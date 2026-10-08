Olio iracheno: come un debito di oltre un miliardo di dollari catturato con l’elettricità libanese

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Il meccanismo per garantire un minimo di corrente ha raggiunto il suo limite

Il solo fascicolo del combustibile iracheno riassume gran parte delle contraddizioni del settore elettrico libanese. Il meccanismo aveva permesso all’elettricità in Libano di smaltire quantità di olio combustibile quando lo Stato non poteva più finanziare le sue importazioni come prima della crisi. Ha quindi svolto il ruolo di una rete di sicurezza: evitare l’arresto completo delle centrali elettriche e mantenere un livello minimo di alimentazione. Ma questo sistema non era un dono. Il Libano era tenuto a accreditare il valore del combustibile allo Stato iracheno in un conto aperto presso la Banca del Libano, mentre Baghdad poteva utilizzare questi importi per ottenere beni e servizi libanesi. In altre parole, l’elettricità consumata in Libano ha creato un obbligo finanziario, anche se il pagamento non ha preso la forma classica di un trasferimento immediato di cambio in Iraq.

Era proprio questo obbligo che finì per recuperare. Joe Saddi ha riferito in settembre che il debito in Iraq era di circa 1,2 miliardi di dollari. Altri dati disponibili intorno allo stesso file hanno posto la fattura cumulativa a circa $1,25 miliardi. La differenza tra le due cifre è dovuta alla tempistica del calcolo e gli importi registrati, ma l’ordine di grandezza è chiaro: più di un miliardo di dollari di carburante era stato fornito senza il Libano pagando effettivamente l’intero importo dovuto sotto il meccanismo. Il problema non era più semplicemente quello di rinnovare un accordo diplomatico con Baghdad. Bisognava rispondere a una domanda molto più semplice: come possiamo continuare a tracciare una linea di credito quando il backlog accumulato diventa un rischio politico e finanziario?

Il carburante iracheno non era libero

La confusione che circonda il meccanismo ha a lungo facilitato il suo trattamento politico. Nel dibattito pubblico, l’espressione « olio iracheno » a volte ha dato l’impressione di un aiuto energetico offerto in Libano. Il dispositivo era più complesso. L’Iraq ha fornito olio combustibile pesante. Poiché questo prodotto non è stato adattato direttamente a tutte le esigenze delle centrali libanesi, deve essere scambiato per prodotti compatibili con le strutture elettriche in Libano. Il Libano, da parte sua, ha dovuto accreditare un conto allo stato iracheno. Baghdad potrebbe quindi utilizzare questo account per acquisire servizi in Libano. La flessibilità del meccanismo ha permesso la circonvenzione di una parte della carenza di valute immediate, ma non ha mai rimosso il debito.

Questa distinzione è essenziale per capire perché Joe Saddi alla fine ha deciso di non utilizzare il credito sotto il contratto. Continuare a ritirare le quantità senza sgomberare gli arretrati equivaleva ad aumentare un debito che il dipartimento non poteva pretendere di ignorare. L’Iraq aveva accettato di dare il tempo al Libano. Le informazioni disponibili durante l’estate hanno anche indicato che Baghdad è rimasta disposta ad aspettare dopo i cambiamenti nel suo esecutivo. Ma la pazienza del fornitore non è un modello di finanziamento. Con l’accumulo delle fatture, il meccanismo che era stato utilizzato come soluzione di emergenza divenne un ulteriore debito pubblico i cui termini di regolamento rimasero incerti.

Perché Joe Saddi ha scelto di smettere di sparare al credito

La decisione di sospendere l’uso del meccanismo non significava che il Libano non avesse più bisogno di carburante. Al contrario, essa rifletteva un vincolo finanziario. Le informazioni disponibili indicano che il contratto era stato rinnovato più volte e che un’estensione aveva ancora conservato i quantitativi necessari per la produzione minima. Ma il ministro ha scelto di non ritirarsi dall’appropriazione a causa dell’accumulo di fatture. Questa decisione può sembrare paradossale in un paese in cui ogni spedizione conta. Tuttavia, risponde a una logica di gestione: un dipartimento non può presentare come una risorsa sostenibile una fornitura che non può pagare.

Tuttavia, la scelta trasferisce immediatamente la pressione ad altre fonti di approvvigionamento. Se il combustibile iracheno non è più utilizzato nelle stesse condizioni, è necessario acquistare altrove, ottenere nuove strutture, trovare donazioni o ridurre la produzione. Tuttavia, ciascuna di queste opzioni ha un costo. Un acquisto commerciale richiede finanziamenti disponibili e procedure bancarie rapide. Gli aiuti stranieri dipendono da una decisione politica esterna. Una riduzione della produzione aumenta l’uso di generatori privati. La sospensione del meccanismo iracheno non risolve quindi il problema elettrico; Previene solo una soluzione finanziata dal debito di continuare a mascherare la mancanza di risorse.

Un miliardo di debiti, ma anche un problema di liquidità a Beirut

Il caso iracheno rivela un’altra debolezza: la differenza tra le entrate teoriche dell’elettricità del Libano e i soldi effettivamente mobilitati per comprare carburante. L’istituzione pubblica tassa l’elettricità, raccoglie le entrate e ha rivendicazioni su governi, istituzioni pubbliche e altri consumatori. Tuttavia, la disponibilità immediata dei fondi di importazione rimane un problema. Un comitato parlamentare ha anche recentemente chiesto alle amministrazioni e alle istituzioni dello Stato di risolvere i loro arretrati in elettricità in Libano e per la Banca del Libano di trasferire gli importi dovuti al conto bancario dell’istituzione. La questione del carburante è quindi legata alla catena di cassa completa: fattura, raccolta, trasferimento, conversione e pagamento.

Il dibattito politico è diventato particolarmente aggressivo su questo punto. La Free Patriotic Current accusa Joe Saddi di aver usato circa 700 milioni di dollari dalla disponibilità di elettricità in Libano senza ottenere un corrispondente miglioramento del cibo. Allo stesso tempo, sostiene che le istituzioni pubbliche devono circa 300 milioni di dollari all’istituzione. Queste cifre e letture sono l’accusa politica del partito e non possono essere presentate come un controllo indipendente. Essi sottolineano tuttavia il problema che nessuno realmente sfida: l’elettricità in Libano ha bisogno di entrate efficaci e regolari. Un reclamo contabile su un’amministrazione non consente il pagamento di un carico se il denaro non viene trasferito in tempo.

Il ritorno della vecchia trappola: acquistare olio combustibile prima di riparare il sistema

Per decenni, la risposta alla carenza di elettricità in Libano è spesso iniziata con la ricerca di carburante. Questa logica è comprensibile a breve termine: senza olio, una centrale elettrica non produce. Diventa pericoloso quando sostituisce la riforma del sistema. Joe Saddi stesso ricorda che i governi precedenti hanno preso in prestito quasi 1 miliardo di dollari all’anno dal Tesoro per finanziare il settore e che oltre 20 miliardi di dollari sono stati assorbiti nel corso degli anni. Il suo obiettivo è proprio quello di evitare un ritorno a questo modello in cui lo stato prende in prestito per bruciare il combustibile senza correggere perdite, scarsa raccolta, deficit di produzione e assenza di investimenti moderni.

Il contratto iracheno aveva respinto questo problema senza rimuoverlo. Ha permesso di ricevere il carburante senza sborsare immediato convenzionale, ma il debito si è accumulato altrove. Una struttura di pagamento può dare tempo alla riforma; non può sostituirla. Se la produzione rimane insufficiente, se persistono perdite tecniche e non tecniche e se i ricavi non seguono il costo effettivo del servizio, ogni nuova spedizione ritarda solo il tempo in cui la deviazione dovrà essere pagata. È questa logica che il ministero sta ora cercando di rompere, a rischio di causare una crisi di approvvigionamento a breve termine.

