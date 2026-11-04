Midterms: Senato modifiche, sedili in due grafici

Alla lettura AP di 4:47 UTC, il blocco democratico ha raggiunto 51 posti nel Senato, rispetto a 39 repubblicani e 10 non legati. Nella Camera, 166 Democratici, 104 repubblicani e 165 seggi rimangono aperti. Due semi-camberti mostrano la distribuzione senza incarichi confusi e semplici avanzamenti.

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Il controllo del Senato viene assegnato ai Democratici dalla Associated Press. Il metro consultato il 4 novembre 2026 al 0447 UTC aveva 51 posti per il blocco democratico, 39 posti per i repubblicani e 10 posti non assegnati. Nella Camera dei rappresentanti, l’AP rappresenta 166 democratici e 104 repubblicani; 165 posti rimangono aperti.

Questa indagine corrisponde a6:47 a Beirut. Mezzi membri presentano un’istantanea delpA tavola elettorale. Non si aggiornano automaticamente.

Senato: 51 posti per blocco democratico

Il blocco democratico comprende i rappresentanti eletti democratici edue indipendenti correlati. Il totale comprende sedili non rinnovati, così come AP. L’Agenzia ancheesplicitamente annunciato vittoria democratica per il controllo del Senato.

Senato il 4 novembre 047 UTC. Il blocco democratico comprende due indipendenti. I sedili non rinnovati sono inclusi in totale. Infografica Libnanews, dati AP.

Dei 100 mandati del Senato, 65 non sono stati contestati: 34 nel blocco democratico e 31 nei repubblicani. I risultati già assegnati aggiungono 17 posti al primo blocco e otto al secondo. Dieci delle 35 gare di quest’anno rimangono non assegnati AP all’ora.

Camera: 270 posti assegnati, 165 ancora aperto

I 166 seggi democratici e 104 seggi repubblicani rappresentano 270 gare su 435. La soglia di maggioranza è 218. Su questa nota, AP non assegna il controllo della casa a nessuna parte.

Stanza al 4 novembre, 0447 UTC. Il grigio rappresenta i 165 posti senza vincitore annunciato da AP. Infografica Libnanews, dati AP.

Dail nostro sondaggio 3:13 UTC101 gare aggiuntive sono state concesse alla Camera: 59 ai Democratici e 42 ai Repubblicani. Questi aumenti misurano l’avanzamento degli annunci PA, non guadagni netti sul partito avversario.

Come leggere i membri della metà

Ogni settore è proporzionale al numero di posti nella sua camera: 100 per il Senato, 435 per la Camera. Il blu rappresenta il campo democratico, il rosso i repubblicani e il grigio i sedili non legati. Un candidato semplicemente alla testa del conteggio rimane nella zona grigia finché l’AP non annuncia la sua vittoria.

I numeri descrivono i seggi, non il voto popolare nazionale. Le funzioni giornalistiche della PA sono distinte dalla certificazione ufficiale. I dieci seggi Senati e i 165 posti nella Camera ancora aperti possono cambiare i totali presentati qui.

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