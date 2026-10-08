Ciclismo: Il Libano vince il bronzo al campionato arabo

La selezione del ciclismo libanese ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria junior ai Campionati di ciclismo arabi in Siria. I giovani piloti libanesi terminarono al terzo posto nel processo di squadra.
Il Libano si è distinto ai Campionati Arabi di Ciclismo in Siria, vincendo il terzo posto nella squadra di prova a tempo tra i giovani. Questa performance consente alla selezione nazionale di partire con una medaglia di bronzo in una disciplina che richiede velocità, resistenza e coordinamento tra i piloti.
La squadra libanese consisteva in tre giovani ciclisti: Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi e Robin Tankarian. Insieme, hanno ottenuto un posto sul podio di questa competizione regionale, che riunisce selezioni nazionali arabe.
Tre giovani ciclisti rappresentano il Libano
La medaglia di bronzo riconosce la partecipazione di Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi e Robin Tankarian nel processo di tempo.
A differenza delle corse stradali tradizionali, questa disciplina si basa sulle prestazioni collettive. I corridori devono mantenere una velocità elevata mentre coordinano i loro sforzi per limitare la resistenza all’aria e ottimizzare il loro tempo di viaggio.
Il terzo posto ottenuto dal trio libanese è il risultato principale riportato per la selezione junior in questo evento. Il tempo raggiunto, le differenze con le prime due squadre e la classifica completa non sono state specificate.
Una delegazione guidata dalla Federazione Ciclismo libanese
La delegazione libanese in Siria è diretta da Jean Zoghbi, vicepresidente della Federazione Ciclismo libanese.
La guida tecnica è fornita da Bassel Rabab, responsabile del supporto alla selezione nazionale.
Questa partecipazione ai Campionati Arabi permette ai giovani ciclisti libanesi di competere con i loro omologhi della regione in un contesto internazionale.
La medaglia di bronzo vinta nel tempo della squadra premia gli sforzi del trio libanese e la sua mentorship.
Le informazioni fornite non specificano se la selezione junior deve ancora partecipare ad altri eventi durante questi campionati tenuti in Siria.
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