una spesa aggiuntiva. Per le famiglie a basso reddito, questo costo può diventare un ostacolo alla scuola. Il problema è ancora più complesso quando i trasporti pubblici sono insufficienti.

Una scuola svolge anche un ruolo nella vita di una località. La sua scomparsa può accelerare la partenza delle giovani famiglie e ridurre ulteriormente la fornitura di servizi pubblici nelle regioni periferiche. La riorganizzazione della rete scolastica non può quindi essere valutata esclusivamente in base al numero di alunni per scuola o al risparmio di bilancio previsto. Essa deve anche tener conto dell’accesso territoriale all’istruzione.

La guerra rende la pianificazione ancora più difficile. Parte dello spostamento può essere temporaneo, mentre un altro può diventare sostenibile a causa della distruzione dell’alloggio. Le autorità devono quindi decidere dove mantenere, unire o rafforzare le istituzioni, mentre la futura distribuzione della popolazione rimane incerta. Le fonti del 25 agosto non permettono ancora di misurare tutte le conseguenze di questi raggruppamenti. Tuttavia, mostrano che il sistema scolastico sta affrontando una crisi educativa, finanziaria e territoriale simultaneamente.

I pensionati militari e civili sfidano il pagamento scisso dei diritti

La questione del potere d’acquisto è ancora presente nelle mobilitazioni sociali. Annahar, il 25 agosto 2026, riferisce raduni di militari e funzionari in pensione a Baalbeck e Tripoli. In particolare, i manifestanti contestano il pagamento diviso di diverse somme a causa loro. A Baalbeck, la mobilitazione è iniziata nel settore Douris prima di continuare ad apparire prima di un dipartimento del Ministero delle Finanze. A Tripoli, anche i soldati in pensione hanno partecipato a azioni di protesta.

Le organizzazioni interessate chiedono il pieno pagamento degli importi retroattivi e sfidano la loro diffusione. Le domande riguardano anche gli assegni scolastici per i pensionati delle Forze di Sicurezza Interna. I manifestanti minacciano di intensificare le loro azioni se le loro richieste non sono prese in considerazione. Questa mobilitazione ricorda che le conseguenze del crollo del potere d’acquisto continuano a colpire funzionari pubblici ed ex militari diversi anni dopo l’inizio della crisi.

I pensionati sono particolarmente esposti ai prezzi in aumento. La loro capacità di trovare nuove fonti di reddito è più limitata di quella della forza lavoro. Essi dipendono quindi direttamente dalle pensioni e dalle prestazioni pubbliche. Aumentare i costi di energia, alloggiamento e salute può assorbire rapidamente una parte significativa delle loro risorse.

Il problema rimette lo stato prima di diverse applicazioni simultanee. Le finanze pubbliche devono rispondere alle conseguenze della guerra, ai bisogni delle persone sfollate internamente e alla ricostruzione, pur assumendo impegni ai funzionari e ai pensionati. La crisi sociale non è quindi una sola emergenza. Esso risulta dall’aggiunta di spese e tasse da finanziare contemporaneamente.

Sicurezza stradale rivela un’emergenza indipendente dalla guerra

Al Sharq, il 25 agosto 2026, ha anche riferito su una riunione straordinaria del Comitato nazionale per la sicurezza stradale presieduto dal ministro degli interni Ahmad Hajjar. Le cifre della Direzione generale delle Forze di Sicurezza Interna citate quotidianamente indicano che il 33 per cento degli incidenti registrati nella seconda metà di agosto sono legati ad una velocità eccessiva, mentre il 40 per cento è associato ad una mancanza di attenzione durante la guida.

Il ministro ha chiesto la continua implementazione del codice stradale e ha sottolineato la necessità di passare dalle raccomandazioni all’attuazione efficace. L’incontro ha anche affrontato aree in cui gli incidenti sono particolarmente elevate, campagne di sensibilizzazione, il rispetto dei limiti di velocità e la manutenzione stradale.

La sicurezza stradale illustra la persistenza dei problemi quotidiani che non scompaiono durante la guerra. Dipende dal comportamento dei conducenti, ma anche dallo stato di infrastrutture, segnalazione, illuminazione e controllo della polizia. Le difficoltà di bilancio delle amministrazioni possono quindi influenzare indirettamente il livello di sicurezza stradale.

