Nel Bekaa, i profughi del Sud scompaiono dall’aiuto: affitti non retribuiti, bambini scolari e solidarietà senza fiato

Nel Bekaa, le famiglie sfollate nel sud vivono senza assistenza regolare, di fronte all’affitto non pagato e alla partenza scolastica. A Nabi Chit, quaranta famiglie sopravvivono attraverso un’esaurita solidarietà locale. Tra povertà, lavoro minorile e distribuzioni interrotte, una crisi umanitaria invisibile peggiora prima dell’inverno.

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A Nabi Chit, quaranta famiglie ospitate in una fragile località

Circa quaranta famiglie del Libano meridionale hanno trovato rifugio a Nabi Chit, Bekaa. Alcuni hanno parenti, altri hanno scelto questo posto per i suoi legami sociali e politici con la loro regione di origine. Questa scelta non significa che abbiano recuperato condizioni di vita stabili. Gli stessi abitanti del comune portano le conseguenze della guerra e della crisi economica. Il declino del potere d’acquisto ha ridotto l’attività commerciale, mentre una parte della popolazione locale ha lasciato la regione senza tornare. Le famiglie ospitanti arrivano quindi in una località le cui risorse e opportunità di lavoro sono già limitate. La solidarietà esiste, ma non sostituisce un reddito o un sistema di assistenza sostenibile.

Il passaggio al Bekaa continuò come l’intensità della lotta nel sud fluttuava. La fragilità della cessazione degli accordi di ostilità ha scoraggiato alcune famiglie dal ritorno. Altri preferivano stare vicino ai genitori che potevano aiutarli. La scelta della destinazione era a volte influenzata da esperienze difficili in altre città e località durante l’esodo. Di conseguenza, la rete familiare e il senso di sicurezza erano importanti come la prossimità geografica. Questa distribuzione degli sfollati rende la loro situazione meno visibile di un raduno in un centro collettivo: vivono in alloggi dispersi, a volte senza attrezzature adeguate, in mezzo a comunità già di fronte alla povertà.

Duecento dollari di affitto, cinquanta dollari disponibili: il bilancio impossibile di Ahmad

Ahmad, che è stato spostato dal sud, ha dovuto pagare $200 all’inizio di ogni mese per mantenere la sua casa. Come descrive la sua situazione, ha solo $50. L’immediata carenza raggiunge quindi 150 dollari, prima ancora di tener conto del cibo, dei farmaci, dei trasporti o dell’istruzione. Ha chiesto aiuto per trovare lavoro in modo che potesse pagare l’affitto senza aspettare i promemoria del padrone di casa. La sua situazione dimostra che l’emergenza non è limitata all’alloggio iniziale: una famiglia può aver trovato un tetto e rimanere minacciata di perderlo ogni mese. La perdita di attività causata dallo spostamento rende le spese regolari molto più difficili da sopportare di una spesa una tantum.

Il proprietario non è presentato come un minore con risorse illimitate. Anche lui dipende dall’affitto per vivere e ricorda ad Ahmad che deve affrontare le proprie spese. La tensione contrasta così due famiglie fragili piuttosto che un proprietario prospero con un povero inquilino. Ahmad spiega che il suo alloggio beneficia solo di illuminazione rudimentale fornita dal proprietario. Questa precisazione, che è apparentemente modesta, riassume il divario tra il concetto amministrativo di alloggio e la realtà di alloggi a malapena attrezzati. Il costo dell’elettricità è aggiunto all’affitto, senza che la famiglia sia in grado di contare su un reddito regolare per coprire il tutto.

Elettricità e mobili, due esigenze quasi assenti da aiuti di emergenza

Nei villaggi ospitanti, la regolazione degli abbonamenti elettrici è diventata un problema separato da quello dell’alloggio. Un interlocutore locale ha spiegato che i mezzi disponibili non consentono il pagamento degli abbonamenti delle famiglie sfollate. I donatori stanno prendendo misure per finanziare i pannelli solari. L’obiettivo sarebbe quello di ridurre la parte delle spese ricorrenti, ma non è indicato alcun importo sollevato o il numero di strutture previste. L’uso di apparecchiature solari non è quindi, in questa fase, un programma completato. Essa dimostra soprattutto che gli attori locali stanno cercando di sostituire l’aiuto operativo, che è diventato difficile da finanziare, con soluzioni che possono limitare le fatture.

