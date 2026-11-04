Midterms: Lindsay James lancia anche Iowa-2

9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Controllato il 4 novembre 2026 al 0523 UTC, alle 0723 ore a Beirut.

Il Democratico Lindsay James vince il secondo distretto di Iowa nella Camera dei Rappresentanti, secondo la Associated Press. Ha battuto il repubblicano Joe Mitchell. AP ha annunciato la sua vittoria al 0019 Eastern American time, cioè0519 UTC e 0719 a Beirut.

James prenderà il posto di Ashley Hinson, che aveva scelto di apparire nel Senato. È quindi una questioneaumento democratico su una sede repubblicanaEletto al Parlamento dell’Iowa e pastore presbiterico di Dubuque, Giacomo aveva posto la sua fede al cuore della sua campagna, relazioni AP.

Due oscillazioni successive in Iowa

L’annuncio arriva undici minuti dopo la vittoriaChristina Bohannan in Iowa-1Di fronte a Mariannette Miller-Meeks. Entrambi i risultati si riferiscono a distretti elettorali separati.

Al momento del nostro controllo, AP aveva assegnato il Senato ai Democratici, ma non ancora la maggioranza della Camera. I poteri dell’agenzia non costituiscono una certificazione ufficiale del voto e il conteggio può continuare.

Fonte: direttamente dalla Associated Press, annuncio « Democrat Lindsay James vince l’elezione a U.S. House in Iowa.Risultati della Camera in Iowa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews