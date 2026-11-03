Finanziamenti pubblici in Libano: aumenti in eccedenza, resta da classificare un terzo delle entrate

L’eccedenza monetaria del Libano ha raggiunto 108,698 miliardi di sterline nella prima metà del 2026, in aumento del 20 per cento. Tuttavia, un terzo delle entrate rimane da classificare, le entrate fiscali rallentano e aumentano la spesa sociale. Il rapporto del Ministero delle Finanze, tratto da BLOMINVEST, esamina la qualità di questo miglioramento, i suoi effetti temporali e le informazioni ancora necessarie per valutare i margini dello Stato su base sostenibile.

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Il Libano ha registrato un surplus di denaro di 108,698 miliardi nel primo semestre del 2026, con un aumento del 20 per cento su un anno. Ma più di un terzo delle entrate ricevute rimane da assegnare tra le categorie fiscali e non fiscali. Dietro il miglioramento dell’equilibrio, questa incertezza contabile e la caduta delle imposte raccolte nel secondo trimestre richiedono una lettura prudente.

La nota pubblicata il 3 novembre da Jana Boumatar del dipartimento di ricerca di BLOMINVEST riprende ilPublic Finance Review – Prima metà 2026ministero delle Finanze. Il documento ministeriale, annunciato il 22 ottobre, descrive l’effettivo flusso di cassa dell’Unità del Tesoro e delle Dogane. Essa avverte dalla sua prima pagina che questi dati rimangono provvisori, soggetti a riconciliazione, riclassificazione e adeguamento. I dati vengono utilizzati per valutare le ricevute e i pagamenti per il semestre. Non costituiscono conti statali finali.

Aumento del surplus nonostante una spesa più dinamica

I ricavi e le donazioni hanno raggiunto i 304,335 miliardi di sterline, rispetto a 243,802 miliardi di sterline nella prima metà del 2025. Il loro aumento è del 24.8 per cento. Le spese sono aumentate da 153,193 miliardi a 195,636 miliardi, con un aumento del 27,7 per cento.

Come può l’aumento dell’eccedenza mentre la spesa cresce più velocemente? Le due percentuali si applicano a diverse basi. Le entrate aggiuntive rappresentano circa 60.500 miliardi di sterline, rispetto a circa 42.400 miliardi di sterline in pagamenti aggiuntivi. La differenza migliora così l’equilibrio in quantità assoluta.

I principali aggregati di cassa, in miliardi di sterline libanesi Indicatore Prima metà 2025 Prima metà 2026 Cambiamento Redditi e sovvenzioni 243 802 304 335 +24,8% Spese 153 193 195 636 +27,7 % Eccedenza di cassa 90 609 108 698 +20,0 % Eccedenza primaria 99 271 115 213 +17 %

Fonte: Dipartimento delle Finanze, Tabella 1, pagina 3. Importi arrotondati come pubblicati.

L’eccedenza primaria misura l’equilibrio prima dei pagamenti di interessi. Il termine « primario » non rimuove il carattere temporaneo o la dipendenza da contanti e date di esborso.

Un’altra differenza: il surplus complessivo rappresenta circa il 35,7% dei ricavi e delle donazioni nel 2026, rispetto al 37,2% all’anno precedente, secondo i nostri calcoli. Aumenta in sterline, ma la sua percentuale di ricevute diminuisce. Questo rapporto non misura la sostenibilità del debito; Semplicemente mostra che il margine del corpo non migliora da tutti gli angoli.

Un terzo delle entrate è ancora in attesa di classificazione

Il punto più sensibile della relazione è « altri redditi ». Ha raggiunto £ 103,718 miliardi, rispetto a £ 67,740 miliardi all’anno precedente. Il suo aumento del 53,1% rappresenta un ulteriore 35,978 miliardi, pari a circa il 59,4% dell’aumento totale dei ricavi e delle donazioni.

Queste ricevute sono ben registrate. Tuttavia, la loro allocazione finale tra le imposte e i ricavi non fiscali resta da stabilire. Il dipartimento specifica che la voce include gli importi che non sono ancora stati classificati in una o nell’altra categoria.

Questa distinzione cambia la lettura del bilancio. I ricavi fiscali identificati ammontano a 147,570 miliardi di sterline, pari al 48,5 per cento dei ricavi e delle donazioni. I ricavi non fiscali identificati rappresentano 48.376 miliardi di dollari, pari al 15,9 per cento. Il 34,1% « altre entrate » non può essere aggiunto automaticamente ai ricavi non fiscali. A queste categorie si aggiungono le entrate in denaro, per 4.462 miliardi, e donazioni, per 209 miliardi.

Il Ministero fornisce un indice della possibile origine di alcuni degli importi non classificati: il sistema di riscossione fiscale mostra un forte aumento della tassa societaria nel mese di giugno. I termini per la presentazione dei risultati del 2025 e il pagamento sono stati successivamente prorogati fino al 30 giugno 2026. Una concentrazione di regolamenti a tale data potrebbe quindi spiegare una parte dell’aumento di « altri ricavi ».