La destituzione si manifesta anche all’interno dell’abitazione. Alcune famiglie hanno troppo poco mobili. Le Materassi utilizzate per un lungo periodo di tempo sono diventate molto usurate e quasi rivestite a terra. Questa situazione rivela un angolo spesso trascurato di spostamento prolungato: ottenere un indirizzo non garantisce il minimo comfort o la possibilità di vivere in condizioni accettabili. I bisogni non si fermano a pacchi di cibo. Questi includono biancheria da letto, riscaldamento invernale, accesso ai farmaci e attrezzature di base. Tuttavia, ogni spesa aggiuntiva compete con l’affitto. Una famiglia può essere costretta a scegliere tra riscaldarsi, trattare se stessi e mantenere le loro case.

Distribuzioni e associazioni alimentari che si riferiscono alla responsabilità

L’ultimo aiuto alimentare ricevuto da alcune famiglie è stato circa due mesi fa. Questa indicazione non misura la frequenza delle distribuzioni per tutti gli sfollati, ma rivela una rottura concreta nell’assistenza alle famiglie interessate. Le associazioni contattate descrivono uno spostamento delle priorità verso il Sud, in un contesto di risorse limitate. Gli sfollati che rimangono nel Bekaa sono allora in posizione paradossale: hanno lasciato la loro regione a causa dell’insicurezza, ma non sono più necessariamente situati in aree che favoriscono i programmi di aiuto.

Alcune associazioni riportano anche ostacoli e difficoltà nello svolgimento delle loro attività a Bekaa. Essi si riferiscono ad una distribuzione geografica degli interventi, con ogni agenzia prevista per coprire aree specifiche. Questo può facilitare il coordinamento quando funziona, ma crea punti ciechi quando le esigenze si muovono più velocemente dei programmi. Gli stakeholder intervistati descrivono situazioni in cui ciascuno si riferisce alla responsabilità di un’altra organizzazione. Nessun registro completo di beneficiari non serviti è fornito, e non tutte le agenzie sono identificate. Sarebbe quindi eccessivo affermare che l’intero sistema umanitario ha cessato di funzionare. Il problema documentato è più specifico: le famiglie che vivono in determinate località del Bekaa non ricevono più l’assistenza prevista, mentre le strutture richieste invocano la mancanza di risorse o la delimitazione delle loro aree di intervento.

La scuola sacrificata: il figlio di Abu Ali lavora per 350.000 sterline al giorno

Il viaggio ha anche interrotto i percorsi scolastici. Alcune famiglie non sono in grado di registrare i propri figli a causa del costo o della mancanza di documentazione richiesta dalle istituzioni. Il caso di Abu Ali, spostato da Qatrani, illustra questa difficoltà. Non ha registrato i suoi due figli. La scuola precedentemente frequentata non ha fornito la certificazione necessaria a causa di un ex equilibrio di tasse scolastiche non retribuite. Il debito accumulato prima o durante il viaggio crea così un nuovo ostacolo: senza un documento, la famiglia non può normalmente prendere i passi per registrarsi in un’altra istituzione.

Uno dei figli di Abu Ali ha deciso di lavorare in un supermercato piuttosto che continuare la sua scuola quest’anno. La sua remunerazione è di 350.000 sterline al giorno. Contribuisce così alle spese della famiglia, a costo di una pausa nell’istruzione. L’importo giornaliero da solo non è sufficiente per stimare il suo reddito mensile: il numero di giorni lavorati non è specificato. Tuttavia, ci permette di capire il meccanismo che porta a questa decisione. Una famiglia priva di reddito deve arbitrare tra spese immediate e continuità scolastica. L’occupazione infantile sta diventando una risposta alla crisi fiscale della famiglia, in quanto aumenta il rischio di lasciare la scuola prima a lungo termine.

Perché l’esilio a una regione povera rende più difficile la solidarietà

Le famiglie sfollate non si stabiliscono in uno spazio economicamente neutrale. Bekaa e Baalbek-Hermel sono essi stessi affetti dal declino dell’attività, dagli effetti della guerra e dal degrado del potere d’acquisto. Nei villaggi ospitanti, i residenti hanno perso il reddito o hanno lasciato le loro case. I commercianti stanno vedendo il loro calo di vendite. I parenti che ospitano o aiutano i nuovi arrivati spesso condividono risorse insufficienti. Questa realtà distingue la solidarietà immediata dalla cura sostenibile. Alloggio in famiglia può evitare alcune settimane di spesa, ma non crea i mezzi per finanziare medicina, scuola o elettricità per mesi.

