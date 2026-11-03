Triathlon: Nader e al-Zoubi Champions of Lebanon

Lindsey Nader e Ali al-Zoubi hanno vinto il campionato libanese triathlon 2026 a Beirut. Circa 150 uomini e donne di diverse fasce di età hanno partecipato al concorso della Federazione del Triathlon libanese. Il corso di nuoto associato in piscina, ciclismo e corsa sulla cornice.
Campionato triathlon libanese: un secondo tra i primi due
Tra le donne, Lindsey Nader, del club ProFit, ha vinto nel 01:11:28. Il compagno di squadra Lara Chehayeb ha attraversato la linea un secondo più tardi, nel 0111:29. ProFit detiene i primi due posti nella classifica femminile.
Ramona Khalife, da Elite, completa il podio con un tempo di 1 h 16 min 20 s. Finisce a 4 minuti 52 secondi dal vincitore.
Ali al-Zoubi uomini leader
Ali al-Zoubi, rappresentante dell’esercito libanese, ha vinto l’evento maschile in 1:00:36. È davanti a Samir Sabaa Ayoun da Blue Stars Club, secondo in 1 h 04 min 10 s. La differenza tra i primi due è 3 min 34 s.
Youssef Dandachi del club ProFit ha preso il terzo posto in 1 h 05 min 14 s. Ha finito 1 min 04 secondi dal secondo e 4 min 38 secondi dal vincitore.
Partenza alle 7:00 a Manara
I partecipanti partirono alle 7:00 da Manara Central Military Pool. Dopo aver nuotato nel bacino, hanno incatenato le piste ciclabili e passeggiate fino alla cornice di Beirut.
Il presidente e i membri della Federazione di Triathlon libanese hanno partecipato al campionato. Tazze e medaglie sono state premiate alla cima della classifica.
Secondo il comunicato della Federazione del Triathlon libanese ricevuto il 3 novembre 2026. La data esatta del concorso non è specificata.
Copertura: podi del campionato di triathlon del Libano 2026. Foto Talal, fornito con il comunicato stampa ricevuto il 3 novembre 2026. Abito Libnanews.
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