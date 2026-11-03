Povertà: LAU crea l’Osservatorio MARSAD

La LAU ha MARSAD, un osservatorio dedicato alla povertà, alla disuguaglianza e allo sviluppo del Mashreq arabo. Il suo lancio è stato sul calendario accademico del 30 ottobre 2026 a Beirut. Questa iniziativa riunisce economisti libanesi e stranieri per riunire la ricerca e le decisioni pubbliche. Il suo programma combina lo studio degli standard di vita con quello dell’accesso all’istruzione e all’occupazione. Invece, il lavoro esistente illustra le difficoltà di misura: le vecchie date, i territori parzialmente coperti e i ricavi incompleti richiedono un attento confronto e metodi espliciti.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’Università libanese-americana ha un osservatorio sulla povertà, la disuguaglianza e lo sviluppo nel Mashreq arabo. MARSAD, guidato dal suo dipartimento di economia, vuole collegare la ricerca e le decisioni pubbliche. Il suo lancio, sul calendario accademico del 30 ottobre 2026 a Beirut, si svolge in un paese in cui le cifre della povertà rimangono difficili da confrontare. I dati disponibili descrivono diversi anni, popolazioni e metodi.

MARSAD significa « Monitoring Arab Regional Socioeconomic Advancement and Disparities ». La struttura dipende dalla Adnan Kassar School of Business della LAU. Esso riunisce economisti libanesi e stranieri intorno a un obiettivo: produrre analisi utili per le politiche di sviluppo. Il suo campo copre il Mashreq arabo, oltre il caso libanese da solo.

L’Osservatorio intende sviluppare la ricerca sul reddito, sulle condizioni di vita e sulle disparità sociali. Il suo programma si basa sull’intersezione delle discipline e sul confronto dei paesi del Mashrek.

MARSAD guarda alla povertà e alle lacune nell’opportunità

Il programma di lancio si concentra sulla povertà, sulla disuguaglianza e sullo sviluppo economico. Esso combina la misura degli standard di vita con le condizioni di accesso all’istruzione, all’occupazione e alla protezione sociale.

In particolare, il documento annuncia un intervento di Ragui Assaad dell’Università del Minnesota sulle disparità sociali nell’istruzione superiore e nell’occupazione. Include anche una presentazione di Francisco Ferreira della London School of Economics sull’evoluzione della disuguaglianza dei redditi. Questi interventi pongono l’accesso agli studi e al lavoro nel cuore del programma.

Una sessione sulla povertà coinvolge Walid Marrouch, economista della LAU, e Hania Sholkamy, antropologo dell’American University di Cairo. Un altro riguarda la disuguaglianza, con Ghassan Dibeh e Fawwaz Traboulsi. Infine, il programma affronta i modelli di sviluppo e la frammentazione del Mashrek.

Questo lavoro distingue due problemi correlati. La misura della povertà rende possibile identificare le famiglie che mancano di risorse. Studiare le disuguaglianze aiuta a comprendere la distribuzione del reddito e le opportunità di studio o di lavoro. Le medie nazionali possono mascherare grandi differenze tra le famiglie.

44 per cento di povertà nelle aree studiate nel 2022

Il rapporto della Banca Mondiale pubblicato nel maggio 2024 illustra l’importanza del perimetro. La sua indagine riguarda l’Akkar, Beirut, Bekaa, il Libano settentrionale e la maggior parte del Monte Libano. Misura una povertà monetaria del 44 per cento nel 2022 nelle aree studiate. Dei soli cittadini libanesi nelle stesse aree, circa il 33 per cento sono libanesi.

Indicatore Risultato Periodo e copertura Povertà monetaria, popolazione totale studiata 44 per cento 2022, cinque governatorati coperti dall’indagine Povertà monetaria, cittadini libanesi Circa il 33% 2022, stesse aree

La differenza sta nella popolazione scelta: tutti gli abitanti studiati nel primo caso, l’unico libanese nel secondo. Questi risultati documentano la situazione del 2022 nei settori coperti, prima delle crisi successive.

Reddito ricostituito, fissando limiti

Tre membri fondatori di MARSAD hanno già lavorato su queste sfide. Paul Makdissi, Walid Marrouch e Myra Yazbeck hanno pubblicato uno studio metodologico sulla misurazione della povertà. Usa sondaggi barometri arabi per analizzare i cambiamenti degli standard di vita tra il 2016 e il 2021-2022.

Il problema è concreto. Alcune persone riferiscono reddito in una band piuttosto che in un importo specifico. Altri non rispondono. I ricercatori ricostruiscono distribuzioni compatibili con le risposte disponibili e poi testano diverse ipotesi sulle informazioni mancanti.

Il loro lavoro conferma un forte deterioramento dopo la crisi. Esso delinea anche le limitazioni: la mancanza di dati completi sulle dimensioni delle famiglie in determinate onde e la possibile sottoriportazione dei trasferimenti ricevuti. Le stime dipendono quindi dalle ipotesi utilizzate per ricostruire le informazioni mancanti.

Nella sua presentazione di questa ricerca, la LAU sottolinea il suo ruolo complementare. Questi metodi possono chiudere intervalli tra sondaggi. La loro accuratezza beneficia di un regolare accesso ai dati delle entrate e delle spese delle famiglie.

Un team e pubblicazioni da seguire

L’osservatorio comprende Ghassan Dibeh, Ali Fakih, Jamal Haidar e Walid Marrouch della LAU. Paul Makdissi e Myra Yazbeck dell’Università di Ottawa e Mohamad Khaled dell’Università del Queensland sono stati tra i suoi fondatori.

MARSAD fornisce anche un corso per giovani ricercatori, studenti universitari e laureati recenti. Le collaborazioni proposte includono la ricerca congiunta e i confronti dei paesi. I formati annunciati spaziano dagli articoli di ricerca alle note di dati e ai documenti per i decisori.

Resta da specificare il calendario delle prime statistiche prodotte da MARSAD. Le pubblicazioni future indicheranno gli indicatori selezionati e la loro frequenza di aggiornamento.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews