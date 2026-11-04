4 novembre 2026
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Midterms: Christina Bohannan oscilla un posto in Iowa

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AP annuncia la vittoria di Christina Bohannan in Iowa-1 contro Mariannette Miller-Meeks. La maggior parte della Camera rimane senza firma al 0516 UTC.

Christina Bohannan fait basculer Iowa-1 selon AP. Photo d’illustration du Capitole fédéral, archives de 1997.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Mise en page Libnanews. © Architect of the Capitol, 1997, domaine public ; mise en page Libnanews.
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Controllato il 4 novembre 2026 al 0516 UTC, alle 0716 ore a Beirut.

Christina Bohannan vince il primo distretto di Iowa nella Camera dei Rappresentanti, secondo la Associated Press. Il democratico batte il repubblicano Mariannette Miller-Meeks. AP ha annunciato la sua vittoria a 0008 tempo dell’America orientale, cioè0508 UTC e 0708 a Beirut.

Questo sedile cambia quindi i lati. Bohannan, professore di diritto ed ex stato eletto, perse lo stesso duello di 799 voti nel 2024. Questa cifra si riferisce alle precedenti elezioni, non alla differenza di quella notte.

Un aumento del posto, non una ripartizione della Camera

Al momento del nostro audit,AP non ha allocato la maggioranza della Camera. Questo risultato locale non è sufficiente per annunciare. Thela maggioranza democratica nel Senatoera già stato annunciato dall’agenzia.

I poteri di PA sono distinti dalla certificazione ufficiale. Agenziaspiega che nomina un vincitore quando ritiene che i suoi avversari non abbiano più un modo per vincere. Il conteggio può continuare.

Fonte del risultato: comunicato stampa associato su Iowa-1pubblicato il 4 novembre 2026 al 0508 UTC, e diretto dall’Agenzia consultata al 0516 UTC.

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