Midterms: i democratici prendono tre seggi in Pennsylvania, secondo AP

I Democratici hanno vinto tre seggi repubblicani della Pennsylvania alla Camera dei Rappresentanti, secondo Associated Press. Bob Brooks, Paige Cognetti e Janelle Stelson batte Ryan Mackenzie, Rob Bresnahan e Scott Perry. Questi annunci da soli non determinano la maggioranza nazionale risultante dalle elezioni americane del 2026.

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I Democratici hanno vinto tre seggi precedentemente tenuti dai Repubblicani in Pennsylvania nella Camera dei Rappresentanti, secondo gli annunci della Associated Press la notte dal 3 al 4 novembre 2026. Bob Brooks, Paige Cognetti e Janelle Stelson hanno battuto ciascuno un incumbent repubblicano.

AP ha annunciato la vittoria di Brooks al 0327 UTC, seguita da Cognetti e Stelson al 0341 UTC il 4 novembre. In Pennsylvania, queste ore corrispondono a 2227 ore e 2241 ore rispettivamente il Martedì, Novembre 3. Queste sono attribuizioni giornalistiche dei risultati, distinte dalla loro certificazione ufficiale.

Bob Brooks batte Ryan Mackenzie nel 7° distretto

Nella 7a cavalcata,AP dà Bob Brooks vincitorecontro il rappresentante repubblicano Ryan Mackenzie. Questo risultato porta questo assedio della Valle delle Lehigh nel campo democratico.

Brooks, ex vigili del fuoco e leader sindacale, aveva posto la sua carriera e il costo delle sfide viventi al centro della sua campagna, riferisce l’agenzia. Mackenzie stava cercando un secondo mandato a Washington.

Paige Cognetti vince l’ottavo distretto

Nell’ottavo collegio, il sindaco democratico di Scranton, Paige Cognetti,ha vinto contro Rob Bresnahan secondo AP. Il repubblicano uscente corse anche per un secondo mandato.

La vittoria di Cognetti è un secondo cambio di partito tra questi tre seggi. AP descrive una campagna focalizzata sulla sua rivendicata indipendenza politica e la sua azione comunale contro la corruzione.

Janelle Stelson batte Scott Perry nel decimo distretto

Nel decimo giro,AP attribuisce la vittoria a Janelle Stelsoncontro il repubblicano Scott Perry. L’ex presentatore televisivo locale aveva già affrontato Perry nel 2024, ma non era in grado di batterlo.

Perry, ex capo della Camera Freedom Caucus, stava cercando un ottavo termine. L’annuncio del PA segna così un terzo guadagno democratico in questa serie di risultati della Pennsylvania.

Tre guadagni locali, nessuna conclusione sulla maggioranza nazionale

Queste tre elezioni riguardano la Camera federale. Essi sono distinti dall’elezione del governatore della Pennsylvania e l’elezione del Senato. Le vittorie annunciate qui non determinano da sole quale parte controllerà la Camera dei Rappresentanti dopo il medio termine.

In questo articolo non viene presentato alcun margine definitivo o percentuale finale. Gli annunci PA identificano i vincitori di queste tre circoscrizioni; la certificazione è la responsabilità delle autorità elettorali.

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