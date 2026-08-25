L’ Elettricità dal Libano colpita da shock petrolifero

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Alcuni mesi sono stati sufficienti per rendere obsoleta una delle ipotesi principali del bilancio elettrico libanese. L’elettricità dal Libano (EDL) ha costruito il suo bilancio 2026 su un olio diesel circa $680 per tonnellata. Il prezzo internazionale si è avvicinato $1.500 nel contesto della guerra regionale. Di conseguenza, il carburante costa più del doppio del livello dei calcoli dell’istituto pubblico. Questo shock arriva quando la produzione pubblica ha già contratto fortemente e alcune aree, tra cui Tripoli, stanno ricevendo solo circa due ore di elettricità al giorno. Si indebolisce anche la politica del ministro dell’energia Joe Saddi, che aveva ottenuto sette a nove ore di potere quotidiano a febbraio prima della guerra e l’ondata di petrolio ha invertito questo miglioramento.

Il problema ora supera la gestione di EDL da solo. L’istituzione deve acquistare un combustibile molto più costoso con ricavi già indeboliti da pagamenti pubblici non retribuiti, perdite non tecniche, connessioni illegali e insufficienti raccolta in diverse regioni. Il governo sta attualmente rifiutando un aumento tariffario a causa della situazione sociale. Il risultato è un’equazione difficile: senza soldi aggiuntivi, EDL deve comprare meno carburante, ridurre altre spese o trovare nuove risorse. In tutti e tre i casi, il rischio di ulteriori tagli rimane direttamente legato alla capacità finanziaria dell’istituzione.

Da 680 a quasi 1.500 dollari: Equazione di EDL esplode

I dati pubblicati dalla stampa araba il 25 agosto sono utilizzati per misurare l’entità dello shock. L’ELD aveva detenuto circa $680 per tonnellata metrica di carburante diesel per il suo bilancio 2026. Il mercato poi si avvicinò $1.500. La differenza assoluta raggiunge quindi circa $820 per tonnellata.

A prima vista, il calcolo suggerisce un aumento del 120,6% tra l’assunzione di bilancio di $680 e un prezzo di $1,500. L’EDD ha fatto riferimento ad un aumento globale tra l’88 % e il 91 %, corrispondente all’evoluzione dei riferimenti di mercato seguita dall’istituzione nel periodo considerato. Le due cifre non descrivono quindi esattamente lo stesso confronto. Tuttavia, per le finanze dell’ELD, il fatto essenziale rimane lo stesso: il prezzo al quale l’istituzione deve ottenere la sua energia ha molto più a che fare con il prezzo utilizzato per costruire il suo bilancio.

Tecnicamente, la conseguenza è immediata. Con una busta finanziaria costante, una tonnellata acquistata $1,500 mobilita 2.21 volte l’importo budgeted per una tonnellata a $680. A $68 milioni, per esempio, un’ipotesi teorica di $680 comprerebbe 100.000 tonnellate. A $1.500, la stessa quantità coprirebbe solo circa 45.300. Questo calcolo illustrativo non è una previsione di acquisti reali di EDL, ma mostra perché il prezzo del carburante determina direttamente il numero di ore che la struttura può produrre.

Joe Saddi aveva pubblicamente riassunto a partire dal 23 luglio: quando il prezzo del doppio olio combustibile, EDL può comprare solo, con risorse costanti, circa la metà della quantità precedente. Il ministro ha spiegato che l’istituzione era riuscita a mantenere temporaneamente la sua produzione grazie alla sua disponibilità, prima che la persistenza della guerra rendesse difficile sostenere questa strategia.

Da sette a nove ore a febbraio, poi il ritorno dei tagli

La violenza dell’inversione appare quando la situazione attuale è confrontata all’inizio dell’anno. Secondo Joe Saddi, EDL aveva raggiunto la fine del febbraio 2026 per fornire in media tra sette e nove ore di potenza al giorno, senza alcun trasferimento aggiuntivo dal Tesoro per finanziare questa alimentazione.

Questo miglioramento non ha resistito allo shock energetico regionale. La guerra in marzo ha causato un aumento del costo dei prodotti petroliferi. L’istituzione ha continuato per due o tre mesi a mantenere il suo livello di produzione, nella speranza di un corso rilassante. Quando questo relax non è diventato sostenibile, il vincolo finanziario si è trasformato in stress fisico: meno carburante disponibile significa meno kilowatt ore prodotte.

Il contrasto è particolarmente visibile a Tripoli. Il 14 agosto, il deputato Ashraf Rifi denunciava una dieta di circa due ore al giorno in città e accusava implicitamente il sistema di distribuzione di svantaggio del Nord. Il Ministero dell’Energia ha contestato qualsiasi discriminazione geografica. Ha confermato, tuttavia, che la situazione dell’elettricità era diventata « molto difficile » in tutto il Libano.

