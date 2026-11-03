3 novembre 2026
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Giustizia costituzionale: appuntamento a dicembre

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La giustizia costituzionale sarà al centro di una conferenza annunciata in Libano l’8 e il 9 dicembre 2026. Tannous Mechleb ha presentato i suoi preparativi a Joseph Aoun il 2 novembre, a Palazzo Baabda. L’incontro si concentrerà sul confronto tra consigli e corsi costituzionali e le esperienze dei paesi arabi e nordafricani. Il rapporto non specifica ancora la posizione esatta, gli orari, gli stakeholder o i termini di accesso. Il programma dettagliato resta quindi da completare.

Siège du Conseil constitutionnel libanais, photographie d’archive
Le siège du Conseil constitutionnel libanais, sur une photo d’archive de Libnanews. Date exacte de prise de vue et photographe non précisés. Ce visuel institutionnel ne préjuge pas du lieu de la conférence des 8 et 9 décembre 2026, encore à annoncer. Crédit : archives Libnanews. Recadrage, redimensionnement et habillage éditorial. © Archives Libnanews, photographe non indiqué
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La giustizia costituzionale sarà oggetto di una conferenza annunciata in Libano l’8 e il 9 dicembre 2026. L’incontro si concentrerà sul confronto dei consigli costituzionali e dei tribunali. Il presidente del Consiglio costituzionale, Tannous Mechleb, ha presentato i preparativi per questa riunione al presidente della Repubblica, Joseph Aoun, durante la loro riunione il 2 novembre 2026 al Palazzo Baabda.

Secondo la relazione ufficiale dell’intervista, l’obiettivo è quello di trarre le esperienze di queste giurisdizioni nei paesi arabi e in Nord Africa. Tannous Mechleb ha anche menzionato le sue visite in Egitto, Romania e Spagna, dove ha incontrato funzionari e presidenti di tribunali costituzionali.

Giustizia costituzionale: il ruolo del Consiglio libanese

In Libano, il Consiglio costituzionale è stato istituito dalla legge del 1993, ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione. I suoi compiti includono il monitoraggio della costituzionalità delle leggi e la risoluzione delle controversie e degli appelli derivanti dalle elezioni presidenziali e parlamentari. Questo quadro distingue il suo ruolo da quello dei tribunali che stabiliscono controversie ordinarie.

L’istituzione è composta da dieci membri: cinque sono nominati dalla Camera dei deputati e cinque dal Consiglio dei ministri.

Disposizioni pratiche ancora da chiarire

Il 2 novembre Relazione non specifica l’esatta posizione, la pianificazione o l’elenco delle parti interessate. Inoltre non menziona le procedure di registrazione o di accesso pubblico. Queste informazioni restano da specificare per completare l’ordine del giorno della riunione.

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