New York: possibile pioggia e vento 12 e 13 novembre

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Il tempo di New York potrebbe deteriorarsi il 12 e 13, 2026, con piogge e raffiche. I bollettini ufficiali consultati il 9 novembre non confermano una tempesta di neve in città. Due traiettorie rimangono possibili per la depressione prevista. La neve bagnata potrebbe mescolarsi con la pioggia sui terreni interni la notte di Venerdì a Sabato, ma questa ipotesi rimane incerta e i suoi effetti attesi limitati. Le previsioni devono essere specificate.