Rifiuti posti l’ambiente nelle preoccupazioni sociali

Annahar, il 25 agosto 2026, dedicò anche un dossier alla raccolta ambientale e se una vera e propria strategia di trattamento dei rifiuti stava cominciando a prendere forma. Il tema ricorda che, al di là delle crisi di sicurezza, la gestione dei rifiuti rimane un problema quotidiano per i residenti. Essa colpisce direttamente la salute pubblica, i comuni, l’ambiente e le finanze locali.

Il finanziamento è una delle principali sfide. Un contributo ambientale può fornire ulteriori risorse per la raccolta e la lavorazione. Tuttavia, rappresenta un nuovo onere per le famiglie. La sua accettazione dipende quindi dalla capacità delle autorità di dimostrare che le somme raccolte effettivamente migliorare il servizio.

La guerra complica ulteriormente questo problema. La distruzione produce ulteriori macerie e rifiuti. Allo stesso tempo, lo spostamento della popolazione aumenta la pressione sui servizi dei comuni che ospitano famiglie sfollate. La geografia dei bisogni cambia quindi rapidamente, mentre le capacità comunali rimangono irregolari.

Un accumulo di crisi che testano la funzione sociale dello stato

Fonti del 25 agosto 2026 descrivono principalmente un accumulo di vulnerabilità. La guerra non ha sostituito i problemi precedenti. Le ha peggiorate. Le famiglie sfollate cercano alloggio mentre il potere d’acquisto rimane debole. I feriti hanno bisogno di protesi in un sistema sanitario con risorse limitate. I bambini stanno vivendo ritardi scolastici mentre la rete pubblica sta considerando cluster scolastici. I pensionati rivendicano i loro diritti. Anche gli incidenti stradali e i rifiuti continuano a richiedere interventi pubblici.

La cessazione dei bombardamenti, se interviene, non basterà quindi a ripristinare immediatamente una situazione normale. Il ritorno del popolo del Sud dipenderà dalla ricostruzione di abitazioni e servizi. Ritornare gli studenti a scuola non eliminerà il backlog. L’ospedalizzazione di una persona ferita non regola la sua riabilitazione futura. Il pagamento dell’assistenza one-off a una famiglia sfollata non sostituisce la possibilità di tornare a casa e al lavoro.

La questione sociale diventa così un indicatore concreto della capacità delle istituzioni di riprendere il loro ruolo. Il dibattito politico riguarda in gran parte la sovranità e il controllo territoriale. Ma la sovranità ha anche una dimensione quotidiana. Misura la capacità di ospitare una famiglia sfollata, finanziare le attrezzature di una persona ferita, mantenere un bambino a scuola, pagare le tasse di una persona in pensione, rendere le strade più sicure e garantire la raccolta di rifiuti. I giornali del 25 agosto mostrano che tutte queste funzioni sono ora sotto pressione, mentre la continuazione delle operazioni militari continua ad aumentare i costi.

Cultura: Baalbeck rivive la sua memoria mentre il patrimonio rimane al centro della creazione

Baalbeck trova le sue grandi notti attraverso la memoria

La cultura libanese era meno importante della politica nelle pubblicazioni del 25 agosto 2026, ma un certo numero di argomenti portarono ad una linea comune. Memoria, trasmissione e conservazione del patrimonio dominano ampiamente. In Libano, questa dinamica si cristallizza intorno a Baalbeck, la cui storia artistica si sta allontanando dai templi. Apparve anche nella partecipazione di giovani artisti libanesi in una manifestazione internazionale a Mosca e nel tributo pagato a Fouad Hijazi, artista nato in Libano, molti dei quali erano stati costruiti in Giordania.

Annahar, 25 agosto 2026, dedica un posto importante ad una serata organizzata ad Ajaltoun intorno alla memoria dei Festival di Baalbeck. Lo spettacolo « Wina Nay? » combina musica, teatro e canto. Rivive parte della storia artistica della Città del Sole attraverso un’opera su memoria, assenza e memoria. La rappresentazione cerca quindi non solo di riprodurre un antico repertorio. Usa i riferimenti ai grandi anni di Baalbeck per interrogare come un’esperienza culturale continui ad esistere quando il suo luogo di origine non è più direttamente accessibile al pubblico alle stesse condizioni.

L’immagine di Baalbeck occupa un posto essenziale in questa costruzione. Annahar, 25 agosto 2026, evidenzia i riferimenti visivi ai templi e il loro ruolo nella storia del festival. Per decenni, i monumenti non erano semplicemente una decorazione. Hanno partecipato all’identità delle rappresentazioni. Musica, architettura e stadi sono stati raccolti per produrre un’esperienza culturale immediatamente associata al Libano. La serata di Ajaltoun cerca di ripristinare parte di questo rapporto attraverso la proiezione, la musica e il teatro.

Fairouz è naturalmente presente in questa memoria. Il suo rapporto con Baalbeck va oltre la successione di concerti e opere lì presentate. Essa incarna un periodo in cui i festival hanno contribuito alla diffusione di una certa immagine culturale del Libano nel mondo arabo e oltre. La sua evocazione rende così possibile riportare un’intera epoca. Nella sera descritta da Annahar, la memoria di Fairouz e quella dei templi si incontrano per ricordare che Baalbeck è diventato nel tempo un elemento dell’immaginazione collettiva libanese.

Questo è anche di particolare importanza nel contesto attuale. La guerra e le difficoltà economiche hanno profondamente alterato le condizioni di organizzazione delle attività culturali. Rivivere simbolicamente Baalbeck in Ajaltoun significa che la memoria culturale può essere spostata senza scomparire. Il luogo fisico rimane insostituibile, ma la sua storia può continuare a circolare. Questa logica trasforma lo spettacolo in un atto di trasmissione tanto quanto di intrattenimento.

Fouad Hijazi, da Baalbeck a memoria musicale giordano

Al Arabi Al Jadid, 25 agosto 2026, ritorna a lungo sulla via di Fouad Hijazi in occasione della sua scomparsa. Il cantante è nato nell’ambiente di Baalbeck prima di costruire una parte significativa della sua carriera in Giordania. Il suo viaggio offre un altro esempio della circolazione del patrimonio libanese. Nel suo caso, questa circolazione non comporta la riproduzione di una specifica tradizione. Prende la forma di un adattamento artistico ad un altro ambiente culturale.

Il quotidiano descrive un interprete che può integrarsi profondamente nella canzone giordana. Fouad Hijazi ha affrontato i repertorio popolari, sentimentali e nazionali. Il suo lavoro gli ha gradualmente permesso di essere identificato da una parte del pubblico con la scena musicale giordana stessa. Questa integrazione è tanto più notevole quanto la sua origine libanese rimane nota. Il suo itinerario mostra così che un artista può appartenere a diversi ricordi culturali senza necessariamente cancellarsi.

Al Arabi Al Jadid, 25 agosto 2026, insiste sulla cura di Fouad Hijazi nell’interpretare le parole. Il testo dovrebbe rimanere comprensibile. Il potere vocale non era quindi ricercato per se stesso. Doveva servire il significato della canzone. Il cantante sapeva anche come modificare la sua interpretazione secondo il registro. Le canzoni nazionali hanno richiesto un’espressione più forte, mentre le canzoni sentimentali hanno richiesto più restrizioni.

Questa capacità spiega in parte la longevità del suo viaggio. Gli permise di entrare in diverse directory senza dare l’impressione di una semplice imitazione. La canzone popolare è legata a espressioni specifiche, accenti e riferimenti culturali. Affinché un interprete di un altro paese prenda la proprietà, deve comprendere questi codici e non solo riprodurre una melodia.

Il corso di Fouad Hijazi entra indirettamente nella memoria di Baalbeck evidenziata da Annahar. In un caso, Baalbeck diventa una storia culturale trasportata ad Ajaltoun. Nell’altro, è il punto di partenza per un artista che ha sviluppato una nuova identità musicale in Giordania. Entrambi i soggetti mostrano che il patrimonio libanese può circolare e trasformare senza perdere completamente la sua origine.

Giovani artisti libanesi rappresentano il paese a Mosca

La trasmissione culturale richiede anche una nuova generazione. Annahar, il 25 agosto 2026, riferisce sulla partecipazione di una delegazione libanese al Forum culturale internazionale dei bambini a Mosca. Il gruppo rappresenta il Ministero della Cultura a seguito di un invito ufficiale russo. Prima della sua partenza, il Ministro della Cultura Ghassan Salamé ha ricevuto i giovani partecipanti e li ha incoraggiati a preservare la loro identità culturale approfittando di questa esperienza internazionale.

La delegazione ha partecipato a diverse discipline. Musica, teatro, canto e arti visive sono tra le aree menzionate da Annahar. I giovani libanesi presentano così diverse espressioni della cultura del paese ad un pubblico internazionale. L’evento riunisce partecipanti provenienti da molte regioni russe e da diversi paesi.

Il Ministero della Cultura presenta questa partecipazione come mezzo per creare nuovi rapporti tra giovani artisti libanesi e le loro controparti straniere. Questa dimensione è importante. Un evento culturale internazionale non riguarda solo la presentazione di opere. Consente anche ai partecipanti di scoprire altre pratiche e costruire reti che possono essere utili per il loro futuro viaggio.

