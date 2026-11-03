Big Mac in Libano: cosa rivela il suo prezzo

Il Big Mac costò il Libano $5.36 nei dati di luglio 2026, più che in Giordania, Egitto o diversi paesi del Golfo. Resta meno costoso rispetto agli Stati Uniti e alla media dell’area dell’euro. Tuttavia, questo confronto non è sufficiente per misurare la sua accessibilità. I redditi sospesi, i costi operativi, la concorrenza e l’accesso alla finanza hanno fatto luce su una questione più ampia: perché i prezzi sono ancora difficili da sopportare in un’economia fragile? Analisi delle cifre e dei loro limiti.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il prezzo del Big Mac in Libano supera quello di diversi vicini nei dati di luglio 2026. Resta al di sotto del livello degli Stati Uniti e della media dell’area dell’euro. Questo contrasto solleva una domanda più utile di una classifica: perché un prezzo ordinario internazionale pesa così pesantemente in un’economia impoverita?

Un hamburger non riassume un’economia. Tuttavia, offre un punto di confronto concreto, a condizione di confrontare il panino da solo. Mescolare una formula con bevande e patatine fritte, un tasso di consegna e un prezzo controverso produrrebbe una dimostrazione ingannevole.

Big Mac in Libano: un confronto di luglio 2026

La serie originale del Big Mac Index contiene 480.000 libbre libanesi, o $5.36, a partire dal 1 luglio 2026. Ecco i valori della stessa edizione, convertiti con i propri tassi di cambio. Questi non sono tassi contro-controllati il 3 novembre.

Mercato Prezzo del sandwich locale Dollaro degli Stati Uniti equivalente Libano LBP 480.000 5.36 Giordania 2.50 GIORNO 3.53 Egitto 145 EGP 2.87 Arabia Saudita 19 SAR 5.06 Emirati Arabi Uniti 19 AED 5.17 Stati Uniti USD 6.22 6.22 Zona euro EUR 6,19 7.08

Calcolato prima di arrotondamento, le differenze collocano il Libano circa il 52 per cento sopra la Giordania e l’87 per cento sopra l’Egitto. Il supplemento è stato del 5,9% contro l’Arabia Saudita e del 3,6% contro gli Emirati. Il prezzo libanese rimane del 13,8% al di sotto del prezzo USA e del 24,3% al di sotto della media dell’area dell’euro. Quest’ultimo non è un premio francese.

Il soggetto reale è reddito disponibile

Queste cifre non dimostrano quindi che il Libano sarebbe sistematicamente più costoso dell’Europa. Né fanno panini a prezzi accessibili per le famiglie libanesi. Il prezzo in dollari e lo sforzo richiesto da un consumatore rispondono a due diverse domande.

L’accessibilità dipende dal reddito residuo dopo l’alloggio, l’energia, il trasporto e le spese essenziali. Due persone che pagano la stessa somma possono sopportare sforzi molto diversi. Un raffronto serio deve approssimare il prezzo di un reddito disponibile paragonabile, non giustapporre i salari medi calcolati utilizzando metodi incompatibili.

Un sondaggio del Centro libanese per gli studi politici di 2.400 persone nel gennaio 2026 illustra questo vincolo. Nell’analisi di luglio, il 38,2% degli intervistati ha riferito di ridurre le spese essenziali, compresi gli alimenti e gli indumenti. Questo risultato non misura il consumo di hamburger. Fa luce sul contesto sociale in cui viene giudicato un premio ristorante.

Un calo dell’inflazione non riduce l’aggiunta

La confusione tra l’inflazione e i livelli di prezzo sta alimentando false promesse. Se un prezzo aumenta meno rapidamente, continua ad aumentare. La disinflazione non rende automaticamente le famiglie il potere d’acquisto perso durante gli aumenti precedenti.

Né la variazione dei prezzi del dollaro affronta questo problema. Rende il confronto più leggibile e riduce l’incertezza di conversione. Non ripristina i ricavi o la concorrenza. Una valuta di visualizzazione stabile non è un certificato di prezzo ragionevole.

I costi reali non devono diventare un alibi

Un pasto venduto in un ristorante incorpora ingredienti, ma anche lavoro, una stanza, energia, attrezzature e servizi. Trasporti, ritenzione e perdite possono influenzare la fattura. Condizioni di fornitura e volumi acquistati anche contare. Le differenze tra i paesi non sono quindi ridotte al prezzo della carne.

Tuttavia, c’è una mancanza di conti per assegnare questi elementi per il panino libanese. Senza di loro, è impossibile quantificare il margine dell’operatore o il peso esatto di ogni spesa. Affermare che tutta la differenza con Jordan è un profitto sarebbe falso. Per sostenere che i costi locali necessariamente spiegare il divario sarebbe anche così.

La critica economica deve richiedere elementi controllabili: tendenze dei costi, prezzi di acquisto, spese operative e condizioni di vendita. L’espressione « i costi del Libano » non sostituisce una ripartizione contabile. I consumatori non possono verificare una giustificazione che rimane globale.

La concorrenza merita meglio di uno slogan

La diagnosi va oltre un segno. Nella sua analisi del 2025 ottobre, la Banca Mondiale identifica la concorrenza limitata, le strutture oligopolistiche e le politiche di margine come uno dei conducenti dell’alta inflazione libanese a lungo termine. Questa constatazione macroeconomica non stabilisce alcuna particolare infrazione nel restauro.

Tuttavia, solleva una domanda centrale: i nuovi concorrenti possono davvero sfidare i prezzi degli attori installati? La concorrenza effettiva richiede più di diversi fronti. C’è la necessità di poter accedere ai fornitori, finanziare uno stock, affittare un luogo e offrire una valida alternativa.

Il dibattito sulle agenzie esclusive deve rimanere specifico. Un franchise di catering non è, per definizione, un’agenzia di importazione esclusiva. Il prezzo di un hamburger non è sufficiente per dimostrare un accordo tra gli intermediari. D’altra parte, guardare alle barriere alle condizioni di entrata e di approvvigionamento è legittimo, settore per settore.

Il finanziamento predefinito ha anche una fattura

La precedente indagine di Libnanews su sei prodotti alimentari ha già esaminato l’esclusività, i costi bancari e le limitazioni dei confronti al dettaglio. Essa distingueva le commissioni bancarie dal costo più ampio del finanziamento commerciale degradato.

Questa distinzione rimane indispensabile. Quando una società deve immobilizzare più fondi per acquistare le sue merci, il suo fabbisogno di cassa aumenta. Ciò può ridurre l’ingresso di concorrenti meno capitalizzati. Il meccanismo economico è plausibile; il suo contributo al prezzo Big Mac non è misurato qui.

Per passare da un’osservazione a una spiegazione numerica, un recente sondaggio del panino da solo sarebbe ora richiesto in ristoranti identificati. Esso dovrebbe specificare eventuali imposte, promozioni e oneri, e quindi confrontare le stesse condizioni di vendita. I dati di luglio forniscono un solido benchmark. Essi non esentano i commercianti dal spiegare i loro prezzi o le autorità dal controllare come la concorrenza funziona effettivamente.

Copertina: Big Mac acquistato negli Stati Uniti, 28 ottobre 2011 archivio. Foto:Evan-Amos / Wikimedia♪,CC0 1.0. Boxe e vestizione grafica Libnanews. Illustrazione del prodotto, non un panino venduto in Libano nel novembre 2026. Il prezzo libanese è dal luglio 2026 Big Mac Index.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews