Le elezioni a medio termine degli Stati Uniti continuano martedì 3 novembre. A Westchester, nello stato di New York, i problemi di lettura del mattino presto richiedono agli agenti di tenerli in sacchi sicuri prima di contare. I votanti continuano a votare. In Iowa, Kansas e Michigan, le gare del Senato rimangono aperte. Alle 9:45. Il tempo di Beirut torna all’incidente, alle dichiarazioni politiche e alle prossime chiusure in ufficio.

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Articolo 3 Novembre 2026 ore 2145 Tempo di Beirut (1945 ore UTC).Gli Stati Uniti continuano questo martedì pomeriggio negli Stati Uniti. Nella contea di Westchester, a nord di New York, c’è stato un problema a leggere le schede da stamattina, senza interrompere il voto. In Iowa, Kansas e Michigan, gli elettori continuano a selezionare candidati per le principali gare del Senato. Nessun vincitore è annunciato in questi tre stati in questo momento.

A Westchester, i bollettini sono al sicuro

L’ufficio elettorale della contea ha confermato che le macchine non hanno accettato le scritture di carta presso le stazioni elettorali. Ha chiesto agli elettori di rimanere in linea e compilare le loro schede come indicato dagli agenti.

I bollettini interessati sono collocati in sacchetti di emergenza arancione, protetti e monitorati. Essi devono quindi essere contati secondo le procedure elettorali. Le autorità locali assicurano che la votazione sarà presa in considerazione e dicono che stanno lavorando con New York State per risolvere il problema.

L’incidente è iniziato domattina. Non significa quindi che il voto nella contea venga interrotto o che i voti espressi vengano annullati. In particolare, tocca un territorio dove c’è una battaglia per la Camera dei Rappresentanti, tra il repubblicano uscente Mike Lawler e il democratico Cait Conley.

Midterms: tre battaglie del Senato ancora aperte

In Iowa, il repubblicano Ashley Hinson e il democratico Josh Turek competono per il posto lasciato vacante da Joni Ernst. L’elezione offre ai Democratici la possibilità di conquista in uno stato a lungo a favore dei repubblicani. Gli uffici sono in programma di chiudere alle ore 20 Central time, 4 del mercoledì mattina a Beirut.

In Kansas, il repubblicano Roger Marshall difende il suo posto contro il democratico Adam Hamilton. Nella parte centrale dello Stato, gli uffici normalmente si chiudono alle ore 19, o alle ore 3 di mercoledì a Beirut, soggetti a periodi locali specifici.

In Michigan, il democratico Abdul El-Sayed e il repubblicano Mike Rogers stanno combattendo l’assedio aperto dalla partenza di Gary Peters. I democratici stanno cercando di tenere un posto. Gli uffici si chiudono alle ore 20: alle ore 15 di mercoledì a Beirut nella maggior parte dello Stato, e un’ora più tardi nelle contee della zona centrale.

Trump difende il suo bilancio, Schumer mostra la sua fiducia

Donald Trump ha difeso il suo record economico martedì in un’intervista con Fox News, dicendo che le cose andavano bene. Chuck Schumer, da parte sua, ha espresso ottimismo dopo aver votato a Brooklyn. Il leader dei democratici nel Senato spera di riconquistare la maggioranza. Queste posizioni si svolgono mentre gli elettori votano ancora.

Il Senato sarà controllato a livello nazionale. Una maggioranza democratica richiede 51 posti; i repubblicani possono controllare la stanza con 50, grazie alla voce del vice presidente JD Vance in caso di uguaglianza. Sedili non rinnovati quest’anno sono inclusi anche in questo calcolo.

I primi racconti degli Stati monitorati inizieranno a far luce solo su questi rapporti di potenza dopo le chiusure. Il calendario dipenderà poi dalle rimanenti schede e dal divario tra i candidati, in particolare nelle gare più strette.

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