4 novembre 2026
Account lettore
Italiano
RSS
Il media civico del Libano
Tutte le sezioni

Notizie

Medi: Josh Shapiro rieletto governatore, secondo AP

Libnanews
· 2 min di lettura · 6 vues

Josh Shapiro è stato rieletto governatore della Pennsylvania, secondo un incarico della Associated Press annunciato la notte dal 3 al 4 novembre 2026. Il democratico ottiene un secondo mandato contro il repubblicano Stacy Garrity. Il conteggio rimane in corso e questo annuncio non è una certificazione ufficiale. Tre uffici della contea di Chester hanno una proroga del voto fino alle 20:30 locali. Questa vittoria riguarda l’esecutivo dello Stato, senza assegnare un posto al Congresso federale.

Midterms 2026 : Josh Shapiro réélu gouverneur de Pennsylvanie selon AP. Illustration par une photographie d’archives du Capitole fédéral à Washington.
Illustration des élections américaines : le Capitole fédéral à Washington, photographié en 1997. Cette image ne représente pas le Capitole de Pennsylvanie. Photographie : Architect of the Capitol, domaine public. Mise en page Libnanews. © Architect of the Capitol, domaine public, via Wikimedia Commons. Mise en page Libnanews.
Accedi per salvare
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il democratico Josh Shapiro è rieletto governatore della Pennsylvania, secondo la Associated Press. L’agenzia ha annunciato questa vittoria in una spedizione pubblicata il 4 novembre 2026, alle 1:02 UTC, il 3 novembre alle 8:02 sulla costa orientale americana.

Il governatore uscente ha vinto un secondo mandato contro il repubblicano Stacy Garrity, tesoriere dello stato. La tabella elettorale PA consultata al 0111 UTC indica anche Josh Shapiro come il vincitore. Questa attribuzione giornalistica non costituisce la certificazione ufficiale delle elezioni.

Josh Shapiro mantiene il governatore

Primo eletto nel 2022, Josh Shapiro ha guidato la Pennsylvania dal gennaio 2023. Prima del suo arrivo come governatore, aveva servito come procuratore generale di tale Stato dal 2017 al 2023. La vittoria annunciata da AP così mantiene l’esecutivo della Pennsylvania nel campo democratico.

Questa elezione riguarda il governo dello Stato. Non assegna alcun seggio al Senato federale o alla Camera dei rappresentanti. Il controllo di queste due camere dipende da schede separate, i cui risultati continuano ad arrivare sulla notte americana.

Il conteggio continua

I dati disponibili all’annuncio sono ancora parziali. Non consentono la presentazione del margine finale di Josh Shapiro o di un bilancio finale di partecipazione. Nessuna percentuale provvisoria viene utilizzata qui come punteggio finale.

La normale chiusura degli uffici della Pennsylvania è stata fissata a 20 ore locali, o 1 ora UTC. Tuttavia, tre uffici della contea di Chester sono estesi fino alle 8:30, cioè 1:30 UTC. Gli elettori interessati possono votare durante questa mezz’ora aggiuntiva secondo le procedure annunciate dalle autorità locali. Il conteggio e la convalida delle newsletter continuano dopo gli annunci dell’agenzia di stampa.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATutti i suoi articoli →

Commenti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *