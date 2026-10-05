Nabatiyeh: come Nawaf Salam cerca di riportare lo stato nel cuore del Sud

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Da Washington a Nabatiyeh, due dimensioni della stessa cartella

Lo spostamento di Nawaf Salam a Nabatiyah non è limitato ad un tour ministeriale di una zona di guerra. Interviene quasi subito dopo la sua sequenza americana e si affianca due dimensioni della politica governativa: negoziare al di fuori del ritiro e della sovranità israeliana, e poi mostrare all’interno che lo stato può tornare al Sud con qualcosa di diverso da un discorso. La visita diventa così una prova di credibilità. Una sovranità difesa a Washington era di portata duratura solo se fu tradotta in amministrazione, scuole, ospedali, strade, acqua, elettricità e servizi in grado di funzionare a Nabatiyah e nelle località circostanti.

Il contesto rende l’esercizio particolarmente difficile. I bombardamenti israeliani e la distruzione continuano in diverse aree. I villaggi rimangono inaccessibili o sotto pressione militare pesante. I residenti che ritornano devono affrontare case danneggiate, infrastrutture distrutte e un’economia locale profondamente indebolita. In queste circostanze, la presenza dello Stato non può essere misurata esclusivamente dal numero di soldati o funzionari presenti durante una visita. Misura la possibilità di vivere di nuovo nelle località meridionali.

Tuttavia, la visita ha prodotto un segnale politico visibile. Ufficiali, di sicurezza e funzionari locali hanno accompagnato o accolto il Primo Ministro. Alcuni degli abitanti sono venuti per incontrarlo. Sheikh Abdel Hussein Sadek, imam di Nabatiyeh e figura influente della città, ricevuto. Questi elementi hanno dato allo spostamento una portata che le precedenti visite ufficiali nella regione non avevano sempre raggiunto. Il governo stava proprio cercando di dimostrare che poteva entrare nel Sud non come autorità esterna, ma come istituzione che avrebbe svolto le sue responsabilità in modo sostenibile.

La sovranità passa anche attraverso ospedale, scuola e rubinetto

Nawaf Salam ha scelto di insistere su una concezione concreta dello stato. In una regione in cui la sovranità è quasi sempre discussa attraverso armi, frontiere e risoluzioni internazionali, il suo discorso fa parte della questione ai servizi. Un cittadino non misura solo la presenza dello Stato alla bandiera posta su un edificio pubblico. Lo misura ad un’amministrazione che si apre, ad un ospedale che accoglie i malati, ad una scuola che normalmente può riprendere i corsi, ad una strada che può essere utilizzata e ad una rete idrica o elettrica che funziona.

Questo approccio risponde ad una vecchia debolezza del rapporto tra potere centrale e sud. Per decenni, la presenza pubblica è stata spesso percepita come insufficiente, discontinuo o più lenta delle strutture partigiane e comunitarie. La guerra ha ulteriormente aggravato questa situazione. La distruzione ha aumentato le esigenze in un momento in cui le finanze pubbliche rimangono molto limitate. Restaurare la sovranità significa, quindi, ripristinare simultaneamente una capacità amministrativa che lo Stato stava già lottando per raggiungere prima degli ultimi combattimenti.

Il governo sta cercando di rendere questa ricostruzione parte della sua politica di sicurezza. L’idea è semplice: chiedere agli abitanti di rivolgersi allo stato assume che possa soddisfare le loro esigenze. Un villaggio dove l’esercito è presente ma dove la scuola rimane chiusa e l’acqua non è presente è solo parte della normalità. Allo stesso modo, una famiglia non può tornare per molto tempo se deve scegliere tra stare vicino alla sua casa danneggiata senza servizi o continuare a vivere altrove.

Inviti a presentare offerte, ma il vero progetto deve ancora essere costruito

Gli annunci governativi riguardano diverse categorie di lavoro: riabilitazione di infrastrutture pubbliche, reti idriche ed elettriche, strutture sanitarie, scuole e strutture necessarie per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Il corpus si riferisce alle procedure di gara già avviate e altre in preparazione. Nel settore sanitario, le operazioni comportano anche attrezzature e riabilitazione di strutture danneggiate. In acqua ed elettricità, i registri tecnici e le procedure di allocazione devono essere utilizzati per riparare le reti e le strutture interessate.

Ma c’è una differenza fondamentale tra l’avvio di una procedura e l’avvio di un progetto. Un bando di gara significa che l’amministrazione ha identificato un bisogno, ha preparato un file e ha avviato il processo di aggiudicazione. Non garantisce che il finanziamento sia pienamente disponibile, che il contratto venga assegnato senza indugio o che l’azienda possa lavorare immediatamente in una zona ancora esposta. È proprio questa differenza che il governo dovrà spiegare per evitare che la proliferazione di pubblicità crei aspettative che non possono essere soddisfatte rapidamente.

Il Sud ha bisogno di una ricostruzione che combina emergenza e pianificazione. Le riparazioni temporanee sono essenziali per il ritorno. Tuttavia, non possono sostituire la riabilitazione sostenibile delle reti. Un gasdotto di riparazione sommaria, una strada aperta da un passaggio temporaneo o un edificio pubblico parzialmente restaurato può risolvere un problema immediato. Non sono ancora una ricostruzione completa. La transizione dall’urgenza alla normalità richiederà finanziamenti, appalti pubblici in corso, monitoraggio delle spese e, soprattutto, la sicurezza minima per le imprese al lavoro.

In Tair Falsay, un passaggio temporaneo riassume l’urgenza

Un esempio concreto illustra questa logica. Il Ministero dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, in coordinamento con l’Ufficio Nazionale Litani, ha iniziato a creare un ponte idraulico per sostituire temporaneamente un ponte distrutto a Tair Falsay durante gli scioperi israeliani. La soluzione deve ripristinare il traffico fino a quando il ponte permanente è riabilitato.

Questo tipo di intervento sembra modesto di fronte alla scala della distruzione. Eppure è essenziale per la vita quotidiana. Un ponte distrutto non taglia solo una strada. Esso estende il viaggio a una scuola, ospedale, affari o fattoria. Esso complica il movimento dei servizi di soccorso e aumenta il costo del trasporto di merci. Un incrocio intermedio può quindi avere un effetto immediato molto maggiore del suo apparente costo.

Ma questo esempio mostra anche il rischio di una ricostruzione a due velocità. Le soluzioni temporanee possono durare se i finanziamenti per i lavori finali sono ritardati. Il governo dovrà quindi evitare che l’emergenza diventi una nuova normalità costituita da ponti temporanei, reti minimamente riparate e edifici pubblici parzialmente funzionanti.

La memoria dei tredici membri della Sicurezza dello Stato

La visita di Nawaf Salam comprendeva anche una dimensione simbolica legata al prezzo pagato dalle istituzioni pubbliche. Il governo Nabatiyeh Serail è stato nominato « Serail dei Martiri di Sicurezza di Stato », in omaggio ai tredici membri della Direzione Generale della Sicurezza di Stato ucciso nell’attacco israeliano a Nabatiyeh il 10 aprile 2026. Salam ha presentato la targa commemorativa alla presenza di funzionari, membri di sicurezza e istituzioni militari, rappresentanti locali e famiglie delle vittime.

Questa cerimonia dà un’altra dimensione al discorso sul ritorno dello stato. Le istituzioni non ritornano in uno spazio da cui sarebbero state completamente assenti; Hanno subito delle perdite. La commemorazione espone quindi la presenza pubblica in continuità e ricorda che i funzionari pubblici sono morti durante l’esecuzione dei loro doveri.

Tuttavia, il simbolo non può essere sufficiente. Per gli abitanti, onorare la morte dello stato e ricostruire i suoi edifici ha senso solo se l’amministrazione riacquista la capacità quotidiana. La sfida è quella di rendere il Serail qualcosa di diverso da un luogo di cerimonia: un centro dove i cittadini possono fare il loro lavoro e trovare servizi che normalmente vengono forniti.

Un ricevimento con significato politico

L’accoglienza del Primo Ministro è stata rapidamente interpretata come un indicatore politico. Alcuni lo vedono come una rottura con un periodo di diffidenza tra il governo e parte della popolazione del Sud. Altri sottolineano la presenza di funzionari vicino al movimento Amal e leggono lì un segno di differenziazione con Hezbollah. Queste letture devono rimanere prudenti. Una ricezione favorevole durante una visita ufficiale non è sufficiente a dimostrare una ricomposizione duratura delle alleanze politiche del Sud.

Tuttavia, mostra che il governo ha uno spazio per l’azione. Il pubblico può desiderare una maggiore presenza pubblica senza che ciò cambi automaticamente le sue affiliazioni politiche. Un residente può sostenere la formazione, difendere alcune posizioni sulla resistenza e allo stesso tempo richiedere più scuole, ospedali e amministrazione pubblica. Ridurre il sud ad una scelta binaria tra stato e Hezbollah impedirebbe di comprendere questa realtà.

Il governo sembra cercare di occupare questo spazio. Non può competere con la forza politica solo attraverso dichiarazioni di sovranità. Deve dimostrare che le istituzioni pubbliche sono in grado di produrre risultati. Ecco perché la battaglia più importante dopo la visita sarà giocata meno nei discorsi che nell’esecuzione di progetti annunciati.

Hezbollah di fronte al ritorno istituzionale dello Stato

Hezbollah continua a difendere il principio di resistenza e le sue armi in un contesto di occupazione e scioperi israeliani. Allo stesso tempo, i suoi funzionari sottolineano la necessità di ricostruire il Sud, permettere il ritorno degli abitanti e rafforzare la loro capacità di rimanere sulla loro terra. Il governo è quindi in una situazione in cui alcuni degli obiettivi dichiarati si sovrappongono, mentre il disaccordo sulle armi rimane profondo.

Questa configurazione spiega perché la presenza sociale dello Stato diventa strategica. Se la discussione rimane esclusivamente militare, ogni campo può rimanere bloccato nelle sue posizioni. Il governo sta difendendo il monopolio delle armi. Hezbollah crede che l’occupazione e gli attacchi mantengano la necessità di resistenza. Ma quando si tratta di riparare un ospedale, scuola o sistema idrico, la domanda cambia. Lo Stato può agire senza aspettare che vengano risolti tutti i disaccordi strategici.

Tuttavia, il successo di questo metodo dipende dalla sua continuità. Una visita one-off seguita da mesi di inazione rafforzerebbe il discorso che lo stato appare alle cerimonie e poi scompare quando il lavoro difficile inizia. Al contrario, una presenza amministrativa regolare può gradualmente cambiare il rapporto tra residenti e istituzioni senza richiedere una rottura politica immediata con le forze locali.

Denaro, limite immediato di strategia

Nawaf Salam non nasconde che i mezzi dello stato sono insufficienti di fronte alla scala di distruzione. Questo riconoscimento è importante. Il bilancio pubblico non consente il rapido finanziamento di tutte le scuole, ospedali, strade, reti idriche ed elettriche, edifici amministrativi e abitazioni colpite. Il Libano deve quindi mobilitare finanziamenti arabe e internazionali, nonché prestiti e programmi relativi alle istituzioni finanziarie internazionali.

Ma il denaro esterno non solo arriverà sulla base di una richiesta di solidarietà. I donatori richiederanno progetti costosi, meccanismi di allocazione trasparenti, programmi, audit e garanzie che l’infrastruttura ricostruita non sarà immediatamente distrutta da una nuova fase di guerra. La ricostruzione del Sud dipende quindi direttamente dalla diplomazia e dalla sicurezza.

Questa dipendenza crea un cerchio difficile. Senza stabilità, il finanziamento è più difficile da mobilitare. Senza ricostruzione, il ritorno degli abitanti rimane fragile. E senza un ritorno sostenibile della popolazione e delle istituzioni, lo stato lotta per dimostrare che esercita realmente la sua autorità. La visita di Nabatiyah cerca precisamente di rompere questo cerchio partendo da ciò che può essere fatto immediatamente, mentre si prepara a progetti più pesanti.

Una visita che ora crea un obbligo di risultato

Lo spostamento di Nawaf Salam ha aumentato le aspettative. Prima della visita, il governo potrebbe invocare vincoli di sicurezza e finanziari per spiegare il lento ritmo della sua azione. Dopo aver pubblicamente dichiarato che il Sud è una priorità e annunciando interventi concreti, dovrà ora riferire sui loro progressi. Quali contratti sono stati aggiudicati? Quali progetti sono stati avviati? Quali stabilimenti hanno riaperto? Quali reti sono state riparate? Quante famiglie hanno potuto tornare in condizioni accettabili?

Questo obbligo di risultato è probabilmente l’effetto politico più importante della visita. Lo stato non può più promettere solo il suo ritorno: ha cominciato a mettere in scena e rivendicarlo. Ogni ritardo diventerà quindi più visibile. Al contrario, ogni servizio ristabilito darà contenuto ad una nozione di sovranità spesso ridotta a questioni militari.

A Nabatiyeh, il governo ha cercato di mostrare che lo stato potrebbe tornare attraverso diverse porte subito: sicurezza, amministrazione, salute, istruzione, opere pubbliche e memoria istituzionale. La scommessa è ambiziosa perché deve essere effettuata sotto colpi e con finanze esatte. Il suo successo non sarà misurato alla ricezione di un giorno. Sarà misurato nei prossimi mesi, quando i residenti saranno in grado di controllare se gli annunci hanno effettivamente prodotto scuole aperte, ospedali riparati, strade pratiche e amministrazioni in grado di funzionare.

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