Teddy Riner candidato presidenziale del 2027

Teddy Riner annunciò il 9 novembre 2026 la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2027. Il campione del Judo desidera riunirsi oltre la destra e lasciare sotto lo slogan « La Francia che vogliamo ». Le sue prime linee guida comprendono le pensioni. Deve ancora strutturare la sua campagna e passare attraverso le fasi legali, tra cui la raccolta di 500 sponsor scelti. La sua ambizione olimpica per Los Angeles rimane presente, ma condizionata dalle sue possibili responsabilità politiche.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Teddy Riner ha annunciato lunedì 9 novembre 2026, la sua candidatura per le 2027 elezioni presidenziali. Il campione del judo di 37 anni vuole costruire un’offerta politica indipendente dai campi tradizionali. Ora dovrà organizzare la sua campagna e raccogliere le sponsorizzazioni necessarie per votare.

Questo ingresso in politica prende la forma di un video trasmesso sui suoi social network e un’intervista pubblicata lo stesso giorno. L’atleta presenta il suo approccio come risposta alle divisioni francesi. Egli intende riunirsi al di là delle affiliazioni partigiane, con lo slogan « La Francia che vogliamo ».

L’annuncio è un impegno per la campagna. Non è ancora valida per l’inclusione nell’elenco finale dei candidati. Questa distinzione riguarda tutti i pretendenti di Elysée, indipendentemente dalla loro reputazione.

Teddy Ringer: una linea politica chiara

La Judoka rifiuta di andare a destra o a sinistra. Egli sostiene una capacità di unire e presenta la divisione sociale come motore della sua decisione. La sua candidatura viene come pressione salariale e mobilitazione degli studenti alimentano il dibattito nazionale.

Il candidato insiste sulla mancanza di prospettive che dice di percepire in diverse generazioni. Si opponeva a questo risultato come una chiamata per il montaggio. Questa diagnosi è un argomento politico, non una misura dello stato di opinione.

I suoi primi orientamenti comprendono le pensioni. Vuole preservare la distribuzione, tenere conto della demografia e integrare la penitenza. Non esclude una quota di capitalizzazione. In questa fase, queste posizioni disegnano un orientamento generale, senza costituire un meccanismo dettagliato.

Teddy Ringer riferisce anche di lavorare con circa 20 persone della società civile, del servizio civile e del governo. La ricerca di un quartier generale e incontri con i francesi sono tra i primi passi annunciati. Questi elementi descrivono un team strutturato, piuttosto che un’organizzazione già schierata in tutto il paese.

La candidatura rimane soggetta alle regole di voto

La notorietà nello sport non esenta le condizioni elettorali. Per essere inclusi nella lista ufficiale, ogni candidato deve ottenere almeno 500 candidature qualificate. Le firme devono provenire da almeno 30 dipartimenti o comunità d’oltremare. Lo stesso territorio non può fornire più di 50 firme per questa soglia.

Il Consiglio costituzionale verifica le conclusioni e il consenso dei candidati. Essi devono anche presentare le loro dichiarazioni di beni e interessi. L’elenco ufficiale viene poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale. L’annuncio del 9 novembre non permette quindi di affermare che Teddy Riner ha già superato queste tappe.

Il calendario pubblicato dal governo prevede il primo turno il 18 aprile 2027 e il secondo il 2 maggio. Ha lasciato il campione diversi mesi per chiarire le sue proposte e costruire la sua rete di supporto.

Il progetto olimpico rimane in pista

Il suo impegno presidenziale non fu accompagnato da una rinuncia annunciata ai Los Angeles Games nel 2028. Teddy Ringer mantiene questa prospettiva, mentre lo condiziona alle responsabilità che potrebbe esercitare e all’accordo dei francesi. Pertanto, non presenta entrambe le ambizioni come un calendario definito.

Nell’immediato futuro, il suo ingresso nella competizione elettorale richiede dettagli sul programma, sui viaggi di squadra e di campagna. La raccolta di sponsorizzazioni sarà quindi un passo obbligatorio prima di qualsiasi presenza sulle schede elettorali.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews