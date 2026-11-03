Libano Telecom: i diritti dei lavoratori rimangono centrali

Joseph Aoun ha chiesto di accelerare il lancio di Lebanon Telecom e di preservare i diritti dei lavoratori Ogero. La riunione del 2 novembre si è svolta dopo la sospensione dello sciopero, annunciata dal sindacato il 29 ottobre. Il ministro promette di mantenere l’acquis e l’anzianità per le varie categorie di personale. Resta da annunciare un emendamento legislativo. Il dossier comprende anche la regolamentazione delle reti Internet e l’accesso a banda larga, senza alcun aumento di prezzo desiderato per gli utenti.

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Joseph Aoun ha chiesto, il 2 novembre 2026, di accelerare il lancio di Lebanon Telecom mantenendo i diritti dei dipendenti di Ogero. Questo intervento si è verificato dopo la sospensione del loro sciopero, annunciato il 29 ottobre. Gli impegni politici devono ancora essere riflessi nel regime transitorio.

Ricevuto dal Capo di Stato, il Ministro delle Telecomunicazioni, Charles Hajj, ha presentato i progressi del caso. Il Presidente ha ribadito il suo impegno a garantire la transizione dei lavoratori alla nuova società. Ha anche sottolineato l’importanza del settore per l’economia nazionale. Nessuna data di lancio o trasferimento è stato annunciato.

Libano Telecom: garanzie richieste dai dipendenti

Il 29 ottobre l’Unione dei lavoratori dell’Ogero ha annunciato la sospensione dello sciopero e il ritorno al normale funzionamento. Questa decisione ha seguito una riunione con la commissione parlamentare per l’informazione e le telecomunicazioni. Hanno partecipato il ministro e i membri del consiglio di amministrazione dell’organizzazione.

Secondo la dichiarazione del sindacato, i partecipanti hanno concordato sulla preparazione di un disegno di legge urgente. Essa deve modificare esclusivamente la sezione 49 della legge sulle telecomunicazioni. Il sindacato presenta questo approccio come un mezzo per garantire la continuità dell’occupazione e dei diritti finanziari quando si trasferisce a Lebanon Telecom.

Lo stesso comunicato si riferisce ad un’impresa che non emette decreti di ristrutturazione o di dissoluzione prima dell’adozione di tale emendamento e della sua entrata in vigore. Ha detto che le altre disposizioni sarebbero state discusse in una fase successiva. La questione dell’esclusività deve essere discussa anche tra il Parlamento e il governo.

L’emendamento resta da adottare. I rappresentanti dei lavoratori hanno annunciato di seguire la sua strada parlamentare.

Il ministro comprende diverse categorie di personale

Charles Hajj aveva chiarito la sua posizione il 23 ottobre. Ha poi assicurato che il trasferimento avrebbe coinvolto tutti i lavoratori: dipendenti permanenti, lavoratori contrattuali, lavoratori e lavoratori diurni. Ha promesso di mantenere l’anzianità, i benefici e i diritti acquisiti, compresi i benefici di fine servizio sotto la sicurezza sociale.

Il ministro ha inoltre annunciato un’armonizzazione dei salari per ridurre il divario tra il personale quotidiano e quello permanente. Queste dichiarazioni costituiscono un impegno governativo. Tuttavia, l’attuazione richiede regole specifiche, che i rappresentanti del personale vogliono garantire prima del cambiamento istituzionale.

La creazione della società rimane un processo da completare

In una precedente riunione a Baabda il 21 ottobre, Charles Hajj si è riferito ad un contratto collettivo di lavoro. Aveva anche presentato la nomina del consiglio di amministrazione dal governo e l’emissione della licenza come passi necessari per l’incorporazione della società.

Il Capo di Stato aveva già chiesto questa occasione di continuare la creazione di Libano Telecom. La riunione comprendeva la gestione di Ogero e rappresentanti sindacali.

Reti autorizzate e banda larga non annunciata

Il 2 novembre Charles Hajj ha presentato anche il trattamento delle reti Internet non autorizzate. Questo lavoro dovrebbe essere svolto con l’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni nell’ambito della sua competenza. Joseph Aoun ha chiesto di incoraggiare Ogero e gli operatori privati a costruire reti autorizzate a condizioni eque.

L’obiettivo dichiarato è quello di accelerare l’accesso ai servizi a banda larga nel rispetto della legge. Il Presidente ha specificamente chiesto che questo sviluppo non porti a prezzi più elevati per i cittadini. Tuttavia, non è stato annunciato alcun nuovo programma di pagamento o programma di distribuzione.

Il progetto sui diritti dei lavoratori deve ora essere chiarito e sottoposto al Parlamento prima delle decisioni di transizione previste dai lavoratori.

Copertina: il sito Ogero de Bir Hassan, archivio fotografico di Libnanews. Data esatta di tiro non specificato. Questa visuale non mostra una riunione o uno sciopero del 2026 novembre. Credito: Libnanews, fotografo non indicato.Fonte. Boxe e vestire Libnanews.

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