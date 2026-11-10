Canada: Riunioni del Giorno della Memoria

Il Canada segnerà il Giorno della Memoria mercoledì 11 novembre 2026. A Ottawa, la cerimonia nazionale si terrà al Canadian War Memorial, con due minuti di silenzio alle 11 del mattino. La Royal Canadian Legion pianifica di trasmettere in diretta sulla sua pagina Facebook. Le restrizioni del traffico sono annunciate intorno al monumento: le persone che desiderano partecipare alla riunione devono pianificare il loro viaggio di conseguenza. Questa commemorazione riguarda le persone che sono morte nel servizio militare del paese, così come l’impegno di veterani e personale militare. Combina una cerimonia nazionale nella capitale e numerosi incontri locali. Gli orari di quest’ultimo non vengono dedotti automaticamente da quello di Ottawa: gli organizzatori di ogni città pubblicano il proprio programma.

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Il Canada segnerà il Giorno della Memoria mercoledì 11 novembre 2026. A Ottawa, la cerimonia nazionale si terrà al Canadian War Memorial, con due minuti di silenzio alle 11 del mattino. La Royal Canadian Legion pianifica di trasmettere in diretta sulla sua pagina Facebook. Le restrizioni del traffico sono annunciate intorno al monumento: le persone che desiderano partecipare alla riunione devono pianificare il loro viaggio di conseguenza.

Questa commemorazione riguarda le persone che sono morte nel servizio militare del paese, così come l’impegno di veterani e personale militare. Combina una cerimonia nazionale nella capitale e numerosi incontri locali. Gli orari di quest’ultimo non vengono dedotti automaticamente da quello di Ottawa: gli organizzatori di ogni città pubblicano il proprio programma.

A Ottawa, silenzio alle 11

Il comune ha annunciato l’inizio della cerimonia nazionale intorno alle 10:30. Il programma della Legione include la parata dei Veterani, l’arrivo dei dignitari, l’inno nazionale e la Cenerita ai Morti. I due minuti di silenzio hanno avuto luogo alle 11 tra due cannoni. Preghiere, un balsamo di artiglieria e il deposito di corone sono inclusi anche nella presentazione annunciata.

Per i veterani che partecipano alla sfilata, il rally è fissato alle 10:10 di fronte a Château Laurier a 1 Rideau Street. La partenza si svolgerà alle ore 10.30. La Legione afferma che i partecipanti indosseranno un costume civile con le loro medaglie. La sfilata è prevista per le 11:30.

Gli orari indicati sono quelli di Ottawa nella zona orientale. L’11 novembre, alle 11, nella capitale canadese, si trova a Beirut, alle 16:00 e alle 18:00. Questa conversione permette ai lettori in Libano di seguire il momento del raccoglimento, senza confondere l’inizio della riunione con quello del silenzio.

La Legione conferma una trasmissione nella sua pagina ufficiale. Indica anche che si aspetta una copertura live da parte della televisione nazionale, senza dettagliare tutte le loro griglie. Per evitare di aspettare su un canale cattivo, l’appuntamento digitale dell’organizzatore è il punto di riferimento più diretto pubblicizzato.

Dodici partecipanti

L’edizione 2026 ha una caratteristica speciale legata al Royal Military College of Canada. Per il suo 150 ° anniversario, un cadetto ufficiale è stato selezionato come comandante del sentinel. Qui Quinn MacDonald, con sede a Kingston, Ontario. Il Dipartimento della Difesa Nazionale ha annunciato questa designazione nella sua presentazione del programma.

I 12 individui selezionati rappresentano diversi componenti militari e di sicurezza. Questi includevano il caporale Bénédicte Moke per la Royal Canadian Air Force e il capitano Valérie Coulombe, un’infermiera militare. La Royal Canadian Mounted Police sarà rappresentata dal sergente maggiore Chris Smigelsky. Anche i rappresentanti del Canadian Ranger e del Consiglio aborigeno partecipano alle funzioni cerimoniali.

Fondato nel 1988, il Sentinel Program distingue i membri della Forza Regolare, della Forza di Riserva e della Royal Canadian Mounted Police. La loro presenza al monumento è una funzione onorario.

Traffico e servizi: regole locali

La Legione avverte che le chiusure di strada intorno al monumento influenzeranno i movimenti prima e durante la cerimonia. Il servizio di OC Transpo sarà anche interrotto nella zona. Il programma nazionale consultato non fornisce soltanto un elenco completo di tutte le deviazioni: le informazioni del comune e dell’operatore devono essere verificate prima di partire.

Lo stato del Giorno della Memoria varia anche attraverso province e regimi di lavoro. Il calendario del Canada Revenue Agency menziona mercoledì 11 novembre 2026 come una vacanza per i suoi servizi. Questa indicazione federale non significa che tutti i negozi, le scuole o gli uffici del paese si chiudono. I dipendenti e le famiglie devono consultare il proprio datore di lavoro, stabilimento o amministrazione locale.

A livello federale, il Canadian Heritage annuncia l’alba alle bandiere del tramonto l’11 novembre, sugli edifici e le istituzioni governative in Canada, tra cui la Peace Tower di Ottawa. Questa misura accompagna le cerimonie senza sostituire i programmi specifici della comunità.

Perché l’11 novembre rimane il punto di riferimento

La data si riferisce all’entrata in vigore dell’armistizio del 1918, all’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese. Il Canada organizzò le sue prime commemorazioni ufficiali dell’armistizio nel 1919. Nel 1931, il Parlamento designò il Giorno della Memoria e pose la commemorazione dell’11 novembre.

Il monumento di Ottawa prende il nome da The Response. Si trova nella Place de la Confédération, nel centro della capitale. Le cerimonie che si svolgono collegano un luogo di memoria nazionale con gesti riprodotti nelle comunità: silenzio, corone e tributo alle persone che hanno servito.

Per partecipare altrove in Canada, il repertorio cerimoniale della Legione consente di cercare appuntamenti organizzati dalle sue controllate. La scelta del posto rimane comoda: partecipare alla riunione della sua città, seguire Ottawa da remoto o osservare i due minuti di silenzio alle 11 del mattino nella sua zona. Le modalità di accesso e le eventuali modifiche al calendario sono responsabili di ogni organizzatore.

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