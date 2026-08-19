Nawaf Salam contro le 57 rimostranze dell’opposizione

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Gebran Bassil vuole riportare il governo di Nawaf Salam al Parlamento con 57 punti. Il Presidente del Movimento Patriottico Libero chiede una sessione di monitoraggio pubblico per affrontare l’esecutivo con i suoi impegni in materia di riforme, guerra, armi e accordi di sicurezza conclusi o discussi dall’inizio del suo mandato. Tuttavia, il problema va oltre il contenuto di queste rimostranze. Un anno dopo una prima sessione che aveva in gran parte rinnovato fiducia nel gabinetto, Basil deve dimostrare che ora può trasformare le critiche accumulate contro Nawaf Salam in un equilibrio di forza parlamentare. E prima di questo, deve convincere Nabih Berri a chiamare la Camera.

Gebran Bassil non chiede più solo al governo le risposte. Ha chiesto un confronto davanti ai membri. In una conferenza stampa del 19 agosto 2026, il presidente del Movimento Patriottico Libero (FPC) ha annunciato che l’opposizione aveva57 punti su cui intende tenere conto dell’ufficio di Nawaf SalamHa chiesto una sessione pubblica sul monitoraggio delle azioni governative.

La figura dà un’architettura all’offensiva, ma non deve essere detto più delle informazioni disponibili. I 57 punti non sono stati pubblicati sotto forma di inventario per dettagliarli uno per uno. D’altra parte, Basilio ha chiaramente individuato le aree su cui intende mettere in discussione l’esecutivo: l’attuazione delle riforme promesse, la gestione della guerra e la sua iniquità, la questione delle armi, l’accordo quadro con Israele e, soprattutto, la possibile esistenza di testi di sicurezza che non sarebbero stati resi pubblici.

È questa ultima domanda che dà all’offensiva una dimensione al di là della controversia tradizionale tra il PLC e il governo.

Bassil vuole che Nawaf Salam dica davanti alla Camera setutti gli impegni di sicurezza assunti a nome del Libano sono noti al Parlamento, o se gli allegati, le modalità di esecuzione o i documenti complementari esistono parallelamente ai testi ufficialmente pubblicati.

Bassil restituisce la promessa di riforma contro Salam

L’attacco inizia con il nome stesso che Nawaf Salam aveva dato al suo gabinetto: il governo di « riforma e salvataggio ».

Il suo programma ministeriale aveva fissato impegni specifici. Ha collegato il recupero dello stato al ripristino della sua sovranità. Ha promesso di rafforzare l’indipendenza della magistratura, perseguire riforme economiche e finanziarie, ristrutturare il settore bancario e proteggere i diritti dei depositanti. Il governo si è inoltre impegnato a garantire un monopolio statale sulle armi e ad estendere la sua autorità in tutto il paese.

Bassil attacca così l’azienda su un criterio che lui stesso non ha scelto:il divario tra questo programma e i risultati raggiunti.

La sua formula è volutamente mordente. Il governo, ha detto, rischia di passare da un governo « risparmio e riforma » a un governo « rilievo »« rescue contro la riforma ».

L’accusa non significa che nessuna riforma sia stata intrapresa. È per sostenere che l’azione del gabinetto non è più fino al mandato di riforma su cui Nawaf Salam aveva cercato la fiducia dei deputati.

Il verbale giudiziario offre anche un esempio concreto della complessità di questa valutazione. La riforma dell’organizzazione della magistratura progredì bene fino a quando non fu approvata una legge. Tuttavia, nel febbraio 2026 il Consiglio costituzionale ha annullato l’intero testo, in particolare a causa di una violazione dei requisiti costituzionali del Consiglio supremo della magistratura. I membri del CPL erano tra gli autori di uno degli appelli.

Il risultato politico è paradossale: il governo può sostenere che la riforma è stata intrapresa; i suoi oppositori possono rispondere che una delle principali riforme istituzionali non è riuscita a sopravvivere al controllo costituzionale.

Questo è esattamente il tipo di confronto che Bassil ora vuole portare in Camera.

Guerra e armi: il governo ha affrontato i propri impegni

Il secondo fronte è altrimenti più sensibile in quanto riguarda le armi e la sovranità.

Il programma governativo non era soddisfatto delle formulazioni generali. Ha affermato il diritto dello Stato di esercitare la sua autorità su tutto il territorio e il principio che le armi dovrebbero essere la responsabilità dello Stato.