Il dipartimento ha anche spiegato che la distribuzione dipendeva dal livello di produzione disponibile e che i voli elettrici e i default pesavano sulla capacità di LEDL di alimentare la rete. In altre parole, il declino dell’offerta non è più solo una percezione degli utenti. Il dipartimento stesso riconosce che il miglioramento osservato a febbraio è stato interrotto.

Perdite e pagamenti non retribuiti aggravano lo shock petrolifero

Il prezzo del carburante sarebbe meno pericoloso per l’ELL se l’istituzione avesse un sistema finanziario solido. Non e’ questo il caso. Lo shock petrolifero supera diverse vecchie fragilità che la guerra ha aggravato.

EDL cita in particolare perdite non tecniche. Si tratta principalmente di energia elettrica iniettata nella rete, ma non fatturata o non pagata a causa di connessioni illegali, manipolazione metrica o altre forme di frode. Per un produttore già affetto da una carenza di carburante, ogni kilowatt ore consumate senza entrate deteriora ulteriormente l’equilibrio finanziario.

La raccolta è un secondo problema. In diverse aree colpite dalla guerra, la raccolta delle fatture si è deteriorata. Le esenzioni sono state concesse anche a taluni settori, in particolare nel sud. Joe Saddi non contesta il principio di queste misure di distruzione e di spostamento. Tuttavia, il Pannello rileva che il loro costo dovrebbe essere compensato dal Fondo di Entrate Consolidato e non sostenuto da EDL.

A questo si aggiungono i debiti delle amministrazioni, delle istituzioni pubbliche, delle autorità idriche e dei comuni. Nel mese di luglio, il ministro ha stimato i debiti accumulati alla fine del dicembre 2025 a circa $250 milioni. Secondo le sue cifre, questi importi hanno continuato ad aumentare di circa 12 milioni di dollari al mese, portando l’attuale totale da 330 a 340 milioni di dollari.

Questa massa è di nuova importanza quando il combustibile raggiunge livelli eccezionali. Le fatture che in precedenza potrebbero essere viste come un problema di cash flow stanno diventando una riserva finanziaria indispensabile per mantenere gli impianti.

EDL inizia a tagliare i cattivi pagamenti pubblici

L’istituzione ha quindi scelto di agire sulla raccolta. Dopo un ultimatum di cinque giorni lavorativi, EDL ha cominciato il 24 agosto per tagliare l’elettricità ai governi, alle istituzioni pubbliche e ai comuni che non avevano regolarizzato le loro bollette. Gli ospedali pubblici sono stati esenti da questa misura.

Questa decisione dimostra che la crisi è entrata in una fase più difficile. L’ELD non è più semplicemente pretendendo il pagamento degli arretrati. Esso utilizza l’interruzione dell’offerta come strumento di raccolta, compresi gli enti del settore pubblico.

L’istituzione giustifica questa politica da una situazione che descrive come forza maggiore. Allo stesso tempo, invoca l’aumento dei prodotti petroliferi, le conseguenze della guerra, le perdite non tecniche, il recupero debole e l’accumulo del debito pubblico. La posta in gioco è la continuità del servizio stesso.

Nei settori in cui le perdite sono particolarmente elevate, è possibile utilizzare una riduzione dell’offerta alimentare per limitare l’energia fornita senza compensazione finanziaria. Tuttavia, questa logica è socialmente delicata: un taglio applicato a una rete con un sacco di frode colpisce anche gli abbonati che normalmente pagano le bollette.

Tariffa, soluzione economica ma problema sociale

Di fronte a un combustibile molto più costoso, una delle risposte teoriche è quello di aumentare il prezzo dell’elettricità. Joe Saddi ha dichiarato di aver proposto al Consiglio dei ministri un meccanismo tariffario mobile legato ai prezzi internazionali del petrolio.

Economicamente, il principio è semplice. Se il costo variabile della produzione aumenta, la tariffa pagata dall’utente cambia nella stessa direzione. Un successivo declino del petrolio potrebbe produrre il movimento opposto. Questo tipo di meccanismo riduce il rischio che un divario duraturo tra costi e ricavi elimini il flusso di cassa del produttore.

Tuttavia, il governo non ha selezionato questa opzione in questa fase. Esso ritiene che un aumento tariffario sarebbe difficile da sopportare nell’attuale situazione economica e sociale. La scelta protegge temporaneamente gli abbonati EDL, ma non elimina il costo del petrolio. Essa limita semplicemente la questione del suo finanziamento.

Il Ministro ha poi proposto una seconda soluzione: che lo Stato rimborsi $50 milioni al mese per quattro o cinque mesi per i propri debiti e quelli delle sue istituzioni. Questa somma non costituirebbe quindi, secondo la sua presentazione, una nuova sovvenzione paragonabile ai vecchi trasferimenti massicci al settore elettrico, ma il pagamento di fatture e compensazioni già dovute.

Il problema è che Joe Saddi ha dichiarato il 23 luglio che questa proposta, formulata circa un mese prima, non era ancora stata attuata. Poi ha chiesto di iniziare la prossima settimana. La crisi attuale mostra quanto questo ritardo sia diventato sensibile.

