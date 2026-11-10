Donald Trump ha dichiarato il 9 novembre che la guerra con l’Iran era quasi eccessivamente militare, dopo il suo incontro con il Primo Ministro del Qatar a Washington. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti mantiene il blocco navale e l’Operazione Iron Gate. Egli sostiene che diversi paesi del Golfo preferiscono questo status quo e mantengono la possibilità di ulteriori scioperi. Non c’è accordo di pace o calendario per sollevare le misure americane negli annunci serali.

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Donald Trump ha stimato lunedì 9 novembre che la guerra con l’Iran era « prossimamente finita » a livello militare. Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato alla Casa Bianca dopo aver incontrato il Primo Ministro del Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. Tuttavia, non ha annunciato alcun accordo di pace o sollevare il blocco americano.

« Manteniamo semplicemente lo status quo », ha detto Trump. Ha subito aggiunto che non ha garantito nulla e che gli Stati Uniti sono rimasti pronti ad intervenire di nuovo. La dichiarazione, trasmessa dal resoconto ufficiale della presidenza, coniuga quindi un discorso calmante con il mantenimento della pressione militare.

La guerra con l’Iran: il blocco rimane in vigore

In un messaggio pubblicato lo stesso giorno, Donald Trump ha descritto il suo scambio con il capo del governo del Qatar come « eccellente ». Egli sostiene che Qatar, Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait e Emirati Arabi Uniti preferiscono la continuazione degli accordi attuali.

Secondo la sua presentazione, questo accordo include il blocco navale e l’Operazione Iron Gate. Il presidente ha parlato di pressione sull’accesso marittimo e terrestre dell’Iran. Essa non propone in questa dichiarazione alcun calendario per il sollevamento di tali misure.

Questa posizione attribuita ai paesi del Golfo è quella riportata da Donald Trump. Il suo messaggio non è un comunicato congiunto di quei governi. Egli presenta la loro presunta preferenza per lo status quo come un argomento contro un ulteriore escalation immediato.

Il Presidente degli Stati Uniti ora ritiene improbabile, in questa fase, che un cambiamento porterebbe Washington a rilanciare un’operazione militare. Essa tuttavia mantiene questa possibilità se le circostanze cambiano. La scelta annunciata si riferisce quindi alla condotta immediata del conflitto, senza la rinuncia permanente della forza.

Il nucleare rimane una condizione americana

Donald Trump ribadisce che l’Iran non deve ottenere armi nucleari. Descrisse questo requisito come « non negoziabile » e disse di aver osservato un momento positivo verso la fine del conflitto.

L’incontro con Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani fa parte degli sforzi di mediazione del Qatar tra Washington e Teheran. Era particolarmente previsto, mentre le due capitali rimasero lontane dai termini di un insediamento. Il capo del governo del Qatar ha incontrato anche il vicepresidente statunitense JD Vance.

Gli annunci americani di lunedì sera, tuttavia, non presentano alcun testo concluso con l’Iran. Essi non stabiliscono una data di firma o procedura di attuazione. Il blocco continuato e la possibilità di una ripresa degli scioperi rimangono esplicitamente nella posizione di Donald Trump.

Foto illustrazione: ritratto ufficiale di Donald Trump, 2 giugno 2025, non l’incontro del 9 novembre 2026. Foto: Daniel Torok / Casa Bianca, dominio pubblico americano. Wikimedia Commons versione conservata intera, senza ritoccare il ritratto; Libnanews.

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