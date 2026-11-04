I primi conti della Georgia misero Jon Ossoff di fronte a Mike Collins nel Senato e Keisha Lance Bottoms di fronte a Rick Jackson per il governatore. A 0021 UTC il mercoledì, 27 su 159 posizioni ha riferito i risultati per ciascuna di queste gare. Questi totali includono solo il voto anticipato e il voto di posta. Non si voterà il giorno delle elezioni. Le cifre rimangono provvisorie e non permettono di annunciare un vincitore o una maggioranza nel Senato federale.

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Voce 4 novembre 2026 – 0021 UTC, cioè 021 ore a Beirut e 1921 ore martedì in Georgia.I primi risultati parziali dei midterms misero Jon Ossoff davanti a Mike Collins nella gara del Senato in Georgia. Ma queste cifre, pubblicate dal Segretariato di Stato, riguardano esclusivamente le prime votazioni e per posta. Non c’è ancora alcun voto durante il giorno delle elezioni in questa fotografia del conte. Non permette di annunciare un vincitore.

Ossoff avanti nelle schede già registrate

Il senatore democratico Jon Ossoff ha un totale di 631.920 voti, o il 72.21% dei voti espressi. Il suo avversario repubblicano Mike Collins ottiene 243 254, o 27,79%. La tabella ufficiale mostra che 27 su 159 località hanno riportato risultati per questa gara.

Queste sono comunità che hanno cominciato a riferire le loro cifre, non un certo numero di uffici il cui conteggio sarebbe completato. Questo indicatore non mostra anche la percentuale di voti attesi già contati.

La ripartizione ufficiale comprende 838.630 voti dal voto iniziale e 36.544 dal voto di posta nella gara del Senato. Le colonne del giorno inquinante e delle schede provvisorie sono ancora zero. L’avanzata osservata riguarda quindi una serie limitata di bollettini, la cui composizione può differire dai risultati futuri.

I fondi portano anche in un conteggio incompleto

Per la carica di governatore, Democratic Keisha Lance Bottoms ha vinto 594.271 voti, o il 67.95% dei voti espressi, rispetto a 280.279 e 32.05% per il repubblicano Rick Jackson. Ancora una volta, la tabella elenca 27 su 159 posizioni di reporting.

I dettagli per metodo confermano lo stesso limite: 838.398 voti nel voto anticipato e 36.152 voti nella posta, senza alcun voto sul giorno delle elezioni o sulla scheda elettorale provvisoria ancora registrati in queste colonne.

Risultati provvisori, nessuna gara attribuita qui

L’amministrazione elettorale presenta questi dati come risultati non ufficiali. Le percentuali sopra riportate sono quelle visualizzate al momento indicato, non una stima del risultato finale. Le due gare rimangono seguite dalle salite locali. Questa prima indagine non stabilisce il loro risultato o la futura maggioranza nel Senato federale.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

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