Il CNSS annuncia 351 miliardi di sterline in anticipo agli ospedali e ai medici contratti per 4.416 casi già completati. Le decisioni risalgono al 30 ottobre 2026 e il rilascio annuncia i trasferimenti per i prossimi giorni. Questa tranche viene dopo un’operazione di 564 miliardi e al momento della generalizzazione degli assegni « freschi » nei libri. Il Fondo si riferisce anche agli adeguamenti dei tassi futuri, i cui importi e date non sono specificati.

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Il Fondo nazionale di previdenza sociale annuncia una nuova tranche di 351 miliardi di sterline per ospedali e medici che sono contratti. Si tratta di 4.416 casi di assistenza già prestati alle persone assicurate. Nel suo comunicato stampa del 2 novembre 2026, il CNSS anticipa i trasferimenti nei prossimi giorni, senza annunciarne l’esecuzione.

Tre decisioni del direttore generale Mohammad Karaki supervisionano questa operazione. Essi portano numeri 568, 569 e 570 e datano dal 30 ottobre. I beneficiari sono ospedali e medici collegati al Fondo per accordo. La busta deve alimentare i propri conti sotto la copertura interessata.

I fornitori di fondi per la cura già fornito. Il rapporto contiene 4.416 record, senza specificare il numero di pazienti separati.

CNSS: anticipazioni da trasferire ai richiedenti

Il comunicato stampa annuncia i trasferimenti per i giorni seguenti, senza data specifica o conferma di ricezione da parte delle istituzioni.

Il CNSS pone questo instalmento in un regolare meccanismo di anticipo dell’ospedale. L’obiettivo annunciato è quello di fornire liquidità ai professionisti contratti. Questi pagamenti devono sostenere la loro capacità di ospitare le persone assicurate e continuare la loro attività.

Tuttavia, il Fondo non precisa la distribuzione dei 351 miliardi di dollari tra medici e istituzioni. Né pubblica in questo annuncio alcuna ripartizione per regione, specialità o tipo di ricovero. L’importo totale fornisce informazioni sul funzionamento finanziario, non sulla situazione di ogni ospedale.

I benchmark della nuova tranche Elemento Annuncio del CNSS Importo pound 351 miliardi di libanesi File relativi 416 Decisioni 568, 569 e 570, datata 30 ottobre 2026 Recipienti Ospedali e medici registrati Calendario Trasferimenti annunciati entro i giorni del 2 novembre

Totale annuale presentato a $7,400 miliardi

Integrando questa nuova tranche, il CNSS ha annunciato circa £6,112 miliardi di anticipo ospedaliero dall’inizio dell’anno. Ha un totale di circa 7,400 miliardi di sterline per i suoi pagamenti al settore ospedaliero. L’istituzione dà un’equivalenza di 83 milioni di dollari.

I progressi sono inclusi nel totale dell’ospedale. Ciò esclude gli importi per le istituzioni che non beneficiano del sistema di anticipo.

Questa cumulazione include la nuova tranche i cui trasferimenti sono annunciati nel comunicato stampa.

Il precedente rilascio finanziario, datato 22 ottobre, ha annunciato £ 564 miliardi per 7.855 file. Tre decisioni, da 546 a 548, governarono questa operazione. Il Fondo ha poi fatto i suoi progressi ospedalieri accumulati di circa £ 5,760 miliardi.

Si distingue anche 1,193 miliardi di sterline spesi per la dialisi. Il totale dell’ospedale all’epoca era vicino a 7.000 miliardi, ancora esclusi gli stabilimenti che non beneficiano di anticipazioni.

Gli assegni freschi entrano nel calendario

Questa nuova rata avviene al momento in cui il CNSS modifica il pagamento dei suoi benefici. La sua nota informativa n. 852, datata 27 ottobre, prevede il pagamento di assegni « freschi » in libbre libanesi. La data di applicazione fissata dal testo è il 1° novembre 2026.

La misura si basa sulla decisione del Consiglio direttivo 28 adottata il 15 ottobre. Il Fondo aveva già affrontato questo problema per i benefici finali del servizio. Ora estende il principio a tutti i suoi benefici.

Nella sua spiegazione, l’istituzione si riferisce alle difficoltà di fronte a persone assicurate, medici e ospedali nel recupero dei loro debiti dalle banche. Sottolinea la perdita di parte del loro valore reale. La modifica è intesa a impedire che gli accordi bancari riducano l’importo effettivamente disponibile al beneficiario.

La nota modifica i termini di regolamento, senza fissare nuove tariffe o tassi di copertura. Gli assegni rimangono in libbre libanesi.

Altre modifiche ancora previste

In parallelo, Mohammad Karaki annuncia nuovi progetti per aumentare le spese ospedaliere e mediche. Sono inclusi anche forniture mediche e farmaci. Il CNSS presenta questi progetti come un passo successivo per migliorare la copertura.

Il comunicato stampa del 2 novembre non fornisce una scala, un aumento percentuale o una data effettiva. Questi cambiamenti rimangono quindi separati dalle tre decisioni finanziarie già prese. Il loro effetto sulle restanti spese delle persone assicurate dipenderà dalle disposizioni finalmente adottate.

L’orario per il trasferimento di 351 miliardi non è specificato nell’annuncio. Le scale future specificano le modifiche della copertura annunciate.

Copertina: cortile interno dell’Ospedale Universitario Rafic Hariri a Beirut, 27 gennaio 2010. Illustrazione del settore ospedaliero, senza conferma di un pagamento a questa istituzione. Foto:Elie plus / Wikimedia Commons♪,CC0 1.0. Boxe e vestire Libnanews.

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