Midterms: la gara di seduta in due grafici

A 0313 UTC mercoledì 4 novembre 2026, il contatore Associated Press mostra 107 seggi democratici e 62 repubblicani nella Camera dei rappresentanti. Nel Senato, diede 45 posti al blocco democratico, inclusi i relativi indipendenti, e 36 ai repubblicani. L’agenzia non assegna il controllo di una delle due camere in questo momento.
Questo bilancio nazionale è redatto5.13 a Beirut. I semicamberti di seguito rappresentano la distribuzione dei sedili secondocontropartita elettorale della PAconsultato al 0313 UTC. Le aree grigie corrispondono ai sedili che l’agenzia non ha ancora assegnato.
Casa: 169 posti assegnati, 266 ancora aperto
Dei 435 seggi in Parlamento, tutti rinnovati in queste elezioni, AP destina 107 ai democratici e 62 ai repubblicani. Il numero totale di gare già decise dall’agenzia così raggiunse 169. Ci rimangono 266 posti senza allocazione AP. La soglia di maggioranza assoluta è di 218 posti.
La differenza tra le due colonne partigiane non è un guadagno netto di sedili. Né misura il voto popolare nazionale. Indica solo quante gare AP sono già state assegnate ad ogni campo al momento selezionato.
Senato: blocco democratico a 45, repubblicani a 36
Il bancone del Senato presenta un’altra costruzione. I suoi 100 posti includono65 mandati non in gioco34 nel blocco democratico e 31 nel campo repubblicano. Dei 35 posti interessati dalla scheda elettorale, 19 rimangono senza assegnazione AP.
Le vittorie già annunciate portano il blocco democratico a 45 posti, tra cui i due indipendenti correlati, e i repubblicani a 36. Questi totali comprendono quindi sedili non rinnovati; Non rappresentano l’unico numero di vittorie quella notte.
Il marchio 51 posti corrisponde alla maggioranza assoluta del Senato. In caso di scissione da 50 a 50, il Vicepresidente può dividere i voti in modo equo, come ricordato dallaSenato americano. Nessun controllo partigiano deriva da questa regola.
Una fotografia del conte, non un risultato finale
Le superfici blu e rosse non includono i sedili esclusivamente sulla base di un anticipo temporaneo. Una gara rimane grigia fino a quando il vincitore viene annunciato dall’AP. I grafici seguono così il progresso delle assegnazioni, senza trasformare le prime tendenze in vittorie.
I dati possono cambiare con i seguenti annunci. Le responsabilità della PA si basano sulla sua analisi elettorale e non sostituiscono la certificazione ufficiale dei risultati. Questo punto è un’istantanea del timestamp, distinta dal risultato finale delle elezioni.
Copertina: fotografia d’archivio del Campidoglio Americano, Architetto del Campidoglio, 1997, pubblico dominio. Abito editoriale Libnanews realizzato da questa fotografia con uno strumento di editing di immagini assistito da IA. Non rappresenta una scena elettorale del novembre 2026.
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