Zahrani e Deir Ammar da un lato, Zuk e Jiyeh dall’altro

Il problema non è solo finanziario. E’ anche tecnico. Non tutte le centrali libanesi operano con lo stesso combustibile. Le informazioni disponibili intorno al meccanismo iracheno indicano che il Ministero sta lavorando per sostituire alcune quantità di olio combustibile pesante con olio diesel, specialmente per le centrali Zahrani e Deir Ammar, mentre l’olio combustibile pesante rimane adatto per gli impianti Zuk e Jiyeh. Questa diversità complica la fornitura. Il paese non può acquistare alcun prodotto e iniettare in qualsiasi impianto. Ogni soluzione deve corrispondere alle caratteristiche tecniche delle unità di produzione e delle possibilità di stoccaggio.

Questo vincolo spiega anche l’uso storico delle operazioni di scambio petrolifero iracheno. Il prodotto fornito da Baghdad doveva essere convertito commercialmente in combustibile compatibile con le esigenze libanesi. Il sistema ha quindi aggiunto un passaggio tra il fornitore e l’impianto. In ogni fase ci sono rischi: prezzo, disponibilità di navi, procedure di gara, finanziamento, apertura di crediti documentari e tempi di consegna. Quando le riserve sono basse, i ritardi amministrativi o bancari possono provocare rapidamente una diminuzione del numero di ore di corrente. La sicurezza energetica dipende quindi meno dalla capacità nominale delle piante che dalla fluidità dell’intera catena di acquisto.

Banca del Libano non vuole più diventare Bancomat del settore

L’attuale crisi sta avendo luogo in un ambiente monetario molto diverso da quello che ha permesso agli ex disavanzi elettrici in Libano. Il governatore Karim Suaid difende una linea basata sull’indipendenza della Banca del Libano e sul rifiuto del finanziamento automatico dei disavanzi pubblici. Ha ricordato che la banca centrale dovrebbe essere in grado di dire no al debito eccessivo, al finanziamento monetario del disavanzo e a progressi senza un quadro preciso. Questa dottrina colpisce direttamente il settore elettrico. Per anni, i disavanzi potrebbero essere trasferiti al Fondo di Entrate Consolidato e, direttamente o indirettamente, al sistema finanziario. Dopo il crollo della banca, questo percorso è politicamente e finanziariamente molto più difficile da riprodurre.

Questo costringe il governo ad affrontare il costo reale dell’elettricità. Se l’elettricità in Libano non ha abbastanza entrate per comprare il suo combustibile, esistono solo tre opzioni: aumentare o migliorare le entrate, ottenere una risorsa di bilancio esplicita o ridurre le spese e quindi potenzialmente la produzione. Il finanziamento ottimale mediante accumulo di arretrati crea solo una quarta soluzione fittizia. Il debito iracheno mostra esattamente dove sta andando questo metodo. Il combustibile è stato consumato, la corrente è stata prodotta, ma l’obbligo finanziario rimane. Essa deve essere risolta dallo Stato, compensata da servizi o rinegoziata con Baghdad.

La crisi energetica globale ha rimosso il margine rimanente

Il problema diventa ancora più difficile con l’aumento dei prezzi dell’energia causati da tensioni regionali e interruzioni delle strade di approvvigionamento. Il Libano deve ora sostituire o integrare una struttura irachena in un momento in cui i prodotti petroliferi sono più costosi e i rischi logistici stanno aumentando. Questa combinazione spiega l’attuale battaglia sulle tasse, tariffe e finanziamenti. Joe Saddi sostiene che il governo deve prendere decisioni rapide per evitare che lo shock globale venga completamente trasferito al consumatore. Il suo ritiro dalle riunioni del Consiglio dei ministri fa parte di questo più ampio confronto.

L’aumento dei costi del carburante ha un effetto moltiplicatore in Libano. Una riduzione della produzione pubblica non riduce la domanda di elettricità. Essa sposta questa domanda a generatori privati, che sono essi stessi alimentati da prodotti petroliferi i cui prezzi sono in aumento. La casa poi paga due volte la fragilità del sistema: meno elettricità pubblica e più costoso elettricità privata. Pertanto, l’unico confronto tra il costo di un carico e le risorse dell’elettricità in Libano è insufficiente. È anche necessario calcolare il costo per l’economia di ogni ora di potere pubblico che scompare.

Paradosso dell’Iraq: un debito elettrico al momento della riflessione di un nuovo corridoio dell’olio

Il paradosso colpisce soprattutto perché il Libano e l’Iraq stanno lavorando anche su un progetto molto più ambizioso. Durante l’estate, il governo di Nawaf Salam ha preparato le condizioni per il Libano per diventare, in una prima fase, una piattaforma di stoccaggio e riesportazione per il petrolio greggio iracheno e prodotti petroliferi. Discussione focalizzata sulle strade necessarie per il passaggio delle petroliere, la preparazione di attraversamenti di confine, strutture di stoccaggio, procedure di sicurezza e doganali. Altri lavori suggeriscono la prospettiva di riattivare l’asse storico che collega l’olio iracheno al Mediterraneo attraverso la Siria e Tripoli.

Il contrasto è impressionante. Da un lato, Beirut vuole diventare una porta d’accesso Mediterraneo all’energia irachena. D’altra parte, deve ancora pagare più di un miliardo di dollari accumulati nel meccanismo che gli ha permesso di fornire le proprie centrali elettriche. Entrambi i file non sono legalmente identici e non devono essere confusi. Ma la loro convivenza solleva una questione di credibilità. Per costruire un rapporto energetico a lungo termine con Baghdad, il Libano deve dimostrare che può onorare i meccanismi esistenti, garantire i pagamenti e fornire un’amministrazione in grado di gestire flussi molto più grandi.

La scelta reale: meno debito oggi o meno attuale domani

La decisione di smettere di sparare a credito iracheno può essere difesa come una misura di disciplina finanziaria. Si evita di aumentare un debito già considerevole. Ma diventa solo una riforma se una soluzione duratura prende il sopravvento. Senza nuove risorse, una migliore raccolta e diversificazione delle forniture, la disciplina finanziaria si traduce semplicemente in meno combustibile. Meno carburante significa meno produzione e più generatori. Il governo si trova quindi di fronte ad un arbitrato particolarmente brutale: non iniziare il debito che ha rovinato il settore, impedendo una pausa con il vecchio modello di causare un crollo immediato di cibo.

L’output passa attraverso diverse cartelle che devono andare avanti contemporaneamente. Le amministrazioni pubbliche devono pagare quello che devono all’elettricità in Libano. I trasferimenti finanziari devono diventare regolari. Le perdite e le connessioni illegali devono essere ridotte. Il prezzo deve essere abbastanza realistico da coprire una parte sostanziale dei costi senza rendere il servizio inaccessibile. L’autorità di regolamentazione funziona. Gli investimenti privati annunciati devono produrre nuove capacità. Infine, le piante devono emergere gradualmente da un modello basato su combustibili costosi e vecchie unità. Finché manca solo uno di questi elementi, il Libano rimane vulnerabile alla prossima spedizione ritardata.

Un vecchio disegno di legge ora un test per la nuova politica energetica

Il miliardo dovuto all’Iraq non è quindi un’anomalia isolata. È il risultato logico di un sistema che ha utilizzato un impianto esterno per compensare la mancanza di finanziamento interno sostenibile. Baghdad ha fornito tempo e carburante. Il Libano ha ottenuto ore di potere. Ma il costo non è sparito. Si è accumulato come obbligo per lo Stato iracheno. La scelta di Joe Saddi di non aumentare più questo obbligo segna una rottura con la logica precedente, ma espone immediatamente tutte le debolezze che questa logica ha permesso di nascondere.

Il vero test non sarà quindi se il contratto iracheno venga interrotto, rinnovato o rinegoziato. Esso determinerà se il governo può finanziare l’elettricità senza recuperare lo stesso debito altrove. Se il Libano sostituisce un credito iracheno non retribuito con anticipi dal Tesoro, arretra da un altro fornitore o una nuova carica sulla Banca del Libano, nulla sarà cambiato. Se, al contrario, lo shock costringe lo Stato a collegare finalmente la produzione, la raccolta, i prezzi, gli investimenti e la disciplina finanziaria, la crisi attuale può segnare l’inizio di un altro modello. Per ora, il paese è esattamente tra questi due scenari: il vecchio meccanismo ha raggiunto il suo limite, ma il nuovo non è ancora in grado di garantire la corrente da solo.

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