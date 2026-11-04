MINURSO: inizia la liquidazione, rimane la disputa

MINURSO entra in liquidazione dopo la scadenza del suo mandato, senza accordo politico sul Sahara occidentale. Rabat vuole chiudere il file delle Nazioni Unite, mentre Algeri deplora il non-rinnovamento. António Guterres richiama il diritto all’autodeterminazione e mantiene un’offerta di dialogo. La chiusura delle strutture è effettuata in fasi.

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La missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara occidentale, MINURSO, cessò le operazioni dopo la scadenza del suo mandato il 31 ottobre 2026. La sua liquidazione è iniziata il 1o novembre, ha confermato le Nazioni Unite. Questa chiusura operativa è senza accordo politico tra il Marocco, che rivendica il territorio, e il Frente Polisario, che esige la sua indipendenza.

Nelle sue informazioni pubblicate il 1° novembre, il Dipartimento delle Operazioni per la Pace delle Nazioni Unite riporta che il Consiglio di Sicurezza non ha adottato né i due progetti presentati il 30 ottobre. La Russia ha veto il testo americano. Il progetto di estensione di un anno russo non ha ottenuto il numero necessario di voti.

Chiusura graduale delle strutture

Il comunicato stampa del portavoce del Segretario Generale del 2 novembre ha dichiarato che una piccola squadra, che riferisce al Dipartimento del Supporto Operativo, dovrebbe organizzare la chiusura e la consegna di 13 siti utilizzati dalla missione. Le Nazioni Unite descrivono una liquidazione graduale, con il sostegno del quartier generale e le precauzioni ambientali.

La dichiarazione del 1o novembre prevede anche il ritorno di attrezzature da paesi contribuendo e la lavorazione di attrezzature appartenenti alle Nazioni Unite. La fine delle operazioni non significa quindi che la partenza di tutto il personale e delle attrezzature sia già stata completata.

António Guterres chiede la cooperazione delle parti nell’esecuzione di questa transizione in ordine. Avverte anche sul rischio di escalation di ostilità e chiede di moderazione. Le informazioni consultate non fissano una data finale per il completamento del prelievo.

Rabat e Algeri danno letture opposte

Nel suo comunicato del 30 ottobre, pubblicato da un portale ministeriale marocchino, il Royal Cabinet accoglie il non-rinnovamento. Lo presenta come un passo verso la chiusura del file Sahara alle Nazioni Unite e attende la fine della presenza del personale e delle attrezzature della missione nei giorni seguenti.

Il Royal Cabinet ritiene anche che questo problema dovrebbe lasciare l’ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza. Questa richiesta rientra nella posizione marocchina: il comunicato non è una decisione del Consiglio che rimuove il fascicolo dall’ordine del giorno. Rabat riafferma il suo impegno al cessate il fuoco, rispettando ciò che considera la sua integrità territoriale.

Il Ministero degli Affari Esteri algerino esprime il suo rammarico in assenza di rinnovo in una dichiarazione rilasciata il 31 ottobre dalla sua ambasciata ad Abuja. Algeri ribadisce il suo sostegno a una soluzione politica duratura, accettabile per entrambe le parti e permettendo l’autodeterminazione del popolo sahara. Secondo la Associated Press, il 1o novembre il Fronte Polisario ha denunciato anche il non-rinnovamento.

Che cosa prevede l’ultima risoluzione

La risoluzione 2797, adottata il 31 ottobre 2025, ha esteso il mandato fino al 31 ottobre 2026. Il suo testo, consultato nel registro ufficiale dei mandati delle Nazioni Unite, ha sostenuto i negoziati basati sulla proposta di autonomia del Marocco. Allo stesso tempo, ha cercato una soluzione reciprocamente accettabile per l’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale.

La risoluzione adottata va distinta dai progetti respinti nell’ottobre del 2026. Il rifiuto di quest’ultimo non è valido per le loro disposizioni sul futuro della missione o sulla risoluzione della controversia.

Il 1o novembre António Guterres ha ribadito che la partenza di MINURSO non ha rimosso il diritto all’autodeterminazione. Ha mantenuto l’offerta delle Nazioni Unite di sostegno al dialogo da parte del suo inviato personale, Staffan de Mistura. La liquidazione della missione e la ricerca di una soluzione politica rimangono quindi due questioni distinte.

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