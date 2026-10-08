Libano: Joseph Aoun chiede un accordo con Israele

Joseph Aoun ricevette Kaja Kallas a Baabda e difese i negoziati con Israele. L’UE conferma la sua sicurezza e il suo sostegno umanitario per il Libano.

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Giovedì 8 ottobre, il presidente libanese Joseph Aoun ha ricevuto il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, al Palazzo Presidenziale di Baabda. Ha difeso la negoziazione come unica alternativa alla guerra con Israele, denunciando la non conformità con gli impegni israeliani nel sud del Libano. L’Unione europea ha ribadito il suo impegno a sostenere l’esercito libanese, le forze di sicurezza e i settori umanitari.

Il presidente Joseph Aoun ha posto la stabilità del Libano al centro delle sue discussioni con Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giovedì 8 ottobre 2026, al Palazzo Baabda. L’incontro si è concentrato sulla situazione della sicurezza nel sud del paese, sulle relazioni con Israele, sul sostegno europeo alle istituzioni libanesi e sulle prevedibili riforme economiche.

Il Capo di Stato ha sottolineato il legame tra la sicurezza del Libano e il suo ambiente regionale ed europeo. « C’è un legame stretto tra stabilità del Libano e quella dell’Europa e della regione », ha detto.

Questa posizione viene come Beirut cerca di consolidare le sue istituzioni e di ottenere il sostegno internazionale di fronte a continue tensioni con Israele. Joseph Aoun ha sottolineato la necessità di una soluzione negoziata, considerando che un accordo è l’unico modo per porre fine allo stato di ostilità tra i due paesi.

Joseph Aoun difende i negoziati con Israele

Nel suo incontro con Kaja Kallas, Joseph Aoun ha presentato la negoziazione come una necessità di evitare un nuovo confronto militare.

« La negoziazione è l’alternativa alla guerra, e un accordo è l’unico modo per porre fine allo stato di ostilità tra Libano e Israele », ha detto il presidente libanese.

Questa dichiarazione chiarisce la posizione di Baabda: la riduzione duratura delle tensioni deve comportare un accordo politico e di sicurezza, piuttosto che la continuazione degli scontri.

Libano e Israele non hanno relazioni diplomatiche e rimangono ufficialmente in uno stato di guerra. Il loro confine è stato un’area di tensione militare e politica per decenni.

In questo contesto, le osservazioni del presidente libanese non costituiscono l’annuncio di un imminente accordo. Essi riaffermano un orientamento diplomatico che favorisce la negoziazione per garantire impegni che possano garantire una stabilità duratura al confine.

Joseph Aoun, tuttavia, non ha annunciato né un calendario per le discussioni né un nuovo meccanismo di negoziazione. Restano quindi da definire le modalità di un eventuale accordo.

L’esercito libanese continua la sua distribuzione a sud di Litani

Il presidente libanese ha anche discusso l’attuazione del regime di sicurezza nel sud del paese.

Gli assicurò che l’esercito libanese stava assolvendo pienamente le sue missioni nelle aree in cui si dispiegava a sud del fiume Litani, in conformità con l’accordo quadro di cui all’incontro.

« L’esercito libanese sta assolvendo pienamente il suo dovere in aree dove ha dispiegato a sud del fiume Litani », ha detto Joseph Aoun.

Tuttavia, il Capo di Stato ha accusato Israele di non rispettare le disposizioni dell’accordo.

Questa distinzione è centrale per il discorso presidenziale. Joseph Aoun presenta le responsabilità assunte dall’istituzione militare libanese, denunciando gli impegni che, secondo lui, rimangono incompiuti dal lato israeliano.

Il sud di Litani rappresenta un settore strategico per la sicurezza del Libano. Il dispiegamento dell’esercito in questa regione è un elemento essenziale di accordi per ridurre il rischio di confronto con Israele.

Il presidente non ha fornito, nelle dichiarazioni riportate alla fine della riunione, un elenco dettagliato del numero di personale schierato o un elenco dettagliato delle disposizioni che ha accusato Israele di non applicare.

Le sue dichiarazioni sottolineano tuttavia l’importanza attribuita dalle autorità libanesi alla presenza dell’esercito nazionale nelle zone di confine.

Kaja Kallas conferma la disponibilità dell’Unione europea

La riunione di Baabda ha anche affrontato le forme di assistenza che l’Unione europea potrebbe fornire al Libano.

Kaja Kallas ha dichiarato che l’Unione europea era disposta a fornire l’assistenza necessaria al paese, in particolare nei settori della sicurezza, sociale e umanitario.

Tale assistenza potrebbe essere data priorità all’esercito libanese e alle forze di sicurezza interne.

Il funzionario europeo ha anche menzionato le agenzie coinvolte nel settore sociale e umanitario.

