Il conflitto sulle bollette pubbliche riguarda le telecomunicazioni. Ogero annuncia che diversi centri in 17 località hanno perso la loro alimentazione EDL e sono in esecuzione su generatori. L’operatore avverte di un rischio per la linea fissa e Internet, senza annunciare una ripartizione generale. Da parte sua, il Ministero delle Telecomunicazioni dettaglia le fatture inviate a Finanza e afferma che Ogero paga regolarmente. Tra procedure di bilancio e rifornimenti, gli abbonati si aspettano informazioni accurate sulla continuità del servizio e il ripristino dell’elettricità.

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I tagli dell’ELD ora riguardano le telecomunicazioni. Ogero ha annunciato, lunedì sera, 2 novembre, che diversi centri telefonici avevano perso la loro alimentazione pubblica. L’operatore ha avvertito di un rischio di interruzione del telefono fisso e di Internet, mentre il Ministero delle Telecomunicazioni sostiene di aver trasmesso milioni di dollari di fatture a Finanza per l’insediamento.

Di conseguenza, il braccio delle armi sui pagamenti non retribuiti delle amministrazioni ha raggiunto una nuova fase. Non riguarda più solo le relazioni contabili tra gli enti pubblici: minaccia un servizio utilizzato quotidianamente dalle famiglie e dalle imprese. Tuttavia, due situazioni devono essere distinte. Ogero ha confermato l’arresto dell’alimentazione elettrica fornita da Electricity of Lebanon, non una generale interruzione delle comunicazioni in tutte le aree menzionate.

Taglie EDL: 17 località citate da Ogero

La lista fornita da Ogero comprende Antelias, Bikfaya, Mazraat Yachouh, Aarabniyé, Sin el-Fil, Dorah, Baskinta, Bteghrine, Saida, Sofar, Hammana, Aley, Zuk, Jounieh, Batrun, Abrine e Kfarhenda. Questi 17 nomi si riferiscono alle aree in cui si trovano i centri. Essi non costituiscono un bilancio di abbonati di connessione privata o il conteggio di errori di Internet.

Secondo l’operatore, gli impianti interessati operano interamente su generatori. Questa soluzione aiuta a mantenere i servizi, ma Ogero avverte che la loro continuità potrebbe essere influenzata. Esso afferma che i suoi team tecnici stanno cercando di preservare il funzionamento della rete, mentre il Ministero delle Telecomunicazioni sta lavorando con il Ministero dell’Energia ed EDL per ripristinare l’alimentazione elettrica.

L’allerta riguarda quindi la fragilità dell’operazione di emergenza. Il comunicato stampa non fornisce alcuna durata di autonomia, stock di carburante o numero di abbonati esposti. Nessuno di questi elementi permette, in questa fase, di annunciare un’ora in cui le connessioni cesserebbero di funzionare.

Fatture inviate, non prova di pagamento ricevuto

In un comunicato stampa rilasciato il 2 novembre, il Ministero delle Telecomunicazioni afferma che ha inviato alle fatture di finanza ricevute, verificate e liquidate secondo le procedure per $5,199 milioni. Egli menziona separatamente 1.275 milioni di dollari in fatture pagabili attraverso un anticipo dal Fondo Consolidated Revenue ai sensi dell’ordine 12816.

Il Dipartimento afferma che alcune fatture per il 2023 e il 2024 rimangono correlate a una richiesta di trasferimento di stanziamenti presentati alle Finanze il 13 luglio 2026. Ha fatto riferimento all’inadeguatezza degli stanziamenti previsti nei bilanci precedenti. Assicura inoltre che Alfa, Touch e Ogero paghino regolarmente le loro fatture, senza indugio.

Questa risposta evidenzia un disaccordo che rimane da documentare per abbonamento. Gli importi annunciati riguardano i file di cui al dipartimento: non possono essere presentati come debito di Ogero. Soprattutto, inoltrare una fattura a Finanza non dimostra che il pagamento corrispondente è stato eseguito e quindi registrato da EDL.

Continuità del servizio in mezzo al conflitto contabile

EDL aveva annunciato il lancio il 2 novembre di tagli mirati amministrazioni e comuni che non avevano pagato per il loro consumo. Il primo comunicato stampa non ha dettagliato i siti reali di elettricità privata. L’annuncio di Ogero fornisce ora un’identificazione concreta delle strutture interessate e dei servizi potenzialmente esposti.

Ci sono due requisiti faccia a faccia: la raccolta di ricavi da un fornitore pubblico e la continuità di un altro servizio pubblico. Operare gli uffici centrali sui generatori non risolve la controversia finanziaria. Questo temporaneamente sposta il vincolo ad un alimentatore di emergenza, Ogero stesso evidenzia i limiti possibili.

Per gli abbonati, la precisazione prevista è pratica: quali centri hanno recuperato l’elettricità, che rimangono sui generatori e dove sono stati osservati i disturbi? Gli elementi consultati per questo articolo non consentono una valutazione di recupero o per quantificare interruzioni telefoniche o Internet. L’avviso Ogero non deve essere trasformato in un annuncio di una ripartizione generale.

Copertina: Libano Elettricità Sede di Beirut, archivio del 17 agosto 2008. Foto:Philippe48 / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 3.0. Boxing, ridimensionamento e vestire Libnanews; sotto la stessa licenza. È la sede di EDL, non un centro Ogero o una fotografia dei tagli attuali.

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