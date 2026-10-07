4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Castello di Mseilha

Il Castello di Mseilha, sulla sua cima rocciosa, ha per secoli controllato la valle Nahr el-Jauz vicino a Batrun.

La sua prima menzione risale al 1106, attribuita a Guillaume de Farabel, connetabile di Tripoli.

Nel XIII secolo, i Mamelucchi riconquistò il controllo del castello, prima che gli Ottomani lo prendessero a loro volta nel XVI secolo.

La sua attuale struttura fu rimodellata intorno al 1624 da Emir Fakhr-al-Din II, durante la sua rivolta contro la Porta Sublime ottomana.

Il castello conserva elementi tipici dell’epoca della Crociata, come le sue strette scanalature.

Costruito su due livelli, è ora accessibile da una piccola rampa che porta al suo cortile interno.

Questa serratura strategica è stata utilizzata per monitorare il passaggio tra il Libano settentrionale, Tripoli e Batrun, a Byblos e Beirut.

– Nahr al-Jauz Valley, Batrun

Guarda il video originale su YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews