I primi risultati parziali dell’Ohio misero Sherrod Brown davanti a Jon Husted nel Senato e Amy Acton davanti a Vivek Ramaswamy per la carica di governatore. Il record ufficiale di 0052 UTC indica che 35 su 88 contee hanno riportato totali sotto « non presenti ». Nessun ufficio diurno inquinante è ancora dichiarato di aver trasmesso i suoi risultati. Queste figure incomplete non costituiscono proiezioni e non permettono di annunciare un vincitore in entrambe le gare.

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Voce 4 novembre 2026 al 0052 UTC, cioè 0252 a Beirut e 1952 martedì in Ohio.I primi risultati parziali dell’Ohio hanno messo il democratico Sherrod Brown davanti al repubblicano Jon Husted nella gara del Senato. Per il posto del governatore, il democratico Amy Acton ha anche battuto il repubblicano Vivek Ramaswamy nei voti visualizzati. Il conteggio rimane incompleto: la tabella ufficiale non indica ancora gli uffici diurni che hanno trasmesso i suoi risultati.

Brown davanti alla dichiarazione provvisoria del Senato

A 0052:19 UTC, Sherrod Brown aveva un totale di 668,599 voti, o 64.88 per cento dei voti espressi, rispetto a 329,865 e 32.01 per cento per Jon Husted. Greg Levy ha vinto 16.100 voti, o 1,56%, e il libertario William B. Redpath ha vinto 15.940, o 1,55%. Il totale pubblicato per questa gara è 1.004 voti.

L’elezione è per un termine Senato inesplorato, che è fissato a scadenza il 3 gennaio 2029. I dati di cui sopra sono quelli della tabella dei risultati non ufficiali della Segreteria di Stato dell’Ohio, non una proiezione del risultato di questa elezione.

Acton in cima alle prime figure del governatore

La dichiarazione consultata alle 00:52:03 UTC ha dato 684.920 voti, o 66.58%, al biglietto Democratic Amy Acton-David Pepper. Il biglietto repubblicano Vivek Ramaswamy-Robert A. McColley ha 321,919, o 31.29%. I libertari Don Kissick e James L. Mills hanno ricevuto 21,827 voti, o 2,12%. Il totale ufficiale mostrato è 1.018.666 voti.

Un perimetro ancora molto limitato

Per queste due fotografie, le statistiche di stato generale indicano che 35 su 88 contee hanno riportato totali sotto la voce « non presente ». Il conteggio delle stazioni inquinanti diurne che hanno segnalato i risultati rimane a zero, su 8.834 stazioni di polling.

Questo metro non significa che nessuno abbia votato martedì. Descrive i risultati. La dichiarazione consultata non fornisce una ripartizione dei voti di ciascun candidato per metodo; pertanto, non consente di dichiarare che tutti i voti visualizzati sono esclusivamente dal voto anticipato o per posta.

Il sito afferma inoltre che i risultati dei candidati i cui nomi sono aggiunti manualmente sulle schede non sono riportati la sera della scheda elettorale. I progressi qui presentati rimangono provvisori. Non viene annunciata nessuna vittoria in queste due gare.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

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