Tuttavia, i dati fiscali e monetari non sono direttamente comparabili. La relazione non ci permette di quantificare questa quota o di riclassificare gli importi stessi. La priorità della trasparenza è specificata qui: pubblicare la loro ripartizione finale e distinguere tra ricevute ricorrenti e effetti del calendario. Senza questo lavoro, la qualità della crescita dei ricavi rimane difficile da apprezzare.

Il secondo trimestre mostra un rallentamento marcato

Il totale semestrale maschera una ripartizione. Rispetto agli stessi trimestri del 2025, la crescita dei ricavi e delle donazioni è passata dal 47,5% nel primo trimestre al 9,7% nel secondo. Le entrate fiscali identificate sono in aumento dal 45,1% al 12,7%. Si tratta di variazioni di anno in anno, non di un confronto diretto tra i primi tre mesi del 2026 e i seguenti tre.

L’IVA nazionale è diminuita del 45,9% nel secondo trimestre. Questa figura spettacolare non misura una contrazione equivalente nel consumo. Il Ministero ricorda che un differimento del pagamento aveva spostato parte delle entrate IVA dal 2025 al secondo trimestre, cambiando la base di confronto. Nel corso del periodo di sei mesi, l’IVA nazionale è diminuita del 10,8%, mentre l’IVA all’importazione è aumentata del 2,5%.

Questi risultati estendono le debolezze già discusse nella nostra analisiraccolta fiscale e attività in Libano. Il rapporto combina anche bassi ricavi domestici con un calo del 37% degli arrivi passeggeri nel semestre. Questo riavvicinamento è coerente con un’attività turistica disturbata; non isola l’esatto contributo del turismo, del calendario fiscale o del recupero.

Un altro esempio della cautela necessaria è l’accisa sul carburante. I loro ricavi sono aumentati del 180,6% nel primo semestre dell’anno, mentre i volumi importati di 95 e 98 ottani sono diminuiti del 28,1%. Il dipartimento spiega principalmente questa varianza aumentando i dazi applicabili. Un aumento dei prelievi può quindi sostenere il fondo di Stato come i quantitativi scambiati declino.

Ricevimenti di sostegno al tabacco e alle telecomunicazioni

I ricavi non fiscali identificati aumentano del 30%. Il Régie des tabacs contribuisce a 22.763 miliardi di sterline, con un aumento del 56,8%. I trasferimenti da società mobili sono ammontati a $12,193 miliardi, con un aumento del 16,2%.

La sola Régie rappresenta circa il 47% dei ricavi non fiscali identificati, secondo i nostri calcoli. Questa concentrazione evidenzia il peso di alcuni organismi nella dieta del Tesoro. Fornisce informazioni più dettagliate sui loro risultati, le loro esigenze e la tempistica dei loro pagamenti utili.

I ricavi aeroportuali sono aumentati del 33,2% nel semestre, ma sono diminuiti del 68,4% nel secondo trimestre secondo la tabella ministeriale. Il contrasto illustra nuovamente i limiti di una lettura basata esclusivamente sulla cumulazione. Inoltre vieta di assimilare meccanicamente i ricavi di un organismo pubblico all’attività fisica durante lo stesso periodo.

L’aumento delle spese si concentra sulle esigenze attuali

Le spese correnti rappresentano il 77,2 per cento dei pagamenti registrati. I costi del personale, compresi gli stipendi, le prestazioni e le pensioni, ammontano a 119.864 miliardi di sterline: il 61,3% del totale, con un aumento del 15,5%. Questo aumento non significa che i salari individuali sono aumentati del 15,5 per cento.

Le retribuzioni, gli stipendi e le prestazioni sociali sono in aumento del 4,2 per cento, mentre i pagamenti pensionistici sono in aumento del 54,3 per cento. Il Ministero collega questo ultimo sviluppo agli aggiornamenti decisi nel 2025 per i pensionati militari e civili, i cui effetti si riflettono negli esborsi del 2026.

I pagamenti di interessi sono diminuiti dal 24,8% a 6,515 miliardi. La relazione spiega l’assenza di nuove questioni di debito interno e il rimborso di titoli maturati. Questa diminuzione migliora il saldo di cassa. Non è sufficiente stabilire la sostenibilità dell’intero debito pubblico, che richiede un’analisi di importi, maturazioni e passività future.

Le spese di investimento sono aumentate nettamente da 5.990 miliardi a 15.500 miliardi di dollari, o quasi il 159%. La loro quota rimane limitata al 7,9% dei pagamenti totali. La manutenzione ammonta a 7,569 miliardi, quasi la metà di questa busta. La crescita del capitale non può quindi essere pienamente presentata come la creazione di nuove infrastrutture.

