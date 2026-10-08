Elettricità in Libano: 300 milioni di dollari di tassa pubblica pagata al centro della roccaforte del governo

L’elettricità in Libano richiederebbe circa 300 milioni di dollari in fatture non retribuite dal governo. Questo debito ha alimentato il conflitto tra Joe Saddi e Nawaf Salam, sulla base di un boicottaggio del governo. Tra gli acquisti di carburante, le tariffe contestate e i risparmi annunciati, il settore elettrico attende decisioni finanziarie concrete.

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Un debito statale al proprio fornitore

Circa 300 milioni di dollari: questa è la quantità di denaro che le amministrazioni pubbliche e le istituzioni dovrebbero avere a Electricity Lebanon, secondo gli elementi avanzati nel dibattito governativo dell’8 ottobre 2026. La cifra arriva in un momento in cui il ministro dell’energia Joe Saddi sospende la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio dei ministri. Non si dimette e continua a gestire il suo portafoglio. Ma i suoi sostenitori puntano all’insediamento di bollette pubbliche come una delle condizioni dell’adeguamento elettrico. Il paradosso è notevole: lo stato chiede alla sua istituzione di operare con più disciplina finanziaria, mentre alcuni dei suoi componenti non pagherebbero per il loro consumo. Tuttavia, questo preteso reclamo non è un importo di denaro immediatamente disponibile. Dobbiamo ancora sapere chi deve fare cosa, quanto tempo, e su quale base le somme sono state calcolate.

Il dossier non deve essere confuso con le perdite storiche del settore o con il costo totale delle sovvenzioni pubbliche. Una fattura non retribuita rappresenta un reclamo registrato o rivendicato dal fornitore; una perdita operativa misura uno squilibrio tra entrate e spese; Un altro tipo di flusso è un anticipo rispetto al Fondo Consolidated Revenue. Queste categorie possono attraversare senza essere intercambiabili. Tuttavia, le informazioni pubblicate non forniscono una tabella dei conti che possono essere accreditate o riconciliate tra l’elettricità del Libano e ogni amministrazione. Né possono stabilire quale parte dei 300 milioni sarebbe riconosciuta senza disputa. Questo è il primo limite del caso: l’importo è già oggetto di una battaglia politica, mentre la sua composizione dettagliata non è resa pubblica nei documenti stampa esaminati.

Reclami che possono bloccare gli acquisti di carburante

La questione del pagamento è centrale perché la produzione di elettricità richiede spese regolari. Gli acquisti di carburante non si accontentano di promesse di recupero. I contanti sono richiesti a una data determinata, i contratti di fornitura sono organizzati e i pagamenti sono mantenuti. Una grande pretesa sugli enti pubblici può quindi indebolire il funzionamento dell’istituzione anche se è inclusa nei suoi conti. Ma sarebbe abusivo dire che l’unico recupero dei 300 milioni garantirebbe una dieta continua. La quantità di energia prodotta dipende anche dallo stato degli impianti, contratti, reti e capacità di distribuzione. Un flusso di cassa eccezionale può alleviare il flusso di cassa senza correggere duramente le cause del deficit strutturale.

La difficoltà è maggiore quando il debitore appartiene allo Stato. Il dipartimento o l’istituzione interessata non possono avere i crediti necessari per l’insediamento. In questo caso, un pagamento a Electricité du Liban richiede un arbitrato di bilancio: spostare una spesa, aprire stanziamenti o pagamenti incalzanti. La transazione migliora il flusso di cassa del fornitore, ma non crea solo ricchezza pubblica. Si muove una carica tra entità. L’effetto netto sulle finanze dello Stato dovrebbe quindi essere conosciuto, non solo l’importo ricevuto dall’elettricità dal Libano. Le fonti consultate non dettagliano questi arbitrato. Soprattutto, essi stabiliscono che la liquidazione dei debiti è diventata un argomento centrale dei parenti del ministro nel loro confronto con l’esecutivo.