Ghassan Salamé insiste tuttavia sulla necessità di non opporsi all’apertura internazionale e all’identità culturale. Il suo messaggio ai partecipanti è proprio quello di mantenere un legame con il patrimonio libanese, sviluppando le loro competenze attraverso scambi e formazione. Questo approccio rende la cultura uno strumento di rappresentanza internazionale del paese, ma anche un mezzo per trasmettere un’identità alle giovani generazioni.

Questa partecipazione ha un altro significato nel contesto libanese. Per diversi anni, le crisi successive hanno portato molti giovani professionisti a lasciare il paese. Il settore culturale non sfugge a questa dinamica. Dare ai giovani artisti visibilità internazionale mantenendo il loro rapporto con le istituzioni libanesi può quindi contribuire a limitare l’opposizione tra partenza e appartenenza. Il traffico internazionale non implica necessariamente una rottura con il paese di origine.

Waciny Laredj e Sheikha Rimitti rilanciano un dibattito sulla memoria algerina

Il tema della memoria culturale apparve anche ad Al Arabi Al Jadid il 25 agosto 2026. Le recensioni quotidiane la polemica causata in Algeria da un lavoro dello scrittore Waciny Laredj dedicato a Sheikha Rimitti, una figura importante nella storia del rai. Il dibattito va ben oltre il quadro letterario. Si concentra sul luogo che un’azienda accetta di dare a un artista il cui lavoro ha segnato profondamente il suo tempo, sfidando diverse norme sociali.

Sheikha Rimitti ha occupato un posto singolare nella canzone algerina. Il suo repertorio ha affrontato direttamente il desiderio, le relazioni sentimentali, il corpo, l’alcol e lo stato delle donne. Questi temi gli hanno permesso di ottenere una notevole influenza, ma hanno anche alimentato i critici da background conservatori. Diversi decenni dopo, questa tensione non scomparve completamente.

La scelta di Waciny Laredj di porre questa personalità al centro di un’opera letteraria, quindi, è una questione fondamentale: chi merita di entrare nel patrimonio nazionale? Una figura culturale dovrebbe essere consensuale per essere riconosciuta come importante? Può l’influenza artistica distinguersi dalle controversie morali generate da un’opera?

Al Arabi Al Jadid, 25 agosto 2026, mostra che le reazioni generate dal progetto letterario riguardano sia la personalità di Sheikha Rimitti che la scrittura stessa. La polemica rivela così la persistenza di una battaglia intorno alla memoria. Un artista può essere riconosciuto come un pioniere da alcuni e continuare a essere respinto da altri.

Il riavvicinamento con Baalbeck consente di misurare due diversi modi di trattare con il patrimonio. Il ricordo dei Festival di Baalbeck e Fairouz in Libano gode di uno status in gran parte unificante. Al contrario, Sheikha Rimitti rappresenta un patrimonio contrastante. Tuttavia, entrambe le situazioni mostrano che il passato culturale non è mai completamente congelato. Ogni generazione sceglie i lavori che desidera trasmettere e come li interpreta.

Lo Yemen cerca di preservare il suo patrimonio musicale creando

Al Quds Al Arabi, 25 agosto 2026, è interessato al lavoro del musicista yemenita Mahmoud Al Hindi e al suo progetto di preservare il patrimonio musicale. L’iniziativa, sviluppata con la Fondazione Hadramout per la Cultura, si basa su diverse dimensioni. Si tratta di documentare opere, conservare archivi, formare giovani musicisti e proporre nuove interpretazioni capaci di raggiungere un pubblico contemporaneo.

L’approccio rifiuta di ridurre il patrimonio alla conservazione passiva. Le antiche opere devono rimanere accessibili e vive. Ciò a volte comporta cambiare la loro presentazione o orchestrazione senza rimuovere la loro identità. Il lavoro di Mahmoud Al Hindi cerca quindi un equilibrio tra lealtà e modernizzazione.

Al Quds Al Arabi, 25 agosto 2026, evidenzia anche il ruolo svolto dagli eventi dedicati alle antiche melodie yemenita. Due edizioni di un festival hanno contribuito a riportare in circolazione alcune opere e a avvicinare questo patrimonio alle nuove generazioni. La trasmissione digitale completa i concerti e permette di raggiungere un pubblico che non può fisicamente partecipare agli eventi.

