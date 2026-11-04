4 novembre 2026
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Medi: i democratici vincono Senato, secondo AP

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La Associated Press attribuisce il controllo del Senato ai Democratici. Questo articolo controllato il 4 novembre al 0438 UTC distingue gli annunci PA dalla certificazione ufficiale.

Sénat : majorité démocrate, selon l’Associated Press. Photographie réelle d’archives du Capitole fédéral à Washington, prise en 1997.
Photographie d’illustration : Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Mise en page Libnanews. © Architect of the Capitol, 1997, domaine public ; mise en page Libnanews.
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La Associated Press dà ai Democratici il controllo del Senato degli Stati Uniti. L’annuncio appare nella suaelezioni diretteconsultato il 4 novembre 2026 al 0438 UTC, o 0638 ore a Beirut.

Iowa e Kansas rock

In Iowa,AP dà Josh Turek vincitoredi fronte a Ashley Hinson al 0435 UTC. In Kansas,Adam Hamilton batte Roger Marshall, secondo l’annuncio del 0424 UTC. Questi due posti si spostano dai repubblicani ai democratici.

La Camera rimane separata

Al momento dell’audit, non è stata notata alcuna ripartizione della maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nell’AP diretta consultata. Di conseguenza, il controllo del Senato non consente l’annuncio delle due camere del Congresso.

Inpresentazione delle regole di conteggio, AP ricorda che la soglia di controllo House è di 218 posti. Nel Senato, i Democratici devono avere 51, mentre 50 sono sufficienti per i Repubblicani a causa della voce del vicepresidente JD Vance.

Gli annunci PA sono incarichi giornalistici basati sui risultati disponibili, non sulla certificazione ufficiale. In questo breve non viene dato nessun conteggio finale di posti o margine finale.

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