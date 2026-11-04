Medi: Josh Shapiro rieletto governatore, secondo AP

Il democratico Josh Shapiro è rieletto governatore della Pennsylvania, secondo la Associated Press. L’agenzia ha annunciato questa vittoria in una spedizione pubblicata il 4 novembre 2026, alle 1:02 UTC, il 3 novembre alle 8:02 sulla costa orientale americana.
Il governatore uscente ha vinto un secondo mandato contro il repubblicano Stacy Garrity, tesoriere dello stato. La tabella elettorale PA consultata al 0111 UTC indica anche Josh Shapiro come il vincitore. Questa attribuzione giornalistica non costituisce la certificazione ufficiale delle elezioni.
Josh Shapiro mantiene il governatore
Primo eletto nel 2022, Josh Shapiro ha guidato la Pennsylvania dal gennaio 2023. Prima del suo arrivo come governatore, aveva servito come procuratore generale di tale Stato dal 2017 al 2023. La vittoria annunciata da AP così mantiene l’esecutivo della Pennsylvania nel campo democratico.
Questa elezione riguarda il governo dello Stato. Non assegna alcun seggio al Senato federale o alla Camera dei rappresentanti. Il controllo di queste due camere dipende da schede separate, i cui risultati continuano ad arrivare sulla notte americana.
Il conteggio continua
I dati disponibili all’annuncio sono ancora parziali. Non consentono la presentazione del margine finale di Josh Shapiro o di un bilancio finale di partecipazione. Nessuna percentuale provvisoria viene utilizzata qui come punteggio finale.
La normale chiusura degli uffici della Pennsylvania è stata fissata a 20 ore locali, o 1 ora UTC. Tuttavia, tre uffici della contea di Chester sono estesi fino alle 8:30, cioè 1:30 UTC. Gli elettori interessati possono votare durante questa mezz’ora aggiuntiva secondo le procedure annunciate dalle autorità locali. Il conteggio e la convalida delle newsletter continuano dopo gli annunci dell’agenzia di stampa.
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