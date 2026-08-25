Siria-Israele: cosa rivela l’incontro di Amman

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L’incontro segreto tenutosi il 23 agosto 2026 in Giordania tra il ministro degli Esteri siriano, Assaad al-Chibani, e il direttore di Mossad, Gofman romano, non costituisce un accordo di pace o una normalizzazione tra Damasco e Israele. Tuttavia, rivela l’esistenza di un canale diretto di gestione del rischio militare, riaperto in emergenza dopo uno sciopero israeliano contro la base aerea di Abu Douhour nella Siria nord-occidentale. Le discussioni si sono concentrate su Sueida, le tensioni militari nel sud del paese e l’istituzione di un meccanismo di sicurezza sotto la supervisione americana per evitare il confronto tra Siria e Israele, ma anche tra Israele e Turchia.

Un incontro dopo lo sciopero di Abu Douhour

Il contesto militare è cruciale per comprendere la portata dell’incontro Amman. Qualche giorno prima dell’intervista, Israele aveva colpito la base aerea Abu Douhour nella zona di Idlib. L’operazione aveva improvvisamente sollevato la tensione tra le nuove autorità siriane e Israele, in un momento in cui diversi canali stavano cercando di mantenere un dialogo di sicurezza minimo tra le due parti.

Lo sciopero riaccendeva anche le preoccupazioni sulla presenza turca in Siria. Le informazioni erano state diffuse sulla possibilità di movimenti militari turchi o dispiegazioni intorno alla base. Damasco aveva negato qualsiasi piano per installare permanentemente una base turca ad Abu Douhour. Israele, da parte sua, ha fatto conoscere le sue linee rosse di fronte a qualsiasi rafforzamento militare turco che potrebbe alterare l’equilibrio strategico della Siria.

In questo clima, l’incontro del 23 agosto è stato concepito come uno strumento di de-escalation. Dopo diversi contatti tra funzionari siriani, americani e israeliani. Assaad al-Chibani aveva incontrato l’inviato americano Tom Barrack a Istanbul il 17 agosto. Secondo le informazioni riportate dalla stampa araba, questa sequenza ha aiutato a preparare l’incontro tenuto alcuni giorni dopo in Giordania.

Assaad al-Chibani di fronte a Roman Gofman

La delegazione siriana è stata guidata da Assaad al-Chibani, ministro degli Affari Esteri del nuovo potere siriano. Sul lato israeliano, l’interlocutore principale era Roman Gofman, direttore di Mossad. La scelta dei partecipanti dà un’indicazione iniziale della natura del dialogo. Non è stato uno scambio diplomatico tradizionale tra due Stati che si preparano alla normalizzazione, ma una discussione che si concentra sulla sicurezza, incidenti militari e la prevenzione dell’escalation.

La Giordania ha fornito il quadro per questa riunione. Il regno hashemita mantiene stretti rapporti con Washington e ha canali con Damasco come con Israele. La sua posizione geografica e diplomatica permette anche di accogliere tranquillamente le discussioni sulla sicurezza della Siria meridionale.

Secondo Al Quds Al Arabi, che riporta i dettagli dell’incontro nella sua edizione del 25 agosto, le discussioni erano difficili ma gravi. Una fonte diplomatica descrive un processo ancora complicato, ma non mette in discussione la volontà delle due parti di continuare i loro contatti. Questa valutazione è una delle principali lezioni dell’incontro: le differenze rimangono profonde, ma non impediscono più il dialogo diretto quando il rischio militare diventa troppo alto.

Soueida, uno dei casi sensibili

Tra le questioni discusse ci sono la situazione in Sueida, nel sud della Siria. Questa provincia di Druze-Majority è diventata uno dei punti più delicati della nuova configurazione siriana. Le tensioni interne, le questioni di sicurezza locale e gli interventi israeliani giustificati da Israele in nome della protezione del Druze hanno gradualmente trasformato Sueida in un attrito diretto tra Damasco e Tel Aviv.

Per le autorità siriane, il controllo del sud è una questione di sovranità nazionale e il ripristino dell’autorità statale dopo la caduta del regime Bashar al-Assad. Per Israele, lo sviluppo della sicurezza della zona colpisce i suoi interessi di confine e la sua posizione verso le comunità siriane di Druze. La sovrapposizione di queste due logiche aumenta il rischio che un’operazione locale possa causare una più ampia reazione militare.

La riunione di Amman ha quindi cercato di identificare i meccanismi in grado di contenere incidenti. Ciò include la prevenzione di un movimento delle forze siriane, un’operazione israeliana o una crisi locale in Sueida dall’essere interpretato come l’inizio di un’offensiva più grande.

Damasco ha anche posto il problema delle operazioni israeliane sul tavolo. Le nuove autorità siriane chiedono la cessazione degli scioperi e delle incursioni nel loro territorio. Essi contestano le posizioni prese dall’esercito israeliano oltre le linee precedenti e considerano questi movimenti come una violazione della sovranità siriana. Amman Canal non risolve questo disaccordo. Essa mira, in questa fase, a impedire che porti a un confronto diretto.

Siria-Israele: un meccanismo di sicurezza in Giordania

L’elemento più concreto dell’incontro riguarda il progetto di un meccanismo di sicurezza stabilito in Giordania e sotto la supervisione americana. Secondo le informazioni riportate da diversi media, il meccanismo potrebbe assumere la forma di una struttura di coordinamento o di una sala operatoria per affrontare rapidamente gli incidenti e scambiare informazioni tra le parti interessate.