Alla sessione parlamentare del luglio 2025, Nawaf Salam aveva ulteriormente chiarito questa linea. Aveva difeso l’azione dell’esercito a sud dei Litani e affermò che il governo voleva continuare l’estensione della sovranità statale a nord e a sud del fiume.

Basil, tuttavia, non si avvicina al caso da una difesa dello status quo militare. Le sue posizioni precedenti mostrano che anche lui ritiene che il problema delle armi debba essere risolto. In particolare, la sua divergenza riguardail metodo, le controparti ottenute dal Libano e le condizioni in cui gli impegni sono fatti mentre Israele mantiene posizioni sul territorio libanese.

All’inizio del 2026, descrisse i negoziati in corso come concessioni e difese l’idea di una strategia libanese per recuperare simultaneamente i diritti del Libano e affrontare la questione delle armi di Hezbollah.

Quindi la domanda che chiede al governo è meno « dobbiamo risolvere il problema delle armi? » che è« che il Libano accettò di stabilirlo, secondo quale calendario e contro quali obblighi israeliani? »

Questa distinzione è essenziale per capire la sua offensiva.

Il vero punto sensibile: c’è un altro testo?

Il terzo fronte riguarda l’accordo quadro e la sua componente di sicurezza.

Il dibattito non è teorico. Alla fine del giugno 2026, le informazioni rilasciate sull’accordo già prevedevano che l’esercito libanese avrebbe gradualmente ripreso il controllo del territorio e che le modalità concrete sarebbero state specificate da un meccanismo di sicurezza. Questo componente dovrebbe affrontare, tra l’altro, i meccanismi di verifica, la distribuzione e l’attuazione degli impegni in materia.

Nelle settimane seguenti, le informazioni contraddittorie circolarono.

I media hanno pubblicato ciò che hanno presentato come elementi di un« integratore sicuro »a volte descritto come un segreto. I rapporti attribuiti alle fonti israeliane comprendevano meccanismi di verifica, lo smantellamento delle infrastrutture e delle condizioni militari per un progressivo ritiro israeliano.

Ma non tutte queste versioni potrebbero essere autenticate indipendentemente.

Più importante,la presidenza libanese ha pubblicamente negato, all’inizio di agosto, l’esistenza di un « integratore di sicurezza segreto ».

È in questo campo di contraddizione che Bassil pone la sua domanda.

Non basta quindi scrivere che il capo della CPL accusa il governo di aver firmato un accordo segreto. Tale affermazione andrebbe oltre ciò che è stabilito. Quello che vuole è politicamente più preciso:che il governo apparisca davanti al Parlamento e dichiari ufficialmente quali testi esistono, che sono stati approvati, che sono ancora in fase di negoziazione e se i documenti di attuazione accompagnano l’accordo pubblicato.

La differenza è fondamentale.

La sessione parlamentare potrebbe trasformare una controversia alimentata da perdite e smentite in una questione istituzionale rivolta direttamente al Primo Ministro.

Bassil ha già provato: nel 2025, Salam aveva vinto

Questa offensiva ha un precedente che non può essere ignorato.

Il 15 e 16 luglio 2025, il Parlamento aveva già dedicato due giorni al controllo del governo Salam. Più di 50 deputati avevano chiesto il pavimento. Armi, sovranità, riforme, servizi pubblici e la situazione economica avevano dominato gli interventi.

Bassil aveva quindi indicato che il suo gruppo aveva inoltrato una serie di domande al governo che riteneva non riceveva risposte soddisfacenti.

Nabih Berri gli aveva dato un’indicazione procedurale molto chiara:trasformare le questioni in interrogatoriose voleva andare oltre.

Bassil aveva finalmente chiesto un voto di fiducia.

Il risultato era inequivocabile:69 deputati avevano rinnovato la loro fiducia nel governo, 9 avevano votato contro e 4 si erano astenuti.Le nove voci ostili corrispondevano ai deputati del blocco Basilico presenti in questa battaglia.

Questo precedente cambia la lettura dell’offensiva del 19 agosto 2026.

La domanda non è semplicemente se Bassil può mettere Nawaf Salam nei guai in un discorso. Lo aveva già affrontato in Parlamento e, aritmeticamente, aveva perso.

Per la nuova iniziativa di essere un vero e proprio test per il Primo Ministro, un cambiamento deve aver avuto luogo dal luglio 2025:i membri che avevano sostenuto Salam devono ora accettare di contestarlo con il CPL, o almeno di sottoporre la sua azione ad un controllo molto più grave.