La situazione nello Yemen dà un’ulteriore importanza a questo approccio. La guerra minaccia istituzioni, archivi e condizioni normali di trasmissione culturale. Conservare un repertorio musicale è quindi anche proteggere parte della memoria collettiva dagli effetti del conflitto. La cultura qui diventa una forma di continuità all’interno di una società profondamente disturbata.

Il parallelo con il Libano è evidente. Entrambi i paesi stanno vivendo crisi che disturbano la normale organizzazione degli eventi culturali. In entrambi i casi, la risposta è la capacità di muoversi, archiviare e reinterpretare il patrimonio. La serata Baalbeck ad Ajaltoun e il lavoro di conservazione musicale in Yemen si basano sulla stessa idea: una tradizione sopravvive solo se continua a essere praticata.

Saint Levant mantiene la Palestina nel cuore di una creazione contemporanea

Al Quds Al Arabi, 25 agosto 2026, evidenzia anche la pubblicazione dell’album « Effendi » dell’artista palestinese Saint Levant e della canzone « Maskara ». Il giornale evidenzia la presenza dell’identità palestinese nel suo lavoro. Questo riferimento è uno degli elementi centrali di una produzione destinata ad un pubblico ben oltre il territorio palestinese.

Il percorso di Saint Levant illustra un’altra forma di trasmissione. Non si tratta più di preservare opere antiche. L’identità culturale è integrata in forme contemporanee di musica e circola attraverso reti di diffusione internazionale. La Palestina diventa così una questione di creazione attuale piuttosto che un riferimento esclusivamente patrimonio.

Il contesto politico rafforza naturalmente la portata di questo approccio. La guerra a Gaza e gli spostamenti danno riferimenti palestinesi che vanno oltre il regno musicale. Un artista può difficilmente essere separato da questo contesto quando la sua identità è una delle componenti del suo lavoro. Tuttavia, la musica non è limitata ad un commento sugli affari attuali. Consente anche di costruire un’immagine della Palestina attraverso la lingua, i riferimenti e le esperienze individuali.

Questa logica si unisce ad altri soggetti culturali del giorno. Fouad Hijazi aveva un background libanese in una carriera giordana. Mahmoud Al Hindi cerca di trasmettere il patrimonio yemenita con strumenti contemporanei. Saint Levant enshrines Palestina in una produzione destinata alla circolazione internazionale. Questi esempi dimostrano che l’identità culturale non è necessariamente confinata in un territorio.

Un’agenda culturale libanese focalizzata sulla memoria e sugli scambi

Le fonti del 25 agosto 2026 forniscono un’agenda culturale libanese più limitata delle voci politiche o sociali. L’evento più sviluppato è la serata dedicata alla memoria dei Festival Baalbeck di Ajaltoun. Annahar, il 25 agosto 2026, lo ha reso un importante evento culturale per la combinazione di musica, teatro e canto, ma soprattutto per il suo lavoro sulla storia culturale libanese.

Un altro evento chiaramente documentato è la partecipazione dei giovani libanesi al Forum culturale internazionale dei bambini a Mosca. Anche se l’evento si svolge al di fuori del Libano, appartiene direttamente alle notizie culturali nazionali in quanto coinvolge il Ministero della Cultura e artisti libanesi impegnati in diverse discipline.

D’altra parte, le pubblicazioni disponibili il 25 agosto 2026 non forniscono informazioni affidabili sufficienti per stabilire un calendario completo di tutte le mostre, concerti e spettacoli attualmente offerti in Libano. Sarebbe quindi artificiale completare questa parte con manifestazioni che non sono documentate dal corpus. Gli eventi citati rimangono quelli che i giornali permettono di stabilire con precisione.

La cultura del 25 agosto appare così dominata dalla stessa domanda: come trasmettere una memoria quando i luoghi, le società e le condizioni della creazione cambiano? Baalbeck rivive ad Ajaltoun attraverso la musica e l’immagine. Fouad Hijazi ricorda la capacità di un artista nato in Libano di partecipare alla memoria musicale di un altro paese. I giovani creatori rappresentano il Libano a Mosca. In Algeria, Sheikha Rimitti continua a provocare un dibattito sui confini del patrimonio. In Yemen, Mahmoud Al Hindi cerca di preservare una directory minacciata dalle crisi. Saint Levant, infine, circola l’identità palestinese in una creazione contemporanea. Il patrimonio quindi non appare come un insieme immobile di opere antiche. Resta vivo proprio perché viene trasmesso, commosso, discusso e trasformato.