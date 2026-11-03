Bassora: le compagnie petrolifere avvertono sull’inquinamento

A Basra, il Ministero dell’Ambiente iracheno annuncia misure legali contro le compagnie petrolifere internazionali. Una riunione separata ha affrontato le emissioni e le acque industriali. Il file mette in evidenza anche il costo di energia del flaring, mentre nuove stazioni di monitoraggio dell’aria e dell’acqua sono anche annunciate.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Basra, le compagnie petrolifere internazionali avvertono il Ministero dell’Ambiente iracheno. Secondo Shafaq News, il 2 novembre 2026, Sarwa Abdelwahed annunciò misure legali relative all’inquinamento delle loro attività.

Il ministro ha parlato con il governatore Assaad Al-Eidani. Ha chiesto agli operatori di applicare gli stessi standard ambientali come nei loro paesi di origine.

Il verbale non nomina nessuna impresa internazionale interessata. Non menziona un giudizio o una sanzione numerica. La dichiarazione indica quindi l’intenzione di agire, senza permettere di concludere una condanna.

Riunione sulle emissioni e le acque industriali

In una spedizione separata del 2 novembre 2026, Nina riportò un incontro con Bassem Abdelkarim, amministratore delegato della Basra Oil Company. Il commercio si è concentrato sulle emissioni gassose e sull’acqua associata all’estrazione. Anche gli effetti ambientali delle attività petrolifere sono stati inclusi nel programma.

Sarwa Abdelwahed ha chiesto un ulteriore coordinamento tra il suo ministero e l’azienda. Il Direttore ha affermato la sua volontà di collaborare e di rispettare gli standard esistenti. Tuttavia, questo impegno generale non precisa il lavoro correttivo, il costo o il calendario.

Flaring, una questione energetica nazionale

La relazione della Banca mondiale del 2026 sullo slittamento fornisce l’illuminazione nazionale. L’Iraq bruciò 24 miliardi di metri cubi di gas nel 2025. Questo volume rappresenta quattro volte le sue importazioni di gas nello stesso anno, stimato a sei miliardi di metri cubi.

Questi dati descrive una risorsa persa. Non misurano l’esposizione degli abitanti di Bassora agli inquinanti. La Banca Mondiale evidenzia le barriere normative, finanziarie e infrastrutturali al recupero del gas. La sua raccolta e lavorazione potrebbero aumentare l’approvvigionamento energetico.

Secondo Shafaq News, le autorità locali hanno anche approvato la fornitura di stazioni di monitoraggio dell’aria e dell’acqua. L’annuncio non è valido per la conferma della loro messa in servizio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews