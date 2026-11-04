Midterms: Due vittorie democratiche in Virginia e Colorado

Elaine Luria in Virginia e Manny Rutinel in Colorado hanno vinto due seggi tenuti dai Repubblicani, secondo i poteri della Associated Press. Queste vittorie hanno annunciato mercoledì mattina, tempo di Beirut, rafforzare i democratici nella battaglia per la Camera, senza sufficiente per stabilire una maggioranza nazionale in questa fase precisa.

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I Democratici hanno vinto due seggi tenuti dai Repubblicani nella Camera dei Rappresentanti.La Associated Press annunciò la vittoria di Elaine Luria nel 2° distretto di Virginia e Manny Rutinel nell’ottavo distretto del Colorado. I dispacci sono in orario 0447 e 0449 UTC, rispettivamente, mercoledì 4 novembre 2026, alle 0647 ore e 0649 ore a Beirut.

Elaine Luria conquista l’assedio di Virginia-2

L’assegnazione PA a Elaine Luriasegna un ritorno alla Camera per l’ex democratico eletto, di fronte al repubblicano Jen Kiggans. Nel 2022, aveva vinto il suo posto, prima di essere rieletto nel 2024.

Il distretto elettorale comprende Virginia Beach e la parte vergine della penisola di Delmarva. Ha una grande popolazione legata alle forze armate. Entrambi i candidati servirono nella Marina. Nella suapresentazione del voto pubblicato il 30 ottobre, l’AP ha classificato questo duello come una delle razze che potrebbero influenzare il controllo della Camera.

Manny Rutinel rocks Colorado-8

Il PA dà anche il vincitore di Manny Rutinelnell’ottavo distretto del Colorado, dove stava affrontando il repubblicano Gabe Evans. Questo è anche un posto vinto nel campo repubblicano.

Evans stava cercando un secondo mandato in questo sobborgo settentrionale di Denver, come ha ricordatoil PA prima del Colorado primario. Avevabattere il democratico Yadira Caraveo nel 2024. La sede appartiene quindi ai Democratici dopo un termine repubblicano.

Due altalene, non un verdetto nazionale

Questi annunci coprono due elezioni separate. Essi non costituiscono un’assegnazione della maggioranza nazionale all’Assemblea. Altri distretti elettorali devono essere rintracciati separatamente.

I vincitori sono quelli nominati dalla Associated Press. Queste potenze giornalistiche non sostituiscono la certificazione ufficiale dei risultati da parte delle autorità elettorali. In questo breve periodo non viene data alcuna percentuale definitiva.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio. Layout Libnanews.

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