I dettagli del lavoro in corso richiedono anche precisione. La tabella 4 aumenta gli importi associati al Consiglio meridionale da 225 miliardi a 5.219 miliardi, e l’Alto Comitato di Soccorso da 2.040 miliardi. La linea del Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione è passata da 199 miliardi a 120 miliardi. Questi dati non consentono a tutte le organizzazioni di avere le stesse dinamiche di investimento.

Maggiore spesa sociale ma copertura irregolare

Nella sua presentazione per funzione, il Ministero registra 86.843 miliardi di sterline nella spesa sociale, in aumento del 37,9%. Questa classificazione riguarda diverse categorie già citate: questo importo non deve essere aggiunto alla spesa totale come se si trattasse di una busta aggiuntiva.

Le spese sanitarie classificate come protezione sociale non pubblica ammontavano a $16,740 miliardi, con un aumento del 127.5 per cento. Gli acquisti di farmaci ammontavano a 7,863 miliardi di dollari e il soccorso di emergenza a 7,773 miliardi di dollari. Questi aumenti forniscono informazioni sugli importi pagati, senza misurare direttamente il numero di pazienti coperti, la disponibilità di farmaci o la proporzione di esigenze effettivamente soddisfatte.

D’altra parte, la relazione non mostra alcun trasferimento al Fondo nazionale di previdenza sociale durante il semestre, rispetto a 1.203 miliardi all’anno precedente. Né comporta pagamenti alla Cooperativa dei Servi Civili, rispetto a 7,200 miliardi di dollari nel 2025. Tali assenze nei flussi segnalati devono essere spiegate. Essi non dimostrano in sé la rimozione dei diritti, delle prestazioni o degli obblighi di Stato.

Le domande alle quali il saldo di cassa non risponde

L’eccedenza dà allo Stato una situazione di flusso più favorevole nel periodo. Solo non costituisce un inventario dei soldi immediatamente disponibili per nuovi impegni. Per passare da metà anno a capacità finanziaria, sarebbe necessario conoscere, tra l’altro, le bilance di partenza e di fine periodo, le operazioni di finanziamento e i pagamenti in sospeso.

La relazione non fornisce un registro completo degli impegni e dei possibili arretrati. Pertanto, non si può dire che l’eccesso è dovuto a fatture non retribuite o che tutti gli obblighi sono stati rispettati. La critica utile è chiedere queste informazioni, piuttosto che trasformare la loro assenza in prova.

Le variazioni presentate sono anche nominali. Un aumento delle spese espresse in sterline non misura automaticamente un miglioramento equivalente del servizio pubblico. I prezzi, la natura degli acquisti, le esigenze legate alla guerra e la tempistica dei regolamenti devono anche essere considerati.

Infine, l’allegato doganale richiama la fragilitÃ del contesto: le importazioni raggiungono circa 10,15 miliardi di dollari nel semestre, rispetto a 1,50 miliardi di esportazioni. Il disavanzo commerciale è di circa 8,65 miliardi, in aumento di circa il 10%. Le quantità importate ed esportate, misurate in peso, sono diminuite rispettivamente del 18% e del 24%. Questo disavanzo esterno è distinto dall’equilibrio del governo. La loro coesistenza mostra semplicemente che un surplus pubblico non è sufficiente a descrivere la salute dell’economia.

Il prossimo test di finanza pubblica sarà la pubblicazione di conti stretti e una completa ripartizione dei ricavi, insieme alle informazioni sulle passività e sui servizi finanziati. Le entrate della prima metà dell’anno offrono un reale miglioramento del bilancio pubblicato. La capacità di estenderla dipenderà da un reddito regolare sufficiente e da una spesa che soddisfi le esigenze senza inviare i suoi costi al di fuori della portata visibile dei conti.

Fonti e metodo

Ministero delle Finanze libanese, Public Finance Review – Prima metà 2026, 15 pagine, annunciate il 22 ottobre 2026: avviso metodologico e calendario fiscale pagine 1–2; aggregati di tesoreria pagina 3; entrate e tasse 4–6; spese pagine 7–10; spese sociali pagine 10–13; pagine di commercio estero 14–15.

Jana Boumatar, BLOMINVEST, Lebanese Public Finance Strength in H1 2026 Nonostante i ricavi fiscali Rising by Meno than Spending3 novembre 2026, 9 pagine. Riassunto interconferenza con il rapporto completo del dipartimento.

Gli importi di bilancio sono espressi in miliardi di sterline libanesi. I dati commerciali sono in dollari statunitensi. I confronti coprono gli stessi periodi del 2025 e del 2026. I rapporti esplicitamente presentati come i nostri calcoli sono ottenuti da importi pubblicati. Le piccole differenze tra i totali e le transazioni sugli importi visualizzati possono derivare da arrotondamenti. I flussi di cassa rimangono provvisori e non costituiscono conti finali.

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