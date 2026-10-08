Ciclismo: Il Libano vince il bronzo al campionato arabo

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Il Libano ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati di ciclismo arabi in Siria. Nel processo di tempo della squadra junior, Béchara El-Hajjj, Ahmad Machmouchi e Robin Tankarian hanno finito terzo. Una performance collettiva che premia i giovani ciclisti libanesi e la loro supervisione in questa competizione ciclistica regionale.