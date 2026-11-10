New York: possibile pioggia e vento 12 e 13 novembre

Il tempo a New York può deteriorarsi il Giovedi 12 e Venerdì 13 Novembre 2026. Le previsioni ufficiali disponibili il 9 novembre favoriscono la pioggia e le raffiche. Non confermano una tempesta di neve in città. Possibile neve bagnata riguarda principalmente i rilievi lontani dalla costa, con bassa fiducia.
Il bollettino regionale emesso il 9 novembre alle ore 10:01 di New York, alle ore 3:01 UTC, descrive due possibili sviluppi. Una depressione deve uscire dalla valle dell’Ohio prima di raggiungere la facciata atlantica. La sua intensificazione e traiettoria rimangono incerte.
Tempo a New York: la pioggia domina le previsioni
Le previsioni locali per Manhattan, aggiornate il 9 novembre alle 9:20, prevedono un rischio di pioggia del 50% il giovedì pomeriggio. Questa probabilità aumenta all’80% la notte da giovedì a venerdì. Raggiunge il 70% di venerdì, soprattutto prima dell’inizio del pomeriggio.
Le temperature di previsione rimangono positive. Massimo avvicinandosi 16°C Giovedi, poi 11°C Venerdì. La notte minima da giovedì a venerdì è di circa 8 °C. Questi valori si riferiscono a New York e non descrivono ulteriormente le condizioni delle zone montane.
I giorni di martedì 10 e mercoledì 11 novembre sono tenuti a rimanere in gran parte asciutti. I massimi della città sono circa 16°C. Il cambiamento atteso si concentra quindi sulla seconda parte della settimana.
Due scenari per il fine settimana
Nel primo scenario, il disturbo attraversa la regione abbastanza rapidamente. Porta bassa pioggia tra giovedì e venerdì mattina. La depressione poi si approfondisce in mare, che consentirebbe un miglioramento all’inizio del fine settimana.
Nel secondo, il sistema rallenta e si riorganizza vicino alla costa a sud di Long Island. Le piogge potrebbero riprendere venerdì alla fine della giornata, prolungarsi durante la notte e traboccare il sabato mattina. Il bollettino regionale sottolinea che i modelli ancora differiscono per questo sviluppo.
La posizione della depressione sarà anche condizionare i venti. Le rampe sono possibili vicino alla costa, quindi più ampiamente all’inizio del sistema. I dati esaminati nel bollettino del 9 novembre non suggeriscono, in questa fase, venti terrestri che raggiungono le soglie di un parere specifico. Tuttavia, una più stretta intensificazione della costa potrebbe alterare questa valutazione.
Neve rimane un’ipotesi limitata ai rilievi interni
Una miscela di pioggia e neve bagnata può apparire sulle altezze remote della costa, la notte di Venerdì 13 a Sabato 14 Novembre. Questa possibilità dipende dall’arrivo dell’aria più fredda sul retro della depressione.
Il bollettino attribuisce bassa fiducia a questa ipotesi, a causa della mancanza di aria fredda sufficiente vicino al terreno. Esso considera anche gli effetti nevosi previsti dal consenso dei modelli in questo momento trascurabili. Queste indicazioni non consentono l’annuncio dell’accumulo di neve a Manhattan, né qualificano l’episodio come una tempesta invernale confermata per New York.
In mare, il degrado potrebbe essere più sensibile. Le previsioni prevedono un ritorno di condizioni difficili per le piccole imbarcazioni a partire da giovedì sera. Un periodo di colpi di vento è possibile sull’oceano, a seconda dello sviluppo della depressione. I futuri bollettini dovranno specificare la sua traiettoria, la durata delle piogge e l’intensità delle raffiche.
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