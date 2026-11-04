Donald Trump dice al Financial Times che gli Stati Uniti non anticipano uno sciopero immediato contro l’Iran, secondo Reuters. Questa affermazione viene come mediazione Qatar continua e le posizioni di Washington e Teheran rimangono lontane.

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Gli Stati Uniti non anticipano uno sciopero immediato contro l’Iran, Donald Trump ha detto al Financial Times in un’intervista telefonica martedì 3 novembre, secondo una trasmissione di Reuters alle 11:48 PM UTC. Il Presidente degli Stati Uniti è soddisfatto della situazione, poiché gli sforzi diplomatici continuano ad evitare ulteriori aumenti regionali.

« Sembriamo ottenere tutto quello che vogliamo », dice Trump, secondo Reuters. L’agenzia afferma che l’intervista è durata sei minuti. Il Financial Times stesso ripete l’assenza di un progetto di sciopero immediato nel titolo del suo articolo.

Una dichiarazione immediata

Il termine utilizzato limita la portata di questo annuncio. Donald Trump descrive l’intento americano a breve termine. Le dichiarazioni riportate non fissano la durata di questa posizione e non presentano alcun impegno reciproco con Teheran. Pertanto non permettono di concludere che Washington rinuncia definitivamente all’opzione militare.

La mediazione del Qatar rimane attiva

Prima di martedì, Reuters ha riferito che un funzionario iraniano senior ha giudicato i due paesi ancora lontani da un accordo. Secondo questa fonte, Teheran sta chiedendo una riduzione delle sanzioni petrolifere, una fine al blocco navale degli Stati Uniti e il rilascio di fondi iraniani congelati prima della riapertura dello Stretto di Ormuz.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, aveva indicato che Washington e Teheran stavano considerando le proposte dei mediatori. Il team del Qatar è tornato da Teheran ha continuato gli scambi, secondo il suo rapporto relayed da Reuters. Doha ha detto che è rimasto sperato che un accordo potrebbe spianare la strada per ulteriori negoziati.

Allo stesso tempo, i funzionari statunitensi citati dall’agenzia avevano descritto gli scioperi di Qeshm come limitati e difensivi, mirando a missili terra-aria utilizzati contro i mezzi statunitensi. Uno di loro riteneva che non riflettessero una ripresa delle principali operazioni di combattimento.

L’assenza di uno sciopero immediato da parte di Washington lascia così aprire le domande del contenuto di un insediamento e del suo calendario. Le informazioni disponibili non permettono di annunciare la fine del conflitto.

Fonti

Fotografia d’archival: ritratto ufficiale di Donald Trump, 2 giugno 2025. Daniel Torok / Casa Bianca, pubblico dominio. La fotografia non rappresenta l’intervista del 3 novembre 2026. Composizione grafica classica Libnanews, senza generazione o tocco facciale.Fonte di foto;avviso dei diritti.

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