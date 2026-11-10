Riyadh: Due missili intercettati, secondo la coalizione

La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato il 10 novembre che aveva intercettato due missili Riyadh, un balistico e un missile da crociera. Essa riferisce anche un’intercettazione nel sud del regno. La difesa civile ha sollevato gli avvertimenti a Riyadh, Abha e Khamis Mouchait. Non sono inclusi registri umani o materiali verificati negli articoli consultati. Le raccomandazioni francesi del 5 novembre restano in vigore, in particolare per gli aeroporti di Riyadh e Dammam e diverse regioni meridionali.

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La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato martedì 10 novembre, l’intercettazione di due missili verso Riyadh. Ha attribuito quei colpi al Houthis yemenita. Il suo portavoce ha menzionato un missile balistico e un missile da crociera. Un altro annuncio riguarda un missile balistico diretto a sud del regno.

Due missili a Riyadh, secondo la coalizione

Il generale Turki al-Maliki riportò che le difese aeree intercettarono e distrussero i due aerei che puntavano alla capitale. Le sue dichiarazioni, riportate da diversi media durante la notte di lunedì a martedì, distinguono un missile balistico da un missile « cruise ».

La coalizione sostiene anche di aver distrutto un missile balistico lanciato verso la regione meridionale dell’Arabia Saudita. Le informazioni consultate non specificano l’esatta posizione dell’intercettazione. Essi non permettono anche una valutazione umana o materiale da fare per questi scatti. Libnanews non poteva verificare in modo indipendente le intercettazioni annunciate.

Alerts allevati a Riyadh, Abha e Khamis Mouchait

La difesa civile saudita ha annunciato la fine del pericolo a Riyadh dopo l’attivazione di un allarme precoce. Ha anche sollevato avvertimenti su Abha e Khamis Mouchait nel sud-ovest. Questi messaggi finali riguardano episodi segnalati. Non costituiscono una garanzia generale della situazione di sicurezza.

L’annuncio di quella notte è distinto dalle intercettazioni riportate domenica 8 novembre e i danni subiti in quel giorno da un edificio amministrativo di Aramco a Riyadh. Non ci sono prove verificate per assegnare ulteriori danni a questo edificio durante le riprese annunciate martedì.

Le istruzioni ai francesi rimangono in vigore

Le raccomandazioni francesi per l’Arabia Saudita, aggiornate il 5 novembre, rimangono applicabili. Il Ministero dell’Europa e degli Affari Esteri chiede di seguire le istruzioni saudite e di rifugiarsi durante gli avvisi, lontano dalle finestre. Si consiglia di mantenere il suo telefono e le notifiche SMS udibile, anche di notte.

Egli consiglia formalmente contro i viaggi o fermate negli aeroporti di King Khalid a Riyadh e King Fahd a Dammam. La stessa raccomandazione si applica in particolare alle aree di Abha, Khamis Mouchait, Najran e Jazan. Queste istruzioni preesistono all’annuncio del 10 novembre e non riferiscono, da soli, una chiusura aeroportuale quella notte.

Le autorità francesi chiedono anche di non avvicinarsi a detriti di proiettile. Essi ricordano il rischio di persecuzione di fotografie, video e condivisione dei contenuti sugli attacchi e le intercettazioni.

Archivio illustrazione: vista da Riyadh, 15 novembre 2016. Fotografia di B.alotaby, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto conservata intera, senza ritocco; Libnanews, stessa licenza. Questa immagine non mostra gli eventi del 10 novembre 2026.

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