Questa dichiarazione riflette la volontà europea di mantenere il sostegno alle istituzioni responsabili della sicurezza interna e della stabilità del paese.

L’esercito libanese occupa un posto speciale in questa cooperazione. Il suo ruolo nel sud del Libano, direttamente citato da Joseph Aoun, fa del suo rafforzamento una sfida importante per i partner internazionali di Beirut.

Un altro potenziale beneficiario di questa assistenza è le Forze di Sicurezza Interna. Essi svolgono compiti separati da quelli dell’esercito, comprese le forze dell’ordine e la sicurezza pubblica.

La dimensione sociale e umanitaria del sostegno europeo risponde alle difficoltà che il Libano continua ad affrontare.

Tuttavia, Kaja Kallas non ha annunciato alcun importo specifico o nuovi programmi di assistenza nelle dichiarazioni presentate dopo l’intervista.

La portata finanziaria e operativa degli impegni europei dovrebbe quindi essere chiarita in una fase successiva.

La stabilità del Libano come problema europeo

Joseph Aoun ha sottolineato le conseguenze regionali e internazionali della situazione libanese.

Con l’istituzione di un collegamento diretto tra la stabilità del Libano, quella dell’Europa e quella del Medio Oriente, il presidente ha cercato di porre le questioni di sicurezza libanese in un quadro più ampio.

Questo approccio sottolinea l’importanza che Beirut attribuisce all’impegno europeo negli sforzi di stabilizzazione.

La situazione in Libano riguarda diverse questioni seguite dalle istituzioni europee, tra cui la sicurezza regionale, lo spostamento e l’aiuto umanitario.

Il sostegno alle istituzioni libanesi sembra quindi uno strumento per contribuire alla stabilità del paese.

Le dichiarazioni di Kaja Kallas esprimono questa preoccupazione concentrandosi sulle capacità delle istituzioni di sicurezza e sui bisogni sociali.

Tuttavia, l’incontro non ha portato all’annuncio di una nuova iniziativa diplomatica europea tra Libano e Israele nell’informazione pubblica.

L’Unione europea ha confermato soprattutto la sua disponibilità ad accompagnare le autorità libanesi nei settori citati durante l’intervista.

Joseph Aoun riafferma il suo impegno per le riforme economiche

Oltre alle questioni di sicurezza, il presidente libanese ha affrontato le riforme economiche necessarie per la ripresa del paese.

Joseph Aoun assicurò che il Libano rimase impegnato nella loro attuazione.

In particolare, ha fatto riferimento all’adozione del Financial Deficit Act, generalmente indicato come Financial Loss Allocation Act (il Financial Loss Allocation Act)diritto del gap finanziario).

Questo testo è uno dei temi sensibili del processo di ristrutturazione del settore finanziario libanese.

Esso dovrebbe contribuire a definire il trattamento delle perdite accumulate nel sistema finanziario e le responsabilità connesse alla loro allocazione.

Il Presidente ha presentato la sua adozione come un passo verso la firma di un accordo con il Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Questa dichiarazione conferma che le autorità libanesi considerano ancora un programma con il FMI come un obiettivo importante della loro politica economica.

Il problema rimane particolarmente importante dal crollo finanziario iniziato nel 2019, che ha profondamente colpito le banche, le finanze pubbliche e l’accesso dei depositanti alle loro economie.

La distribuzione delle perdite rimane uno dei principali ostacoli ad una completa ristrutturazione del sistema bancario.

Il contenuto finale della legislazione e la sua applicazione determineranno alcune delle conseguenze per le istituzioni finanziarie, i depositanti e le finanze pubbliche.

Joseph Aoun non ha specificato una data per l’adozione del testo o per un eventuale accordo con il FMI.

Due priorità per le relazioni tra Beirut e Bruxelles

L’intervista tra Joseph Aoun e Kaja Kallas ha così rivelato due priorità immediate nelle relazioni tra il Libano e l’Unione europea.

La prima riguarda la sicurezza, con il sostegno alle forze armate libanesi e la ricerca di una soluzione negoziata alle tensioni con Israele.

La seconda riguarda la ripresa economica e istituzionale, le cui riforme finanziarie costituiscono un elemento centrale.

Questi due file hanno orari separati.

Sul fronte della sicurezza, le autorità libanesi evidenziano le missioni svolte dall’esercito a sud dei Litani, mentre chiedono l’attuazione degli impegni israeliani.

Il progresso economico dipende, tra l’altro, dall’adozione della legislazione sulle perdite finanziarie e sulle discussioni con il FMI.

Per l’Unione europea, il proseguimento dell’aiuto annunciato dovrà essere tradotto in misure concrete, i cui dettagli restano da chiarire.

Alla fine della riunione di Baabda, non erano stati comunicati nuovi importi di aiuti europei, programmi di negoziazione con Israele o calendario legislativo per la legge sulla perdita finanziaria.

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