PFAS: 3M annuncia un accordo di $7.35 miliardi

Il gruppo industriale degli Stati Uniti 3M annuncia un pretasso di 7,35 miliardi di dollari, un accordo di nove anni per risolvere i reclami per le lesioni legate al PFAS. Secondo Reuters, che ha preso il controllo dell’annuncio la notte dal 3 al 4 novembre, il gruppo si aspetta una tassa contabile di 5,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2026.
Due importi per lo stesso impegno
Il 7,35 miliardi di dollari è la somma nominale dei pagamenti previsti. I 5,8 miliardi di dollari rappresentano il suo valore attuale, mantenuto a fini contabili. Queste due cifre descrivono quindi lo stesso impegno secondo due diverse misure: non si sommano.
Reuters afferma che un pagamento di $50 milioni è previsto nel 2026, senza pagamento nel 2027. Circa il 20% dei pagamenti deve essere effettuato negli ultimi due anni del programma. Il Gruppo mantiene le sue previsioni finanziarie per il 2026 e tratta questo onere come elemento eccezionale nei suoi risultati adeguati.
Reclami tangibili, con condizioni
Nel suo comunicato stampa rilasciato il 3 novembre alle 18:00 ora di New York, o 23:00 UTC, 3M afferma che lo schema copre circa il 99% delle attuali affermazioni tangibili, all’interno e all’esterno della procedura federale AFFF raggruppata in Carolina del Sud. Tra 115.000 e 120.000 denuncianti sarebbero idonei a partecipare, a seconda della società.
L’insediamento comprende una riserva di $680 milioni, già inclusa nell’importo totale. I pagamenti dipendono dalla partecipazione dei denuncianti e di altre condizioni. 3M afferma che l’accordo non costituisce il riconoscimento della responsabilità e che potrebbe continuare la sua difesa se non fossero soddisfatte determinate condizioni.
Questo annuncio differisce dal regolamento 2023 con i fornitori statunitensi di acqua potabile. Non termina tutte le controversie PFAS: il rilascio fornisce ancora meccanismi per elaborare crediti rimanenti o futuri.
Fonti
- 3M, comunicato ufficiale del 3 novembre 2026, anchetrasmesso da PR Newswire alle 18:00 ET.
- Reuters, invio dal 3 novembre alle 7:09 EST, 4 novembre alle 00:09 UTC.
Illustrazione: originale infographic Libnanews, basato sugli importi annunciati da 3M. Nessun documento fotografico di terze parti o immagine generato.
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