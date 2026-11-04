Medi: Josh Shapiro rieletto governatore, secondo AP

Notizie

Josh Shapiro è stato rieletto governatore della Pennsylvania, secondo un incarico della Associated Press annunciato la notte dal 3 al 4 novembre 2026. Il democratico ottiene un secondo mandato contro il repubblicano Stacy Garrity. Il conteggio rimane in corso e questo annuncio non è una certificazione ufficiale. Tre uffici della contea di Chester hanno una proroga del voto fino alle 20:30 locali. Questa vittoria riguarda l’esecutivo dello Stato, senza assegnare un posto al Congresso federale.