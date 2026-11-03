Midterms 2026: Cosa dicono gli ultimi sondaggi

Gli ultimi sondaggi prima dei medi di novembre 3 danno un vantaggio nazionale ai democratici, ma gli stati decisivi presentano situazioni diverse. Iowa rimane molto stretto, mentre il Michigan e diversi posti repubblicani disegnano altri rapporti di potere. Questo punto distingue tra le intenzioni di voto, il margine di errore e le condizioni necessarie per controllare ogni Camera del Congresso. Nessun sondaggio è un risultato: la partecipazione e il conteggio determineranno le major prima della loro certificazione ufficiale.

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Gli ultimi sondaggi a medio termine del 2026 hanno posto i democratici in una posizione favorevole prima del voto del 3 novembre, senza garantire loro il Congresso. L’indagine nazionale Reuters/Ipsos dà loro otto punti davanti ai probabili elettori. Le misure pubblicate da Siena, tuttavia, disegnano rapporti di potere molto diversi tra gli Stati. Il Michigan sembra meno stretto dell’Iowa, mentre diversi posti repubblicani rimangono disputati.

Questa fotografia è stata fermata il 3 novembre, prima dei risultati delle elezioni. Descrive le intenzioni dichiarate, non le schede elettorali. Nessuna delle cifre qui presentate costituisce una vittoria attribuita ad un candidato.

Midterms 2026: otto punti a livello nazionale

Nel sondaggio Reuters/Ipsos, il 52% dei probabili elettori sceglie o favorisce il candidato democratico nella loro circoscrizione. I repubblicani hanno il 44%. Ipsos ha intervistato 1.765 adulti dal 29 ottobre al 2 novembre. Il risultato elettorale è un sottocampione di 1.212 elettori probabili, con un margine di errore annunciato di ±2.9 punti.

Lo studio utilizza KnowledgePanel, un pannello probabilistico. Questa popolazione deve essere distinta dall’unica popolazione registrata, tra cui il rapporto tra il 49 e il 42 per cento. Mescolare le due basi distorcerebbe il confronto. Il costo della vita è in cima ai criteri di voto proposti, citati dal 50% degli adulti intervistati.

Questa domanda nazionale non nomina i candidati locali. Esso misura un clima politico, non una ripartizione automatica dei seggi. Nella Camera dei rappresentanti, gli elettori scelgono il loro rappresentante in ciascuno dei 435 distretti elettorali. Un vantaggio nazionale può essere diffuso in modo molto irregolare tra i territori.

Sette Stati, molto diversi

La serie New York Times/Siena pubblicata il 1 novembre fornisce le seguenti intenzioni per il Senato:

Michigan: Abdul El-Sayed, Democrat, 53%; Mike Rogers, Repubblicano, 42%.

Abdul El-Sayed, Democrat, 53%; Mike Rogers, Repubblicano, 42%. Texas: James Talarico, Democrat, 50%; Ken Paxton, Repubblicano, 43%.

James Talarico, Democrat, 50%; Ken Paxton, Repubblicano, 43%. Maine: Troy Jackson, Democrat, 51%; Susan Collins, Republican, 45%.

Troy Jackson, Democrat, 51%; Susan Collins, Republican, 45%. Kansas: Adam Hamilton, democratico, 49%; Roger Marshall, repubblicano, 44%; David Graham, libertario, 4%.

Adam Hamilton, democratico, 49%; Roger Marshall, repubblicano, 44%; David Graham, libertario, 4%. Ohio Sherrod Brown, Democrat, 49%; Jon Husted, Repubblicano, 44%.

Sherrod Brown, Democrat, 49%; Jon Husted, Repubblicano, 44%. Alaska: Mary Peltola, democratico, 48%; Dan Sullivan, repubblicano, 46%.

Mary Peltola, democratico, 48%; Dan Sullivan, repubblicano, 46%. Iowa:Josh Turek, democratico, 48%; Ashley Hinson, repubblicano, 47%.

Siena indica margini di errore di ±3.8 punti in Michigan, ±3.4 punti in Texas, ±4.7 punti in Maine, ±4.4 punti in Kansas e Ohio, ±5 punti in Alaska e ±4.7 punti in Iowa. Questi sono i margini pubblicati per le interviste completate tra il probabile elettorato.

Le date dettagliate del campo e il personale di ogni indagine non sono incluse nel comunicato stampa direttamente ricercabile. Le schede tecniche a cui si riferisce non possono essere aperte durante questa verifica. Questi dati non sono quindi ricostruiti da aggregatori.

Conquistare i sedili senza perdere quelli difesi

L’interesse di questa mappa è tanto nella natura dei sedili quanto nelle deviazioni misurate. In Iowa, i repubblicani difendono il posto lasciato vacante da Joni Ernst. In Kansas, Roger Marshall sta cercando la sua rielezione. In Michigan, i democratici devono tenere il posto di Gary Peters, che non rappresenta se stesso.

Il Michigan è quindi una difesa, non un potenziale guadagno per il campo democratico. Una perdita di tale Stato aumenterebbe il numero di conquiste necessarie altrove. Al contrario, vincere un seggio repubblicano non sarebbe sufficiente se il partito abbandonasse un altro.

Il Senato ha 53 repubblicani, contro 45 democratici e due indipendenti che siedono con loro. I Democratici hanno bisogno di un guadagno netto di quattro posti per raggiungere 51. Da 50 a 50, il vicepresidente repubblicano JD Vance può dividere i voti. In Parlamento, la maggioranza di un’assemblea è 218 eletta.

Perché un anticipo non è una certezza

La differenza di un punto nell’Iowa non consente ai candidati di separarsi saldamente. Alaska ha anche una gara stretta. Tuttavia, un margine di errore non dovrebbe essere utilizzato come soglia meccanica per la differenza tra due candidati: l’incertezza di una differenza dipende dal metodo di calcolo.

Eventuali errori superano anche il campionamento. Alcuni elettori sono meno reattivi alle indagini. Altri cambiano idea o non votano. Gli istituti devono stimare chi parteciperà effettivamente. Diversi sondaggi possono condividere le stesse difficoltà e fare lo stesso errore.

I dati presentati sono sondaggi separati, non una media. Una media combina diverse misure in base alle regole di selezione e ponderazione. Tuttavia, non diventa un risultato elettorale. Un modello predittivo aggiunge ipotesi: la sua probabilità di vittoria non è una percentuale di voti.

Anche i primi conti devono essere interpretati con cautela. L’ordine degli uffici di ritorno e dei voti di corrispondenza può temporaneamente cambiare l’aspetto di una gara. Gli annunci dei vincitori da parte delle agenzie dovranno essere esplicitamente assegnati e poi distinti dalla certificazione ufficiale dei risultati.

Copertura: facciata occidentale del Campidoglio americano a Washington, 1997. Foto:Architetto del Campidoglio / Wikimedia Commons♪,pubblico dominio negli Stati Uniti. Boxe e vestizione grafica Libnanews. Illustrazione del Congresso, senza rappresentanza del voto o dei risultati del novembre 2026.

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