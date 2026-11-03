Macron: Due anni di messaggi rivelati in un libro

Françoise Degois pubblica un libro di due anni di messaggi scambiati con Emmanuel Macron. I primi passi segnalati dalla stampa francese includono i loro disaccordi dopo le 2024 elezioni legislative, la candidatura di Lucie Castets e la difesa del bilancio presidenziale. Annunciato questa settimana da Robert Laffont, il libro presenta una corrispondenza su Telegram. Secondo le relazioni emesse il 3 novembre, l’Elysée è stato informato tardi della sua preparazione. Una copia è stata inviata alla presidenza.

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Due anni di discussioni con Emmanuel Macron divenne un libro politico. InSei troppo duro con me, ha annunciato questa settimana a Robert Laffont, Françoise Degois pubblica messaggi scambiati con il Presidente. I primi rapporti, pubblicati martedì 3 novembre, descrivono una conversazione piena di disaccordi, giustificazioni e a volte mordendo risposte.

Questi messaggi Macron privati non provengono da un’intervista ufficiale. Sono segnalati dal loro destinatario, giornalista e editorialista impegnato a sinistra. I passaggi resi pubblici rivelano un capo di Stato che risponde alle critiche del suo interlocutore, in particolare sulle sue scelte dopo le 2024 elezioni legislative.

I messaggi privati di Macron scambiati su Telegram

Secondo il libro presentato daMarianne, gli scambi iniziano alla fine dell’estate 2024. Françoise Degois aveva difeso Brigitte Macron sul social network X, contro una campagna di cospirazione. Il presidente gli ha mandato un grazie su Telegram.

Il contatto non si ferma con questa prima risposta. Per circa due anni, il giornalista e il capo di stato hanno continuato la loro conversazione nel corso della giornata. Il libro riunisce questa corrispondenza, che differisce dalle dichiarazioni preparate per un colloquio o un discorso.

Le Figaro, che afferma di aver letto il libro prima della pubblicazione, mette in evidenza la natura spesso notturna degli scambi scritti del presidente. Il suo rapporto descrive un Emmanuel Macron ansioso di difendere le sue decisioni. La prospettiva dell’elezione presidenziale del 2027 è anche una questione di preoccupazione.

Disaccordo a sinistra dopo le elezioni legislative

Un passaggio segnalato dalla stampa regionale riguarda le prime elezioni legislative del 2024. Françoise Degois difende la candidatura di Lucie Castets per Matignon. Incolpa il presidente per non aver scelto la sinistra.

Nei messaggi riprodotti nel libro, Emmanuel Macron contesta la sua lettura del risultato elettorale. Ha anche sfidato la prospettiva di Lucie Castets essere nominato. Queste risposte appartengono alla sequenza politica del 2024.

L’esito di questa sequenza è noto: Emmanuel Macron nominò Michel Barnier Primo Ministro il 5 settembre 2024. Il comunicato ufficiale dell’Elysée invocò la ricerca della stabilità e della capacità di riunirsi. Il libro torna quindi ai disaccordi che hanno accompagnato questa decisione, più di due anni prima della sua pubblicazione.

Critica, ma anche richiesta di riconoscimento

Altrove, Françoise Degois incolpa il presidente della sua testardaggine. Egli rispose: « Tu sei peggio di me! Il confronto non termina i loro scambi.

Quando Françoise Degois saluta il suo sostegno per l’Ucraina, Emmanuel Macron lo incoraggia a rendere pubblica questa opinione. Questa domanda di riconoscimento nutre il titolo del lavoro, che alterna critiche e approvazione.

Questi messaggi devono essere distinti da un discorso presidenziale pubblicato sotto il controllo dell’Elysée. Essi sono presentati nel conto del loro destinatario. Il loro interesse risiede in questo accesso alla discussione politica continua, e in contrasto con le dichiarazioni istituzionali.

Un libro di cui Elysée è stato informato in ritardo

Marianneafferma che l’Eliseo ha imparato l’esistenza del libro solo lunedì 2 novembre. Queste informazioni provengono dall’indagine della rivista. Non significa che la Presidenza abbia convalidato la pubblicazione dei messaggi o il modo in cui sono presentati.

Secondo la stampa regionale, Françoise Degois ha inviato una copia del suo lavoro a L’Élysée martedì 3 novembre. Il libro è annunciato a Robert Laffont questa settimana, mentre i primi passaggi già circolano nella stampa francese.

Fonti e riferimenti

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