La sua prima funzione sarebbe quella di impedire un confronto diretto tra Siria e Israele. Il rischio è reale. L’esercito israeliano continua ad intervenire in territorio siriano mentre il potere di Damasco cerca di ripristinare il suo controllo su diverse parti del paese. In questo contesto, uno spostamento di forze, un’operazione locale o uno sciopero può essere interpretato come una minaccia più ampia.

Il meccanismo proposto non eliminerebbe i disaccordi politici e territoriali. In particolare, essa prevede un sistema di notifica e verifica. Ciò consentirebbe alle parti di ottenere rapidamente informazioni su un movimento o un’operazione militare prima di decidere su una risposta che potrebbe portare all’escalation.

La supervisione americana è una componente centrale di questo progetto. Washington mantiene un rapporto strategico con Israele sviluppando i suoi contatti con le nuove autorità siriane. Gli Stati Uniti hanno quindi una capacità di intermediazione che né Damasco né Tel Aviv hanno da solo. Il loro ruolo includerebbe la trasmissione di messaggi, la verifica di alcune informazioni e la comunicazione aperta durante i tempi di tensione.

Il fattore turco nel cuore dell’equazione

L’incontro di Amman, tuttavia, non riguarda solo il rapporto tra Siria e Israele. La Turchia è il terzo giocatore dell’equazione. Ankara è uno dei principali partner del nuovo potere siriano. La sua influenza militare e politica in Siria è stata rafforzata, mentre Damasco considera la cooperazione con la Turchia un elemento importante nella ricostruzione delle sue capacità statali.

Questo sviluppo riguarda Israele quando riguarda le infrastrutture militari che possono ospitare le forze turche o le attrezzature. Il caso di Abu Douhour illustra direttamente questa difficoltà. Israele aveva espresso la sua preoccupazione per l’eventuale uso della base da parte della Turchia, mentre Damasco stava assicurando che non fosse previsto alcun progetto di base turca permanente.

Il meccanismo discusso in Giordania avrebbe quindi una seconda missione: evitare un dispiegamento turco in Siria causando un confronto tra Ankara e Israele. Una struttura di coordinamento potrebbe chiarire la natura di alcuni movimenti militari e ridurre il rischio di essere immediatamente interpretato come una minaccia.

Questa dimensione dà al progetto un ambito regionale. Un incidente tra Israele e Siria potrebbe già portare a una significativa escalation. Un confronto diretto con Israele e Turchia avrebbe conseguenze molto più ampie, essendo Ankara un membro della NATO e uno dei principali attori militari sulla questione siriana.

Washington è quindi in una posizione particolare. Gli Stati Uniti sono il principale alleato esterno di Israele e rimangono legati alla Turchia dall’Alleanza Atlantica. Hanno anche un canale in crescita con Damasco. Il meccanismo giordano potrebbe quindi funzionare come un’architettura preventiva progettata per mantenere questi tre attori lontani dal confronto involontario.

Un passo importante per la nuova Siria

Il significato politico dell’incontro è meno con un risultato immediato, se non con il fatto che ha avuto luogo. I contatti diretti a questo livello tra funzionari siriani e israeliani rimangono eccezionali. Vedendo il ministro degli Esteri siriano riunito con il direttore di Mossad mostra che le nuove autorità di Damasco accettano un dialogo pragmatico quando ritengono di poter proteggere i loro interessi di sicurezza.

Secondo le informazioni riportate da Al Quds Al Arabi, i preparativi per l’incontro hanno incluso l’incontro tra al-Chibani e Tom Barrack a Istanbul il 17 agosto. Il giornale ritiene inoltre che l’accettazione israeliana di un’intervista diretta sia un’evoluzione dopo la riluttanza precedente per organizzare un tale incontro.

Questa apertura non significa che la Siria abbandona le sue posizioni territoriali. Damasco continua a considerare il Golan come territorio siriano occupato e chiede il ritiro israeliano da aree dove le forze israeliane hanno avanzato. Le autorità siriane continuano inoltre a chiedere la cessazione degli scioperi e a riferirsi alle disposizioni derivanti dall’accordo di disimpegno del 1974.

Israele, da parte sua, conserva forti riserve sul nuovo potere siriano e intende preservare la sua libertà di azione di fronte agli sviluppi che essa considera minacciosi. Pertanto, entrambe le parti non affrontano queste discussioni con le stesse priorità. È proprio per questo che la descrizione dei negoziati difficili ma gravi ha senso.

Un canale militare, non un accordo di pace

La riunione segreta di Amman non può quindi essere equiparata con un accordo di pace. Non ci sono prove di negoziati sul riconoscimento diplomatico, sulla normalizzazione completa o un calendario paragonabile agli accordi israeliani con diversi Stati arabi.

Gli obiettivi conosciuti sono più limitati. Damasco e Israele cercano prima di impedire alle loro forze, o a quelle dei loro partner, di essere attirati in un confronto incontrollato. Sueida, le incursioni israeliane, la base di Abu Douhour e la presenza militare turca sono tutte case in cui una cattiva interpretazione potrebbe causare rapidamente una crisi regionale.

La vera novità sta quindi nel metodo. Entrambe le parti stanno testando un canale più strutturato in cui Jordan fornisce spazio per il dialogo e gli Stati Uniti possono fornire la supervisione. Ciò non avvicina automaticamente la Siria e Israele alle loro differenze fondamentali, ma crea uno strumento per gestire le conseguenze militari di queste dispute.

Le discussioni future dovranno mostrare se questa architettura è al di là della fase del progetto. La ripresa dei contatti, l’evoluzione delle operazioni israeliane in Siria e le modalità per un possibile dispiegamento turco determineranno principalmente se il Canale Amman può davvero impedire al prossimo incidente militare di trasformarsi in un confronto.