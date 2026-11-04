4 novembre 2026
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Midterms: Lindsay James lancia anche Iowa-2

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AP annuncia la vittoria di Lindsay James nel secondo distretto di Iowa. Questo guadagno democratico segue quello di Christina Bohannan in Iowa-1.

Lindsay James fait basculer Iowa-2 selon AP. Photo d’illustration du Capitole fédéral, archives de 1997.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. Mise en page Libnanews. © Architect of the Capitol, 1997, domaine public ; mise en page Libnanews.
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Controllato il 4 novembre 2026 al 0523 UTC, alle 0723 ore a Beirut.

Il Democratico Lindsay James vince il secondo distretto di Iowa nella Camera dei Rappresentanti, secondo la Associated Press. Ha battuto il repubblicano Joe Mitchell. AP ha annunciato la sua vittoria al 0019 Eastern American time, cioè0519 UTC e 0719 a Beirut.

James prenderà il posto di Ashley Hinson, che aveva scelto di apparire nel Senato. È quindi una questioneaumento democratico su una sede repubblicanaEletto al Parlamento dell’Iowa e pastore presbiterico di Dubuque, Giacomo aveva posto la sua fede al cuore della sua campagna, relazioni AP.

Due oscillazioni successive in Iowa

L’annuncio arriva undici minuti dopo la vittoriaChristina Bohannan in Iowa-1Di fronte a Mariannette Miller-Meeks. Entrambi i risultati si riferiscono a distretti elettorali separati.

Al momento del nostro controllo, AP aveva assegnato il Senato ai Democratici, ma non ancora la maggioranza della Camera. I poteri dell’agenzia non costituiscono una certificazione ufficiale del voto e il conteggio può continuare.

Fonte: direttamente dalla Associated Press, annuncio « Democrat Lindsay James vince l’elezione a U.S. House in Iowa.Risultati della Camera in Iowa.

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