Chi deve pagare? link mancante al file

Un controllo serio dovrebbe iniziare identificando i debitori. I governi centrali, gli enti autonomi e le istituzioni pubbliche non sono necessariamente conformi alle stesse regole di finanziamento. Alcuni possono pagare le loro fatture direttamente; altri dipendono dai trasferimenti di bilancio; Altri ancora possono sfidare il consumo o le disposizioni di fatturazione. Senza ventilazione, è impossibile determinare dove il blocco principale è. La cifra di 300 milioni non dice se alcuni grandi debitori concentrano la maggior parte degli arretrati o se quelli non retribuiti sono dispersi tra molte istituzioni. Né ha detto quale parte potrebbe essere recuperato entro poche settimane e quale parte richiederebbe un piano pluriennale.

La cronologia dei reclami è altrettanto decisiva. Un vecchio debito può essere stato registrato in diverse condizioni tariffarie e monetarie di oggi. Essa può anche aver provocato pagamenti parziali, compensazioni o sfide amministrative. Il valore del dollaro richiede quindi un metodo di conversione esplicito. Senza questi dettagli, qualsiasi stima del ritorno di un’operazione di recupero rimane fragile. Per i decisori, la priorità dovrebbe essere quella di pubblicare una dichiarazione datata, verificata e disaggregata, e poi di distinguere gli importi dovuti immediatamente da quelli che richiedono una decisione legale o di bilancio. Questo approccio aiuterebbe ad emergere da un’opposizione tra dichiarazioni politiche e negazioni generali.

Joe Saddi rende l’elettricità un test per Nawaf Salam

La crisi scoppia in un contesto di tensione tra Nawaf Salam e le Forze libanesi. Joe Saddi scelse di non sedersi al Consiglio dei ministri pur mantenendo la gestione del suo ministero. Ha incontrato il presidente Joseph Aoun e poi il primo ministro il 7 ottobre. L’opzione di dimissioni è menzionata in informazioni politiche, senza essere conservata. Le Forze libanesi difendono il ministro e accusano il governo di ritardare le decisioni che potrebbero ridurre l’onere per i cittadini. Il problema degli arretrati pubblici diventa quindi più di un problema contabile: viene utilizzato per mettere in discussione la capacità dell’esecutivo di far rispettare i propri obblighi finanziari.

Il metodo di Saddi, tuttavia, presenta una contraddizione istituzionale. Le misure che essa richiede richiedono la cooperazione interministeriale e le decisioni collettive, proprio all’interno di un organismo in cui si rifiuta di partecipare. Il boicottaggio può aumentare la pressione politica, ma non sostituisce una decisione di bilancio o un programma di pagamento. Nawaf Salam preferisce il dialogo per il momento. Le informazioni disponibili non confermano che è stato raggiunto un compromesso sui crediti o che le amministrazioni debitorie hanno ricevuto un ordine di liquidazione. Il fascicolo rimane quindi sospeso da atti verificabili: una dichiarazione di importi, una decisione sulla loro assunzione e pagamenti effettivi.

I 300.000 libbre di costi fissi, un altro fronte della disputa

I pagamenti non retribuiti non sono l’unica pretesa nel dibattito. Il sostegno del ministro sfida anche un aumento di 300.000 sterline libanesi applicate alla parte fissa della fattura per ogni ulteriore cinque ampere. Il meccanismo è distinto dal prezzo pagato per l’energia effettivamente consumata. Esso colpisce il potere sottoscritto e può quindi influenzare un abbonato anche quando il suo consumo rimane limitato. La sua rimozione è presentata come una misura immediata di sollievo. Ma solleva una domanda che le informazioni disponibili non permettono di quantificare: quanto contribuisce all’elettricità del Libano per un anno, e come può compensare la sua scomparsa?

Il confronto con i generatori privati rafforza la portata politica del dibattito. I media favorevoli a Saddi sostengono che la corrente pubblica costerebbe circa 15 centesimi in meno per una quantità paragonabile di elettricità. Tuttavia, questa pretesa richiede un confronto uniforme: la stessa quantità di energia, gli stessi periodi, compresi i costi fissi e le stesse condizioni di potenza. Il costo reale per una famiglia dipende dalla combinazione di cibo pubblico e privato. Un aumento delle ore di fornitura da parte della rete nazionale potrebbe ridurre gli acquisti da generatori, ma l’economia dipenderebbe dalla disponibilità effettiva di energia. Senza una simulazione del profilo di consumo, il differenziale pubblicizzato rimane un argomento da esaminare, non un’economia garantita per ogni famiglia.

Cinquecento milioni di risparmi annunciati: cosa misura questa cifra?

