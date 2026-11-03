Marcel Khalifé rerecords Storm Promises

Marcel Khalifé torna a Promesses della tempesta con quattro canzoni su poesie di Mahmoud Darwich. Questa nuova registrazione, prodotta da Bachar Mar-Khalifé, è prevista per il 20 novembre 2026. Il programma riunisce Rita, la title track, Oummi e Passport. Ha segnato il 50 ° anniversario dell’album del 1976, senza prendere il controllo di Jaffra. Dopo una presentazione annunciata al World Institute Arabo di settembre, il progetto dovrebbe anche trovare un’estensione sul palco al Trianon di Parigi nel febbraio 2027.

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Marcel Khalifé torna al suo primo album, « Promesses de la tempeste », con una nuova registrazione prevista il 20 novembre 2026 a Balcoon. Cinquanta anni dopo l’album del 1976, il cantante libanese e oudista ripeté quattro composizioni su poesie di Mahmoud Darwich. Bachar Mar-Khalifé è responsabile della sua produzione.

Il progetto è sottotitolato « 50 anni dopo ». Esso riunisce « Rita », « Promesses de la tempesta », « Oummi » e « Passport ». Questa selezione riporta l’artista a canzoni che hanno accompagnato gli inizi del suo viaggio, stringendo il programma intorno al poeta palestinese.

Una nuova registrazione di Marcel Khalifé

Marcel Khalifé registrò le canzoni nello studio Hinterland Lab il 10, 11, 13 e 16 marzo 2026. François Baurin ha girato il suono. Il musicista appare nella canzone e nell’oud.

Il lavoro sonoro è proseguito in primavera, con un mastering di Alexis Bardinet e Lorenzo Bassaletti al Globe Audio. Il disco riprende così un antico repertorio in un’interpretazione registrata quest’anno. Non è limitato a ricircolo di bande storiche.

Il catalogo digitale annuncia quattro spiagge e una durata totale di 30 minuti e 24 secondi. « Rita » apre l’album, seguito dalla title track, « Oummi » e « Passport ». Le edizioni CD e vinile accompagnano il rilascio digitale.

Quattro poesie, dall’intimo all’esilio

Queste canzoni affrontano la separazione attraverso diverse situazioni. « Oummi », di solito presentato in francese con il titolo « Ma mère », combina la memoria familiare con la distanza. Il legame con la madre dà la sensazione di esilio una forma quotidiana, attaccata a gesti e ricordi.

« Rita » affronta l’amore con la violenza politica. Il rapporto tra due persone incontra un conflitto che va oltre la loro storia. In « Passport », la domanda riguarda l’identità e i confini. Il documento amministrativo diventa il punto di partenza per una domanda sull’appartenenza.

La canzone « Promesses of the Storm » articola il rifiuto e la speranza. Riunire questi quattro testi riunisce diverse dimensioni della poesia di Darwich: attaccamento ai cari, all’amore, all’ossessione e alla volontà di vivere. Il loro significato politico rimane legato a specifiche esperienze umane.

Un programma incentrato su Darwich

Il confronto delle edizioni mostra una differenza concreta. Il disco conservato nel catalogo Paredon, datato 1983, comprende cinque canzoni. Combina i quattro titoli di Darwich con « Jaffra », su un testo di Ezzedine Manasra. Quest’ultimo pezzo non è sul programma annunciato per novembre.

Il programma 2026 consiste esclusivamente di testi Darwich, tutti messi in musica dal compositore libanese.

Il 50 ° anniversario si riferisce al 1976, l’anno in cui l’etichetta e gli organizzatori detengono per la nascita dell’album. La data del 1983 corrisponde all’edizione Paredon elencata nel catalogo americano. I due punti di riferimento si riferiscono a diverse fasi della sua storia discografica.

Dalla presentazione parigina al rilascio di novembre

L’Istituto del Mondo Arabo aveva registrato questo nuovo album sul programma di una sessione di ascolto il 27 settembre 2026 a Parigi. L’incontro ha annunciato la presenza di Marcel Khalifé e uno scambio moderato da Jean-Pierre Filiu sul suo rapporto con Darwich. Una vendita di anteprima e una sessione di firma sono stati inclusi.

La sessione era prevista prima della commercializzazione generale annunciata entro il 20 novembre.

Un’estensione sul palco appare anche nel calendario ufficiale di Trianon. La sala parigina annuncia Marcel Khalifé solo l’8 febbraio 2027, intorno a « Promesses de la storme », con la sua voce e la sua oud. La sala aveva una biglietteria aperta il 3 novembre 2026 alle 10.

Copertina: Marcel Khalifé al Bizerte Festival, 16 luglio 2012. Archivio fotografico, non rappresenta la registrazione del 2026. Foto:Rais58 / Wikimedia Commons♪,CC BY 2.0. Boxe e vestire Libnanews.

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