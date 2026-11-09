Lens-Marseille: Abdallah offre la vittoria a OM

L’Olympique de Marseille ha vinto 2-1 sul terreno di RC Lens, domenica 8 novembre 2026. Amine Gouiri ha aperto il punteggio nel secondo minuto, prima della equalizzazione di Florian Thauvin. Nel secondo periodo, Keyliane Abdallah diede ai Marseillais la vittoria nell’82esimo minuto. La squadra terminò il decimo giorno di Ligue 1 con 18 punti al quarto posto, due unità dietro il Paris FC. Lens rimane undicesimo prima della tregua internazionale.

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L’Olympique de Marseille ha battuto la RC Lens 2-1 domenica 8 novembre 2026 allo stadio Bollaert-Delelis. Keyliane Abdallah ha segnato l’obiettivo nell’82esimo minuto. Il vincitore a Lens ha terminato il decimo giorno di Ligue 1 al quarto posto, con 18 punti.

Marsiglia segnata all’inizio e alla fine dell’incontro. Amine Gouiri ha aperto il punteggio nel secondo minuto. Florian Thauvin è pari al 20esimo, prima che la sostituta di Marsiglia fette una parte lunga indecisa.

OM vincitore a Lens: Abdallah decisivo alla fine del gioco

Entrando 78 minuti invece di Amine Harit, Keyliane Abdallah trovò il percorso dell’obiettivo quattro minuti dopo. L’azione fa parte di una combinazione che coinvolge Igor Paixão e Angel Gomes. Amine Gouiri vide il suo tentativo nel paese, ma la palla tornò ad Abdallah, che si concluse da vicino.

Questo obiettivo ha trasformato una fine ancora equilibrata di incontro in un tabellone. Marsiglia ha mantenuto il suo vantaggio fino al fischio finale. Per Lens, la legalizzazione ottenuta nel primo periodo non sarà sufficiente a prendere un punto.

Gouiri sfrutta l’errore, Thauvin risponde

La difesa di Lens offrì un’apertura immediata all’OM. Un brutto affare su un passaggio posteriore ha permesso a Gouiri di recuperare la palla e il punteggio. Dopo soli due minuti, il team Racing ha reagito.

Florian Sotoca servì Thauvin in superficie. Il capitano Lansois ha registrato l’equalizzazione della testa al 20 ° minuto. Le due squadre si unirono così alle mutevoli sale sul punteggio di 1-1.

Jeffrey De Lange ha svolto un ruolo importante nella resistenza di Marsiglia. In particolare, la guardia ha respinto un’opportunità da Yassine Titraoui prima della pausa. Nel secondo periodo, replicò ancora prima di Matthew Udol. Lente non hanno convertito queste situazioni in un vantaggio.

Marsiglia torna a due punti di podio

Il successo portò tre punti a Marsiglia, ora quarto con 18 unità. Il Paris FC, terzo, conta 20. Lille ha avuto il secondo posto con 21 punti e Paris Saint-Germain ha guidato la classifica con 23 punti. Pertanto, la squadra rimane due lunghezze dal podio e cinque dal leader.

Questa vittoria è la quinta consecutiva dei Marseillais in campionato. Esso estende il loro recupero prima della tregua internazionale. Lente presero il 11° posto con 13 punti, cinque meno del suo avversario serale.

La corsa riceverà Tolosa sabato 21 novembre alle ore 20:45. Questo prossimo appuntamento a Bollaert-Delelis si svolgerà dopo l’interruzione del campionato legato alle selezioni nazionali.

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