Un altro importo va in difesa del ministro: fino a 500 milioni di dollari in potenziali risparmi per i cittadini e lo stato. Dà alla controversia una dimensione molto più ampia delle fatture non pagate da sola. Ma il suo metodo di calcolo non è dettagliato negli elementi disponibili. Il periodo scelto non è chiaramente stabilito; la ripartizione tra famiglie e finanze pubbliche non è specificata; gli investimenti necessari non sono quantificati. L’importo deve quindi essere presentato per quello che è: una proiezione politicamente sostenuta, non un risultato contabile già riconosciuto. Sarebbe particolarmente fuorviante aggiungere fino a 300 milioni di crediti, in quanto il recupero del debito e dei risparmi sono due operazioni diverse.

Per verificare tale proiezione, devono essere identificate le misure atte a produrre i guadagni. Si tratta di ridurre gli acquisti di energia da generatori, migliorare l’efficienza della rete, recuperare più bollette o ridurre alcune spese pubbliche? Ognuna di queste leve ha un proprio programma e costi. Alcuni possono beneficiare delle famiglie senza migliorare immediatamente i conti dell’istituzione. Altri possono aumentare le entrate dell’elettricità del Libano senza ridurre la bolletta del consumatore totale. Fino a quando questi effetti sono separati, la cifra di 500 milioni funziona più come marcatore del braccio del governo che come valutazione indipendente del piano.

Il precedente di Zahlé e i limiti di una soluzione locale

Il modello di alimentazione di Zahlé ritorna regolarmente alle discussioni sulla riforma. Il suo interesse è quello di dimostrare che un’organizzazione locale può, in determinate condizioni, offrire un servizio più regolare di quanto si conosca in altre regioni. Ma il caso non può servire come prova automatica che la generalizzazione sarebbe semplice. La rete nazionale deve servire aree molto diverse in termini di densità, consumo, infrastrutture e costi di connessione. Gli accordi locali si basano anche su condizioni contrattuali e tecniche non necessariamente riproducibili su larga scala. L’argomento merita un’indagine separata, basata su contratti e costi effettivi, piuttosto che invocare il modello come risposta universale.

Il dibattito Zahlé sottolinea tuttavia una domanda utile per il dossier del debito pubblico: la qualità del servizio e la disciplina di pagamento devono essere studiate insieme. Gli abbonati sono più propensi ad accettare tariffe elevate quando le ore di servizio sono basse. Da parte sua, uno stabilimento privato con ricavi regolari sta lottando per finanziare un servizio stabile. Lasciare questo cerchio richiede impegni reciproci, misurabili e pubblici. Ciò comporta simultaneamente il monitoraggio di ricevute, ore correnti, costi di carburante e interruzioni di servizio. Nessuna di queste serie dettagliate è fornita degli importi politici discussi all’inizio di ottobre.

Un file che richiede decisioni contabili prima che vengano effettuate dichiarazioni

La prima decisione utile sarebbe quella di fare un inventario delle somme dovute all’elettricità del Libano da parte di enti pubblici efficaci contro terzi. Esso deve specificare, per ogni debitore, l’importo richiesto, l’importo riconosciuto, i periodi interessati e qualsiasi controversia. La seconda sarebbe quella di stabilire un programma di regolamento compatibile con la capacità di bilancio. Il terzo sarebbe quello di pubblicare l’uso di ulteriori entrate, come ad esempio gli acquisti di carburante, la manutenzione, il rimborso delle obbligazioni o la creazione di una riserva di cassa. Questi passi non sostituiranno una riforma globale del settore, ma contribuiranno a valutare se i pagamenti pubblici migliorano effettivamente il servizio.

A partire dall’8 ottobre 2026, le prove disponibili non confermano che i 300 milioni di dollari sono stati controllati, che è stato adottato un programma o che sono stati avviati nuovi pagamenti. Essi mostrano, tuttavia, che il problema è diventato uno dei punti principali di attrito tra Joe Saddi e Nawaf Salam. Il Ministro vuole decisioni sui ricavi e sulle tariffe; il Primo Ministro deve arbitrare tra le esigenze del settore e quelle di tutte le amministrazioni. Dietro la spettacolare quantità è quindi una domanda più precisa: lo stato è in grado di organizzare i propri pagamenti e di riferire pubblicamente, prima di chiedere agli abbonati di sopportare nuove spese?

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