La situazione di Nabi Chit mostra questo accumulo di fragilità. Le 40 famiglie del Sud aggiungono ad una popolazione locale comprovata. L’aiuto non può essere valutato esclusivamente per numero di pacchetti distribuiti. Essa deve anche tener conto della capacità delle famiglie di trovare lavoro, della disponibilità di alloggi e dell’accesso ai servizi. I dati disponibili non danno il numero totale di persone sfollate in tutto il Bekaa. Sarebbe quindi ingiustificato estrapolare la figura di Nabi Chit a tutte le località. Questo caso, tuttavia, permette di osservare in pratica come una crisi di spostamento diventa una crisi di reddito e servizi nella regione ospitante.

Figure utili, ma nessuna misura generale di abbandono

Tre dati danno un’idea immediata della crisi, senza pretendere di riassumerla. A Nabi Chit, l’indagine conta circa quaranta famiglie dal sud. Ahmad deve trovare un ulteriore $150 per coprire il suo unico affitto mensile. Il figlio di Abu Ali accetta una remunerazione giornaliera di 350.000 sterline per sostenere la sua casa. Queste cifre non sono intercambiabili: la prima misura è una presenza locale, la seconda è un deficit individuale di cassa, la terza il prezzo a cui un adolescente scambia la sua presenza a scuola per un reddito. Il loro interesse è proprio in questa differenza. Essi rivelano diverse dimensioni dello stesso spostamento prolungato, senza consentire il calcolo di un tasso di povertà generale o di una media regionale.

Questi includono un numero consolidato di famiglie sfollate che vivono al di fuori dei centri collettivi, una misura dell’affitto effettivamente pagato e un monitoraggio della frequenza di assistenza ricevuta. C’è anche una carenza di bambini che hanno abbandonato la scuola per motivi amministrativi o finanziari. Queste assenze non devono essere riempite da stime inventate. Prevengono di misurare l’entità del fenomeno e di confrontare le località. complicano l’identificazione delle famiglie che escono dalla distribuzione perché risiedono in alloggi privati, a volte con parenti, e non in strutture di ricezione visibili. Il problema della mappatura degli aiuti è quindi anche quello della conoscenza delle reali necessità.

Assistenza territoriale, mentre le esigenze seguono le famiglie

La maggiore preoccupazione è il divario tra la posizione delle persone sfollate internamente e le aree prioritarie di assistenza. Le famiglie hanno talvolta scelto il Bekaa per evitare un’ulteriore esposizione ai combattimenti o per raggiungere i parenti. Le agenzie umanitarie, da parte loro, spiegano il loro focus sul Sud. Questa differenza non significa che i bisogni siano scomparsi nelle regioni ospitanti. Ha detto che la mappa degli interventi non poteva più corrispondere a quella delle persone vulnerabili. Una famiglia rimane spostata anche quando non vive in un centro di alloggio ufficiale o quando si è allontanata dalle aree più pubblicizzate.

Le testimonianze raccolte descrivono difficoltà simultanee nell’edilizia abitativa, nell’energia, nel cibo e nella scuola. Questi bisogni sono collegati. Il mancato pagamento dell’affitto minaccia l’alloggio; la mancanza di elettricità rende la vita quotidiana più costosa; La mancanza di reddito provoca un bambino al lavoro; L’interruzione della distribuzione alimentare aumenta la pressione su un bilancio già inadeguato. Una risposta limitata a un unico elemento di spesa può quindi spostare il problema piuttosto che risolverlo. Le informazioni disponibili non consentono di quantificare il costo totale di un’adeguata assistenza. Tuttavia, essi identificano situazioni specifiche che dovrebbero essere verificate dalle agenzie di aiuto.

Come approcci invernali, i costi di riscaldamento possono peggiorare questi arbitrato. Le famiglie intervistate non descrivono solo una temporanea mancanza di pacchi. Parlano di un giorno in cui il reddito, l’abitazione e la scuola non tengono più insieme. Per Ahmad, la prima scadenza rimane l’affitto da 200 dollari. Per Abu Ali, divenne la scuola interrotta dei suoi figli. In entrambi i casi, lo spostamento continua senza orizzonte di ritorno sufficientemente sicuro o chiaramente identificato supporto regolare. Il contrasto tra queste esigenze e il riorientamento geografico degli aiuti spiega perché alcune famiglie del Sud che vivono nel Bekaa sono, infatti, delle priorità di assistenza.

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