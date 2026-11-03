Arabia Saudita: 9,5 miliardi di dollari nel deficit corrente T2 2026

Il conto corrente saudita aveva un deficit di 9,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026, in calo di un anno. La newsletter di settembre illustra il ruolo del petrolio, dei servizi e dei trasferimenti. Le riserve ufficiali hanno raggiunto 465.7 miliardi di dollari alla fine di settembre, secondo i dati SAMA.

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Il disavanzo corrente saudita ha raggiunto 9,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2026, in aumento da 13,4 miliardi all’anno precedente. Il bollettino statistico del 2026 settembre della Banca centrale saudita conferma questo miglioramento annuale, ma anche il ritorno al disavanzo dopo l’eccedenza all’inizio dell’anno. Le esportazioni di petrolio sostengono i conti esterni. I servizi e i trasferimenti dei lavoratori continuano a pesare sulla loro paga.

Le cifre della Banca centrale saudita, SAMA, descrivono due sviluppi distinti. Questo risultato trimestrale era già noto in ottobre: Tim Callen, dell’Istituto Arabo degli Stati del Golfo, analizzato il 2 ottobre 2026. Tra aprile e giugno, il disavanzo è diminuito del 29,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. D’altra parte, segue un surplus di 4,1 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026.

Questi dati rimangono provvisori. SAMA classifica il secondo trimestre 2026 tra le stime e i trimestri precedenti come risultati preliminari. Il bollettino di settembre riunisce serie con date diverse: riserve effettuate fino a settembre, saldo dei pagamenti fino a giugno.

Il disavanzo corrente saudita scende di un anno

Il conto corrente comprende il commercio di beni, servizi, reddito primario e secondario. Misura le attuali operazioni economiche con il resto del mondo. Esso differisce dal bilancio, che confronta le entrate e le spese del governo. Un deficit attuale non è quindi una misura del disavanzo di bilancio saudita.

Nel secondo trimestre, l’Arabia Saudita mantiene un surplus commerciale di 21,7 miliardi di dollari. Aumenta di quasi 5,9 miliardi di dollari in un anno. Esso compensa parzialmente i deflussi da servizi e trasferimenti.

Componenti attuali del conto, in miliardi di dollari Bilancio T2 2025 T2 2026 Merci +15,822 20739 Servizi -17,308 -16,351 Reddito primario +3,532 +4,386 Reddito secondario – 15.487 -19.247 Conto corrente -13.441 -9,473

Il miglioramento delle merci domina il confronto annuale. I servizi riducono anche il loro disavanzo, mentre il surplus di reddito primario aumenta. Il deterioramento dei redditi secondari, che comprende trasferimenti personali, assorbe alcuni di questi guadagni.

L’olio rimane l’ingresso principale

Le esportazioni di petrolio hanno raggiunto 54,2 miliardi di dollari tra aprile e giugno 2026. Sono in aumento del 9,4% anno su anno. Ma sono diminuiti del 12% rispetto al primo trimestre quando hanno superato i 61.6 miliardi. Questo movimento rappresenta una parte significativa del fatturato trimestrale.

Le esportazioni non petrolifere erano di 21 miliardi di dollari, rispetto a quasi 23 miliardi di dollari all’anno precedente. Il loro declino è dell’8,3%. Questa categoria combina prodotti realizzati nel regno e riesporta.

Ricavi di 76.4 miliardi di dollari e spese di 54.7 miliardi di dollari nel secondo trimestre delle merci totali. Gli acquisti variano poco dal trimestre precedente, mentre il calo delle vendite. L’eccedenza delle merci è quindi passata da $30.1 miliardi a $21,7 miliardi.

Servizi e trasferimenti assorbono il surplus commerciale

I servizi hanno un deficit di 16,4 miliardi di dollari. Le loro entrate raggiungono 15,9 miliardi di dollari, rispetto ai 32,2 miliardi di dollari di spese. L’equilibrio è migliorato per un anno, ma deteriorato rispetto al primo trimestre.

L’elemento di viaggio rimane in eccedenza di 2,4 miliardi di dollari. I ricavi corrispondenti ammontavano a 9 miliardi, rispetto ai 6,7 miliardi. Questo risultato positivo non è sufficiente per compensare i disavanzi nei trasporti, nella costruzione e in altri servizi.

Il trasferimento dei lavoratori all’estero ammonta a 18,2 miliardi di dollari. Sono aumentati del 31,4% rispetto al secondo trimestre del 2025 e hanno superato i 17,3 miliardi all’inizio del 2026. Questa uscita è la componente principale del deficit di reddito secondario.

Riserve di 465.7 miliardi a fine settembre

Lo stesso bollettino specifica l’importo delle riserve ufficiali. La SAMA rappresenta 1,746,3 miliardi di riyals delle attività di riserva a fine settembre 2026. Al tasso di 3,75 riyals per dollaro, questo rappresenta $465.7 miliardi, rispetto a $487.3 miliardi alla fine di agosto.

La cifra di 440.7 miliardi di dollari rappresenta una portata più stretta. Aggiunge valute e depositi all’estero agli investimenti in titoli stranieri. Esso esclude l’oro monetario, i diritti speciali di disegno e la posizione di riserva con il Fondo monetario internazionale.

Allo stesso scopo, le attività di riserva totale sono diminuite di 21.6 miliardi di dollari tra agosto e settembre. Questa tendenza tarda estate è distinta dai flussi correnti primaverili.

Nei primi sei mesi del 2026, il conto corrente aveva un deficit cumulativo di 5,4 miliardi di dollari. Ha raggiunto 16,3 miliardi nella prima metà del 2025. Questo numero del bollettino non fornisce ancora il risultato del conto corrente del terzo trimestre. Le stime trimestrali presentate non costituiscono una previsione per tutto il 2026.

Fonte di dati: Banca centrale saudita, 2026 settembre Bollettino statistico mensile, Tavole di saldo dei pagamenti e delle riserve. I dati consultati il 3 novembre 2026; le riserve di dollaro sono calcolate ad un tasso di 3,75 riyal per dollaro.

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