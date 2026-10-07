Castello di Mseilha
Il Castello di Mseilha, sulla sua cima rocciosa, ha per secoli controllato la valle Nahr el-Jauz vicino a Batrun.
La sua prima menzione risale al 1106, attribuita a Guillaume de Farabel, connetabile di Tripoli.
Nel XIII secolo, i Mamelucchi riconquistò il controllo del castello, prima che gli Ottomani lo prendessero a loro volta nel XVI secolo.
La sua attuale struttura fu rimodellata intorno al 1624 da Emir Fakhr-al-Din II, durante la sua rivolta contro la Porta Sublime ottomana.
Il castello conserva elementi tipici dell’epoca della Crociata, come le sue strette scanalature.
Costruito su due livelli, è ora accessibile da una piccola rampa che porta al suo cortile interno.
Questa serratura strategica è stata utilizzata per monitorare il passaggio tra il Libano settentrionale, Tripoli e Batrun, a Byblos e Beirut.
– Nahr al-Jauz Valley, Batrun
Commenti