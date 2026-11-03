Giustizia costituzionale: appuntamento a dicembre

La giustizia costituzionale sarà al centro di una conferenza annunciata in Libano l’8 e il 9 dicembre 2026. Tannous Mechleb ha presentato i suoi preparativi a Joseph Aoun il 2 novembre, a Palazzo Baabda. L’incontro si concentrerà sul confronto tra consigli e corsi costituzionali e le esperienze dei paesi arabi e nordafricani. Il rapporto non specifica ancora la posizione esatta, gli orari, gli stakeholder o i termini di accesso. Il programma dettagliato resta quindi da completare.

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La giustizia costituzionale sarà oggetto di una conferenza annunciata in Libano l’8 e il 9 dicembre 2026. L’incontro si concentrerà sul confronto dei consigli costituzionali e dei tribunali. Il presidente del Consiglio costituzionale, Tannous Mechleb, ha presentato i preparativi per questa riunione al presidente della Repubblica, Joseph Aoun, durante la loro riunione il 2 novembre 2026 al Palazzo Baabda.

Secondo la relazione ufficiale dell’intervista, l’obiettivo è quello di trarre le esperienze di queste giurisdizioni nei paesi arabi e in Nord Africa. Tannous Mechleb ha anche menzionato le sue visite in Egitto, Romania e Spagna, dove ha incontrato funzionari e presidenti di tribunali costituzionali.

Giustizia costituzionale: il ruolo del Consiglio libanese

In Libano, il Consiglio costituzionale è stato istituito dalla legge del 1993, ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione. I suoi compiti includono il monitoraggio della costituzionalità delle leggi e la risoluzione delle controversie e degli appelli derivanti dalle elezioni presidenziali e parlamentari. Questo quadro distingue il suo ruolo da quello dei tribunali che stabiliscono controversie ordinarie.

L’istituzione è composta da dieci membri: cinque sono nominati dalla Camera dei deputati e cinque dal Consiglio dei ministri.

Disposizioni pratiche ancora da chiarire

Il 2 novembre Relazione non specifica l’esatta posizione, la pianificazione o l’elenco delle parti interessate. Inoltre non menziona le procedure di registrazione o di accesso pubblico. Queste informazioni restano da specificare per completare l’ordine del giorno della riunione.

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