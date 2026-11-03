Triathlon: Nader e al-Zoubi Champions of Lebanon

Lindsey Nader e Ali al-Zoubi hanno vinto il campionato libanese triathlon 2026 a Beirut. Circa 150 atleti hanno partecipato a questa competizione, tra piscina e cornice. Per le donne, un secondo separa Lindsey Nader da Lara Chehayeb. Ali al-Zoubi è davanti a Samir Sabaa Ayoun e Youssef Dandachi negli uomini.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Lindsey Nader e Ali al-Zoubi hanno vinto il campionato libanese triathlon 2026 a Beirut. Circa 150 uomini e donne di diverse fasce di età hanno partecipato al concorso della Federazione del Triathlon libanese. Il corso di nuoto associato in piscina, ciclismo e corsa sulla cornice.

Campionato triathlon libanese: un secondo tra i primi due

Tra le donne, Lindsey Nader, del club ProFit, ha vinto nel 01:11:28. Il compagno di squadra Lara Chehayeb ha attraversato la linea un secondo più tardi, nel 0111:29. ProFit detiene i primi due posti nella classifica femminile.

Ramona Khalife, da Elite, completa il podio con un tempo di 1 h 16 min 20 s. Finisce a 4 minuti 52 secondi dal vincitore.

Ali al-Zoubi uomini leader

Ali al-Zoubi, rappresentante dell’esercito libanese, ha vinto l’evento maschile in 1:00:36. È davanti a Samir Sabaa Ayoun da Blue Stars Club, secondo in 1 h 04 min 10 s. La differenza tra i primi due è 3 min 34 s.

Youssef Dandachi del club ProFit ha preso il terzo posto in 1 h 05 min 14 s. Ha finito 1 min 04 secondi dal secondo e 4 min 38 secondi dal vincitore.

Partenza alle 7:00 a Manara

I partecipanti partirono alle 7:00 da Manara Central Military Pool. Dopo aver nuotato nel bacino, hanno incatenato le piste ciclabili e passeggiate fino alla cornice di Beirut.

Il presidente e i membri della Federazione di Triathlon libanese hanno partecipato al campionato. Tazze e medaglie sono state premiate alla cima della classifica.

Secondo il comunicato della Federazione del Triathlon libanese ricevuto il 3 novembre 2026. La data esatta del concorso non è specificata.

Copertura: podi del campionato di triathlon del Libano 2026. Foto Talal, fornito con il comunicato stampa ricevuto il 3 novembre 2026. Abito Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews