Agricoltori statunitensi: aiuti contro i costi diesel

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Gli 8 miliardi di dollari annunciati da Washington per sostenere gli agricoltori potrebbero coprire gran parte dell’aumento della spesa di carburante nel 2026. Questa stima, pubblicata il 2 novembre dalla Kansas City Federal Reserve, copre l’intera area.

Una busta rispetto alle spese del settore

Nella sua nota, l’economista Ty Kreitman confronta il programma Harvest Fuel Relief ai costi agricoli dell’anno precedente. È equivalente ad un aumento del 50% delle spese totali di carburante e di petrolio, o solo dell’80% delle spese diesel. Queste percentuali misurano la dimensione della busta: queste non sono i tassi di rimborso promesso ai produttori.

La Fed riferisce che i prezzi diesel erano circa il 75% in più in ottobre rispetto all’anno precedente. Esso ritiene pertanto che l’aiuto possa assorbire una parte sostanziale del costo aggiuntivo.

Un calcolo basato sulle perdite modellate

Il Ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti, USDA, ha annunciato il programma il 19 ottobre 2026, con Donald Trump e il Segretario dell’Agricoltura Brooke Rollins. L’Agenzia dei servizi agricoli deve amministrare questi pagamenti eccezionali, autorizzati dalla Commodity Credit Corporation.

Secondo questo comunicato stampa, il calcolo utilizzerà aree di semina segnalate, stime dei costi di produzione e dei rendimenti nazionali e dei prezzi di riferimento. Deve coprire parte delle perdite modellate della stagione 2026. Il dispositivo non è quindi limitato al rimborso delle singole bollette diesel.

L’USD prevede di pubblicare le scale a base di colture in base al titolo I della legislazione agricola in novembre. Un metodo separato deve essere specificato in una fase successiva per altre produzioni ammissibili. L’importo annunciato non è ancora sufficiente per quantificare il sostegno concesso ad una data holding.

I fertilizzanti aggiungono anche alla fattura

Nella sua previsione del 3 settembre 2026, il dipartimento di ricerca economica di USDA ha stimato le spese di produzione agricola a 492,8 miliardi di dollari per l’anno, un aumento del 4,5 per cento nel valore attuale. Si prevede che i combustibili e gli oli rappresentino 4,8 miliardi di dollari in spese aggiuntive. Fertilizzanti, calce e emendamenti hanno aggiunto 5.3 miliardi. Queste sono proiezioni, prima dell’annuncio di Harvest Fuel Relief, e non un bilancio di spese reali.

Le differenze tra culture sono significative. Un’analisi pubblicata il 6 ottobre dalla Divisione Agricola dell’Arkansas University stima i costi aggiuntivi di diesel e diurni per cinque colture di campo nello stato a $343,18 milioni. Gli autori collegano queste tensioni alle perturbazioni della spedizione in Medio Oriente.

La loro stima confronta i prezzi osservati con le ipotesi di bilancio iniziali. Si traduce in un ulteriore $119 per acro per il riso, rispetto a circa $34 per acro per soia. Il calcolo non attribuisce un carico asciutto a soia o arachidi, due legumi. Questi risultati riguardano Arkansas e non possono essere estesi a tutte le fattorie americane. Essi dimostrano perché un aiuto sostanziale a livello nazionale può alleviare il peso dei produttori in modo molto diverso.

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