Questo è esattamente ciò che i 57 punti dovrebbero permettere.

Dalle domande alle richieste: la procedura conta

La differenza tra una domanda e un’inchiesta non è solo semantica.

Il controllo parlamentare permette ai membri di interrogare il governo sulle sue azioni. Ma un’indagine apre una sequenza politicamente più pesante. Dopo le risposte del governo e il dibattito, la discussione può portare alla questione della fiducia.

Bassil conosce questa meccanica da quando l’ha usata nel luglio 2025.

La sua nuova richiesta mira quindi a spostare le critiche accumulate da allora da una fase politica a una fase istituzionale. I 57 punti devono essere oggetto del dibattito; l’assemblea pubblica deve fornire l’arena; La questione della fiducia è, sullo sfondo, lo strumento di pressione finale.

Ma Basilio non controlla solo la procedura.

Nabih Berri detiene la prima chiave

Ecco dove entra Nabih Berri.

Il Presidente della Camera ovviamente non decide il contenuto delle risposte di Nawaf Salam o il voto dei deputati. Tuttavia, ha un potere decisivo sull’organizzazione del lavoro parlamentare.

Senza una convocazione, i 57 punti rimangono un file di opposizione.

Con una sessione di screening, diventano domande che il governo deve rispondere pubblicamente agli occhi dell’Assemblea.

Il ruolo di Berri è tanto più interessante perché i suoi rapporti con Bassil non possono più essere ridotti al loro precedente confronto. Il 30 giugno 2026, i due uomini si incontrarono ad Ain al-Tinah. Bassil aveva quindi indicato di condividere con Berri diverse preoccupazioni, compreso il rifiuto di un confronto interno e la necessità di proteggere l’istituzione militare.

Berri ha anche espresso le proprie riserve su come l’accordo quadro dovrebbe essere trattato in modo istituzionale.

Ciò non significa in alcun modo che adotti le 57 rimostranze del CPL. Tuttavia, questo significa chealcune domande di Basilio sugli accordi di sicurezza e il loro trattamento istituzionale non sono completamente isolate nel paesaggio politico.

Il relatore è quindi in una posizione particolare. Convocare la seduta consentirebbe al Parlamento di prendere in considerazione questioni che sono state ampiamente discusse tra il governo, la presidenza, i negoziatori e i mediatori stranieri. Ma lo stesso incontro fornirà a Basil la piattaforma che chiede di trasformare la sua opposizione in un’offensiva organizzata.

Le 57 rimostranze testano anche l’opposizione

Questo è infine il paradosso dell’iniziativa.

Nawaf Salam sarà testato se la sessione si svolge, ma Gebran Bassil sarà testato anche.

Il precedente luglio 2025 ha dimostrato che potrebbe costringere il Parlamento a votare sul governo senza riuscire a riunirsi oltre la sua parte. L’armadio ha poi ripreso una comoda legittimità parlamentare con 69 voti.

Nell’agosto del 2026, la situazione era diversa. L’accordo quadro, le operazioni militari nel sud, le discussioni sulle armi, le questioni sulle modalità di sicurezza e le difficoltà delle riforme hanno moltiplicato le questioni di sfida.

Maaggiungere il malcontento non è sufficiente per fare un’opposizione.

Alcuni membri possono criticare i termini dell’accordo di sicurezza mentre sostengono Nawaf Salam. Altri possono incolpare il governo per non muoversi abbastanza velocemente sul monopolio delle armi. Altri ancora possono sfidare il suo record economico senza causare una crisi del governo.

I 57 punti annunciati da Bassil avranno quindi una funzione molto concreta se arriveranno in Camera: costringendo questi diversi critici a contare.

La sessione avrebbe quindi misurato due rapporti di potenza alla volta. La prima riguarda Nawaf Salam: quanti dei 69 voti che lo avevano sostenuto nel luglio 2025 sarebbero rimasti dietro il suo governo dopo un altro confronto sul suo record? La seconda riguarda Bassil: può finalmente trasformare una serie di critiche condivise da diversi campi in una strategia parlamentare comune?

Per il momento, questo doppio test rimane sospeso da una decisione più immediata. I 57 punti esistono politicamente, Bassil chiede il loro esame pubblicamente e il precedente del 2025 mostra quanto possa condurre una sessione di controllo. Spetta ora a Nabih Berri decidere se questo confronto entrerà veramente in Camera.