Le promesse di Joe Saddi affrontano la realtà della rete

La situazione attuale richiede anche una distinzione tra le riforme strutturali intraprese da Joe Saddi e la loro traduzione nei punti elettrici delle famiglie. Fin dall’adesione al ministero nel 2025, ha sottolineato la riorganizzazione istituzionale del settore, la lotta contro il furto, la riforma della governance e la fine di soluzioni temporanee.

Un passo importante è stato effettivamente preso con la nomina dell’Autorità di regolamentazione dell’elettricità, che è stato previsto per più di 20 anni. Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato il 23 luglio 2026 una nuova politica settoriale che definisce un periodo di transizione e un modello a più lungo termine. Il Ministero sta lavorando in parallelo sul consiglio di amministrazione di EDL, la produzione, l’infrastruttura del gas e l’apertura del settore in base alla legge.

Tuttavia, questi progressi istituzionali non hanno ancora prodotto il miglioramento sostenibile della dieta prevista dalla popolazione. Il passaggio dalle sette alle nove ore di febbraio ad una situazione in cui alcune aree ricevono solo circa due ore illustra questa differenza tra la riforma del quadro e l’effettiva disponibilità di energia.

Dobbiamo anche essere precisi sulle « promesse » politiche. La promessa di alto profilo di elettricità 24 ore dopo un anno di gestione delle Forze libanesi del ministero fu fatta nel gennaio 2025 da Charles Jabbour, poi responsabile della comunicazione del partito, prima della nomina di Joe Saddi. Sarebbe quindi errato attribuirlo personalmente al ministro. I suoi avversari politici, tuttavia, si oppongono a lui oggi perché è stato scelto dalle Forze libanesi per guidare il ministero.

Joe Saddi ha promesso di rimettere il settore su un percorso fattibile, di formare l’autorità di regolamentazione, di combattere le connessioni illegali e di rompere la logica delle « soluzioni di refistolage ». Una parte istituzionale di questo programma è avanzata. D’altra parte, la promessa di miglioramento tangibile e sostenibile dell’offerta rimane di fronte alla carenza di carburante e al finanziamento dell’EDD.

Quattro opzioni, nessuna senza costo

A breve termine, le scelte sono relativamente facili da identificare, ma nessuno è indolore. EDL può assorbire parte del costo incrementale utilizzando il suo flusso di cassa, riducendo il suo margine di sicurezza. Può ridurre i suoi acquisti o determinate spese, con un rischio diretto alla produzione. Lo Stato può fornire ulteriori risorse o risolvere i suoi debiti. Infine, alcuni degli shock possono essere trasmessi ai consumatori attraverso le tariffe.

Non vi è alcuna decisione documentata oggi di dire che solo una di queste soluzioni sarà implementata. Il governo ha finora escluso l’aumento tariffario immediato. EDL accelera la raccolta e lo spegnimento dei debitori. Allo stesso tempo, il Ministero esige il pagamento dei debiti pubblici.

Per le famiglie, la domanda non è limitata all’importo della fattura EDL. Quando la corrente pubblica diminuisce, il consumo non scompare. Si sposta a generatori privati, batterie, impianti solari o altri sistemi di booster. I consumatori possono quindi pagare una tariffa pubblica invariata, pur osservando l’aumento totale della spesa energetica.

Le aziende sono soggette allo stesso meccanismo. Una fabbrica, un business, un ristorante o un hotel devono garantire una continuità elettrica che la rete pubblica non garantisce. Più i tagli aumentano, più il costo di autoproduzione entra nel costo. Lo shock petrolifero finì per essere trasmesso a beni e servizi, anche se il governo mantenne temporaneamente la tariffa ufficiale.

La riforma tecnicamente coerente rimane esposta al petrolio

Questo è proprio ciò che rivela l’attuale crisi. Il Libano può migliorare la governance di EDL, installare un regolatore, rafforzare la raccolta, combattere le connessioni illegali e progettare un modello più coerente. Queste riforme affrontano le cause interne del disavanzo dell’elettricità. Tuttavia, non proteggono automaticamente il paese dallo shock esterno del carburante.

Finché la maggior parte della produzione disponibile dipende dai combustibili importati e le finanze EDL hanno poco margine, un forte aumento del petrolio può cancellare in poche settimane un miglioramento raggiunto per diversi mesi. Il divario tra 680 e quasi 1.500 dollari fornisce ora la dimostrazione più diretta.

L’emergenza è ora su due livelli. Il governo deve decidere chi assorbirà l’immediato costo aggiuntivo del carburante, mentre la riforma deve infine ridurre questa vulnerabilità. Tra i due, EDL continua a operare con una variabile molto concreta: ogni dollaro aggiuntivo speso su una tonnellata di carburante riduce le risorse disponibili altrove, e ogni carico che è diventato troppo costoso può portare a più ore senza corrente.